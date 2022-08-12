«Уотфорд» сыграет на своем поле с «Бернли» в рамках 3-го тура английского Чемпионшипа. Матч пройдет 12 августа, начало — в 22:00 мск. «Уотфорд» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уотфорд»

«Уотфорд» крайне неудачно смотрелся в летних контрольных поединках, хотя клуб и ставит перед собой задачу вернуться в АПЛ.

Правда, в последней своей товарищеской встрече команда сыграла неплохо. Сухая ничья с «Саутгемптоном» сие лишь подтверждает.

В стартовом туре новой кампании коллектив обыграл «Шеффилд Юнайтед» (1:0) в домашних стенах.

Все прогнозы на футбол

Во втором поединке чемпионата «Шершни» потеряли очки, сыграв вничью 1:1 с «Вест Бромвичем» на выезде.

«Бернли»

«Бернли» пережил непростой сезон. После провала команду покинул главный тренер Шон Дайч.

Сезон АПЛ клуб закончил на серии без побед. «Бернли» проиграл «Астон Вилле» 1:3, «Тоттенхэму» 0:1 и «Ньюкаслу» 1:2, а также сыграл вничью с «Виллой» 1:1.

Для спасения гостям не хватило 4 очков. Они финишировали на 18 месте с 35 баллами. За сезон они набрали только 7 побед при 10 поражениях.

В стартовом туре нового сезона Чемпионшипа «Кларетовые» сыграли вничью 1:1 с «Лутоном» на своем поле.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,37.

Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,10.