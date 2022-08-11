Польский «Лех» сыграет на своем поле против исландского «Викингура» в рамках ответного матча третьего раунда квалификации Лиги конференций. Встреча пройдет 11 августа, начало — в 21:30 мск. «Лех» — «Викингур» Рейкьявик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лех»

«Лех» провалил первый матч, проиграв на поле «Викингура» со счетом 0:1. Вроде бы не критично, но для многих такой результат стал большим сюрпризом.

При этом поляки еще не плохо отделались, все могло быть куда печальнее. По всей видимости, клуб из Познани недооценил соперника.

Перед первой игрой «Лех» считался явным фаворитом, но такие выводы оказались поспешными.

В предыдущем раунде «Лех» прошел «Динамо» из Батуми. Ключевым стал первый матч, в котором польская команда разгромила соперника на своем поле со счетом 5:0.

В квалификацию Лиги конференций «Лех» попал из Лиги чемпионов. В отборе главного турнира Европы команда Йона ван де Брома с треском проиграла «Карабаху».

«Викингур»

«Викингур» тем временем может сокрушаться по поводу того, что в первом матче забил всего лишь один мяч.

У исландцев были моменты, чтобы добиться преимущества как минимум с разницей в два мяча.

В принципе, нет ничего удивительного в том, что «Викингур» оказался серьезным препятствием для «Леха». В начале июля клуб из Рейкьявика едва не выбил из Лиги чемпионов шведский «Мальме».

Все прогнозы на Лигу конференций

Во втором раунде квалификации Лиги конференций «Викингур» спокойно прошел валлийский «Нью-Сэйнтс».

Прогноз и ставка

На «Лех» в этом матче можно поставить за 1.27, ничью букмекеры предлагают за 5.30, а победу «Викингура» за 9.50.

На самом деле не все здесь так уж и очевидно. Исландцы будут сопротивляться. И вполне вероятно, что без забитого гола из Польши они не уедут.

Ставка — обе команды забьют за 2.06.