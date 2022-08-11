«Вест Бромвич»
«Вест Бромвич» в нынешнем сезоне вновь постарается замахнуться на выход в элиту. И делать это есть кому!
А вот в Чемпионшипе команда стартовала не столь уверенно. «Вест Бромвич» в двух турах набрал лишь 2 очка.
Коэффициенты матча Вест Бромвич — Шеффилд Юнайтед
В своем последнем матче команда разжилась одним баллом. Дома «дрозды» не смогли одолеть «Уотфорд» (1:1).
С «Шеффилд Юнайтед» команда традиционно играет с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков «дрозды» выиграли дважды при трех поражениях.
«Шеффилд Юнайтед»
«Шеффилд Юнайтед» также настроен побороться за плей-офф. Да и в кубковых турнирах команда традиционно смотрится симпатично.
«Шеффилд Юнайтед» стартовал в новом сезоне без блеска. В двух матчах команда набрала лишь три очка.
Вообще, «Шеффилд Юнайтед» прекрасно обороняется. В двух турах Чемпионшипа команда пропустила всего однажды.
Вот только в этом поединке команда будет мотивирована максимально. Да и наличие в составе опытного Билли Шарпа должно помочь.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Вест Бромвич» за 2.30, на ничью за 3.30, а на «Шеффилд Юнайтед» — за 3.20.
«Вест Бромвич»
«Шеффилд Юнайтед» неплохо играет в кубковых турнирах.
«Клинки» имеют надежные тылы. Наши прогноз и ставка — Проход «Шеффилд Юнайтед» с коэффициентом 2.10.