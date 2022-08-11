«Вест Бромвич» сыграет на своем поле с «Шеффилд Юнайтед» в рамках 1/64 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 11 августа, начало — в 22:00 мск. «Вест Бромвич» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» в нынешнем сезоне вновь постарается замахнуться на выход в элиту. И делать это есть кому!

А вот в Чемпионшипе команда стартовала не столь уверенно. «Вест Бромвич» в двух турах набрал лишь 2 очка.

Коэффициенты матча Вест Бромвич — Шеффилд Юнайтед 1 2.25 X 3.20 2 3.10 Ставка

В своем последнем матче команда разжилась одним баллом. Дома «дрозды» не смогли одолеть «Уотфорд» (1:1).

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С «Шеффилд Юнайтед» команда традиционно играет с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков «дрозды» выиграли дважды при трех поражениях.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» также настроен побороться за плей-офф. Да и в кубковых турнирах команда традиционно смотрится симпатично.

«Шеффилд Юнайтед» стартовал в новом сезоне без блеска. В двух матчах команда набрала лишь три очка.

Вообще, «Шеффилд Юнайтед» прекрасно обороняется. В двух турах Чемпионшипа команда пропустила всего однажды.

Вот только в этом поединке команда будет мотивирована максимально. Да и наличие в составе опытного Билли Шарпа должно помочь.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вест Бромвич» за 2.30, на ничью за 3.30, а на «Шеффилд Юнайтед» — за 3.20.

«Вест Бромвич» крайне нестабилен .

«Шеффилд Юнайтед» неплохо играет в кубковых турнирах.

«Клинки» имеют надежные тылы. Наши прогноз и ставка — Проход «Шеффилд Юнайтед» с коэффициентом 2.10.