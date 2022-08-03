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    Победа будет за «быками»

    «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Колорадо Рэпидс». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, МЛС, 3 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Колорадо Рэпидс»
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    «Нью-Йорк Ред Буллз»
    В очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Нью-Йорк Ред Буллз» на своем поле сыграет против «Колорадо Рэпидс». Поединок пройдет 3 августа и начнется в 02:30 по мск. «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Колорадо Рэпидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 03 Августа 2022 года

    «Нью-Йорк Ред Буллз»

    «Нью-Йорк Ред Буллз» после 22 сыгранных матчей регулярного первенства находится на четвертой позиции в своей конференции. От лидера он отстает на много, но в тоже время в плей-офф должен попасть.

    «Быки» проиграли последние свои две игры, но это не были поединки чемпионата. Так, в этот период они уступили в полуфинале кубка страны «Орландо» 1:5 и в товарняке были слабее «Барселоны» 0:2.

    Что касается внутреннего первенства, то там коллектив выиграл в минувшем туре, одолев на выезде «Остин» со счетом 4:3. И данная виктория стала для него третьей за последние пять матчей.

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    На своей арене «Нью-Йорк Ред Буллз» в данной регулярке выступает не лучшим образом, выиграв всего три поединка из десяти при трех фиаско и четырех мировых исходах.

    «Колорадо Рэпидс»

    «Колорадо Рэпидс» с 24 очками находится на 12 позиции в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф аж на семь пунктов.

    У команды только одна виктория за прошедшие восемь встреч чемпионата. Также в этот период она три поединка завершила мировыми исходами и четыре раза уходила с поля поверженной.

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    • Одно из фиаско случилось с коллективом в минувшем игровом дне, когда он уступил на выезде 1:2 «Сиэтлу». Перед этим же он на своем поле нанес поражение «Лос-Анджелес Гэлакси» 2:0.

    На выезде в текущем первенстве «Колорадо» еще не знал радости победы, трижды сыграв вничью и потерпев семь неудач, разница мячей составляет 8:21.

    Прогноз и ставка на «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Колорадо Рэпидс»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Нью-Йорк Ред Буллз» предлагают — 1.65.

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    На викторию «Колорадо Рэпидс» дают — 5.05, ничья оценена — в 4.14.

    «Быки» явно сделали ставку на чемпионат, пожертвовав другими турнирами. А вот «Колорадо» пребывает в неважной форме и очень слабо играет на выезде. Исходя из этого здесь напрашивается ставка на убедительную викторию хозяев.

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    «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Колорадо Рэпидс»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 03.08.2022. Прогнозы на футбол. Победа будет за «быками»
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