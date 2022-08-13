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    Как «Барселона» начнет сезон?

    «Барселона» — «Райо Вальекано». Прогноз (к. 2.80) и ставки на чемпионат Испании 12 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Райо Вальекано»
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    «Барселона» ни разу не проиграла в межсезонье
    «Барселона» сыграет на своем поле против «Райо Вальекано» в рамках первого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 13 августа, начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 13 Августа 2022 года
    Барселона
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    •  Барселона 22:00 Райо Вальекано Райо Вальекано
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    «Барселона»

    «Барселона» заняла второе место в предыдущем розыгрыше Примеры и не взяла по итогам прошлого сезона ни одного трофея.

    Напомним, что по ходу сезона каталонцы сменили главного тренера. На смену Рональду Куману пришел спасать положение Хави, который кардинально изменил ситуацию, вернув команду в зону ЛЧ.

    Коэффициенты матча Барселона — Райо Вальекано

  • 1
  • 1.20
  • X
  • 6.70
  • 2
  • 15.00
  • Ставка
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    Отметим, что «сине-гранатовые» провели мощную трансферную кампанию в это межсезонье, среди покупок стоит выделить подписание Роберта Левандовского из «Баварии».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В предсезонных встречах каталонцы не проиграли ни одной игры из семи проведенных. При этом они обыграли «Реал» 1:0, а в последней встрече разбили «Пумас-УНАМ» (6:0).

    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» в целом неплохо провел чемпионат и выполнил задачу с сохранением прописки. Клуб занял 12 место.

    Большую часть второго круга чемпионата мадридский клуб провел неудачно, выдав длительную серию без побед. Во второй же половине апреля «пчелы» одержали две выездные виктории, одна из которых была над «Барселоной» 1:0.

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  • Сегодня

    • Нынешним летом мадридцы провели шесть товарищеских встреч, в которых потерпели лишь одно поражение — от «Фрайбурга» (0:3).

    В предыдущих пяти поединках коллектив не проиграл при трех ничьих (две — в последних двух матчах) и двух победах.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,20.

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    Успех гостей оценивается в 15,00, тогда как ничья — в 6,50.

    Наши прогноз и ставка — «Барселона» выиграет, и обе команды забьют за 2,80.

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    «Барселона» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 13.08.2022. Прогнозы на футбол. Как «Барселона» начнет сезон?
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