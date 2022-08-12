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    Обыграет ли «Уотфорд» «Бернли»?

    «Уотфорд» — «Бернли». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Чемпионшип, 12 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Уотфорд» — «Бернли»
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    «Уотфорд» имеет четыре очка после первых двух туров
    «Уотфорд» сыграет на своем поле с «Бернли» в рамках 3-го тура английского Чемпионшипа. Матч пройдет 12 августа, начало — в 22:00 мск. «Уотфорд» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Уотфорд»

    «Уотфорд» крайне неудачно смотрелся в летних контрольных поединках, хотя клуб и ставит перед собой задачу вернуться в АПЛ.

    Правда, в последней своей товарищеской встрече команда сыграла неплохо. Сухая ничья с «Саутгемптоном» сие лишь подтверждает.

    В стартовом туре новой кампании коллектив обыграл «Шеффилд Юнайтед» (1:0) в домашних стенах.

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    Во втором поединке чемпионата «Шершни» потеряли очки, сыграв вничью 1:1 с «Вест Бромвичем» на выезде.

    «Бернли»

    «Бернли» пережил непростой сезон. После провала команду покинул главный тренер Шон Дайч.

    Сезон АПЛ клуб закончил на серии без побед. «Бернли» проиграл «Астон Вилле» 1:3, «Тоттенхэму» 0:1 и «Ньюкаслу» 1:2, а также сыграл вничью с «Виллой» 1:1.

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    • Для спасения гостям не хватило 4 очков. Они финишировали на 18 месте с 35 баллами. За сезон они набрали только 7 побед при 10 поражениях.

    В стартовом туре нового сезона Чемпионшипа «Кларетовые» сыграли вничью 1:1 с «Лутоном» на своем поле.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,37.

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    Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,10.

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    «Уотфорд» — «Бернли»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 12.08.2022. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Уотфорд» «Бернли»?
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