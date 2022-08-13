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    «Орлы» исправятся за свои последние неудачи

    «Герта» — «Айнтрахт». Ставка (к. 2.37) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 13 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Герта» — «Айнтрахт»
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    «Айнтрахт»
    В рамках второго тура Бундеслиги берлинская «Герта» на своем поле примет франкфуртский «Айнтрахт». Поединок состоится 13 августа и начнется в 16:30 по мск. «Герта» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Августа 2022 года
    Герта
  • Берлин
    •  Герта 16:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
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    «Герта»

    «Герта» в прошлом сезоне была в шаге от того, чтобы оказаться во второй Бундеслиге. Команда заняла в таблице 16 строчку и попала в стыковые матчи.

    В них берлинцы играли с «Гамбургом», который выиграл первый матч 1:0. В ответном противостоянии берлинцы совершили камбэк 2:0 и сохранили прописку в высшей лиге.

    Коэффициенты матча Герта — Айнтрахт Ф

  • 1
  • 3.05
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.30
  • Ставка
    •

    Напомним, что летом главным тренером столичного коллектива стал Сандро Шварц, до этого работавший в московском «Динамо». Особо громких приобретений команда не делала, да и существенных потерь также нет.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    На старте сезона «Старая Дама» проиграла в дерби «Униону» в выездном поединке со счетом 1:3, а в кубке Германии уступила «Айнтрахту» Брауншвейг в серии пенальти.

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» неоднозначно провел прошлый сезон. В чемпионате Германии команда полностью провалилась, финишировав только на 11 позиции в турнирной таблице.

    Но неудачу на внутренней арене «орлы» компенсировали сверхудачным выступлением на евроарене, где они стали победителями Лиги Европы и тем самым получили билет в Лигу чемпионов.

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    • В финале европейского турнира франкфуртцы по пенальти одолели шотландский «Рейнджерс». Отметим, что по пути в решающий поединок они убрали со своего пути саму «Барселону».

    «Айнтрахт» успел провести уже три официальных матче. В Кубка Германии он легко разделались с «Магдебургом» 4:0, в первом туре чемпионата дома был разгромлен «Баварией» 1:6, а накануне в Суперкубке УЕФА уступил 0:2 мадридскому «Реалу».

    В прошлом сезоне эти клубы обменялись гостевыми викториями — 1:4 и 2:1. Всего же за последние пять очных встреч четыре раза верх брали «орлы» и одна игра осталась за берлинцами. Причем во всех этих поединках забивали обе стороны.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Айнтрахта» предлагают — 2.37.

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    На викторию «Герты» дают — 3.08, ничья оценена — в 3.72.

    «Орлы» после ряда неудач будут настроены прервать свою негативную серию и приложат все усилия для завоевания трех очков с соперником, с которым они играют вполне успешно в последнее время.

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    «Герта» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 13.08.2022. Прогнозы на футбол. «Орлы» исправятся за свои последние неудачи
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