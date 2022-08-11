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    «Вест Бромвич» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Кубок английской лиги, 11 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — «Шеффилд Юнайтед»
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    Билли Шарп
    «Вест Бромвич» сыграет на своем поле с «Шеффилд Юнайтед» в рамках 1/64 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 11 августа, начало — в 22:00 мск. «Вест Бромвич» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 11 Августа 2022 года
    Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
    •  Вест Бромвич 22:00 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
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    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» в нынешнем сезоне вновь постарается замахнуться на выход в элиту. И делать это есть кому!

    А вот в Чемпионшипе команда стартовала не столь уверенно. «Вест Бромвич» в двух турах набрал лишь 2 очка.

    Коэффициенты матча Вест Бромвич — Шеффилд Юнайтед

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.10
  • Ставка
    •

    В своем последнем матче команда разжилась одним баллом. Дома «дрозды» не смогли одолеть «Уотфорд» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    С «Шеффилд Юнайтед» команда традиционно играет с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков «дрозды» выиграли дважды при трех поражениях.

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» также настроен побороться за плей-офф. Да и в кубковых турнирах команда традиционно смотрится симпатично.

    «Шеффилд Юнайтед» стартовал в новом сезоне без блеска. В двух матчах команда набрала лишь три очка.

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    • Вообще, «Шеффилд Юнайтед» прекрасно обороняется. В двух турах Чемпионшипа команда пропустила всего однажды.

    Вот только в этом поединке команда будет мотивирована максимально. Да и наличие в составе опытного Билли Шарпа должно помочь.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вест Бромвич» за 2.30, на ничью за 3.30, а на «Шеффилд Юнайтед» — за 3.20.

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    «Вест Бромвич» крайне нестабилен.

    «Шеффилд Юнайтед» неплохо играет в кубковых турнирах.

    «Клинки» имеют надежные тылы. Наши прогноз и ставка — Проход «Шеффилд Юнайтед» с коэффициентом 2.10.

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    «Вест Бромвич» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 11.08.2022. Прогнозы на футбол. Дальше пройдут «клинки»
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