В рамках второго тура Бундеслиги берлинская «Герта» на своем поле примет франкфуртский «Айнтрахт». Поединок состоится 13 августа и начнется в 16:30 по мск. «Герта» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Герта»

«Герта» в прошлом сезоне была в шаге от того, чтобы оказаться во второй Бундеслиге. Команда заняла в таблице 16 строчку и попала в стыковые матчи.

В них берлинцы играли с «Гамбургом», который выиграл первый матч 1:0. В ответном противостоянии берлинцы совершили камбэк 2:0 и сохранили прописку в высшей лиге.

Коэффициенты матча Герта — Айнтрахт Ф 1 3.05 X 3.50 2 2.30 Ставка

Напомним, что летом главным тренером столичного коллектива стал Сандро Шварц, до этого работавший в московском «Динамо». Особо громких приобретений команда не делала, да и существенных потерь также нет.

Все прогнозы на Бундеслигу

На старте сезона «Старая Дама» проиграла в дерби «Униону» в выездном поединке со счетом 1:3, а в кубке Германии уступила «Айнтрахту» Брауншвейг в серии пенальти.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» неоднозначно провел прошлый сезон. В чемпионате Германии команда полностью провалилась, финишировав только на 11 позиции в турнирной таблице.

Но неудачу на внутренней арене «орлы» компенсировали сверхудачным выступлением на евроарене, где они стали победителями Лиги Европы и тем самым получили билет в Лигу чемпионов.

В финале европейского турнира франкфуртцы по пенальти одолели шотландский «Рейнджерс». Отметим, что по пути в решающий поединок они убрали со своего пути саму «Барселону».

«Айнтрахт» успел провести уже три официальных матче. В Кубка Германии он легко разделались с «Магдебургом» 4:0, в первом туре чемпионата дома был разгромлен «Баварией» 1:6, а накануне в Суперкубке УЕФА уступил 0:2 мадридскому «Реалу».

В прошлом сезоне эти клубы обменялись гостевыми викториями — 1:4 и 2:1. Всего же за последние пять очных встреч четыре раза верх брали «орлы» и одна игра осталась за берлинцами. Причем во всех этих поединках забивали обе стороны.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Айнтрахта» предлагают — 2.37.

На викторию «Герты» дают — 3.08, ничья оценена — в 3.72.

«Орлы» после ряда неудач будут настроены прервать свою негативную серию и приложат все усилия для завоевания трех очков с соперником, с которым они играют вполне успешно в последнее время.