«Уотфорд»
«Уотфорд» крайне неудачно смотрелся в летних контрольных поединках, хотя клуб и ставит перед собой задачу вернуться в АПЛ.
Правда, в последней своей товарищеской встрече команда сыграла неплохо. Сухая ничья с «Саутгемптоном» сие лишь подтверждает.
В стартовом туре новой кампании коллектив обыграл «Шеффилд Юнайтед» (1:0) в домашних стенах.
Во втором поединке чемпионата «Шершни» потеряли очки, сыграв вничью 1:1 с «Вест Бромвичем» на выезде.
«Бернли»
«Бернли» пережил непростой сезон. После провала команду покинул главный тренер Шон Дайч.
Сезон АПЛ клуб закончил на серии без побед. «Бернли» проиграл «Астон Вилле» 1:3, «Тоттенхэму» 0:1 и «Ньюкаслу» 1:2, а также сыграл вничью с «Виллой» 1:1.
Для спасения гостям не хватило 4 очков. Они финишировали на 18 месте с 35 баллами. За сезон они набрали только 7 побед при 10 поражениях.
В стартовом туре нового сезона Чемпионшипа «Кларетовые» сыграли вничью 1:1 с «Лутоном» на своем поле.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,37.
Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,10.