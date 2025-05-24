ПСЖ разгромил Реймс и выиграл Кубок Франции

разгромилв финальном матче Кубка Франции со счетом 3:0.

Дублем в составе парижан отличился Брэдли Барколя, забивший на 16-й и 19-й минутах встречи. Ашраф Хакими на 43-й минуте довел счет до разгромного и поставил точку в матче еще в конце 1-го тайма. Во втором тайме команды голы не забивали.

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов провел все 90 минут на поле и ни разу не пропустил.

Футбол. Франция. Кубок ПСЖ — Реймс 3:0 Голы: 1:0 Брэдли Баркола (16'), 2:0 Брэдли Баркола (19'), 3:0 Ашраф Хакими (43') ПСЖ: Матвей Сафонов, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо (Лукас Эрнандес, 61'), Нуну Мендеш (Лукас Бералдо, 61'), Жоау Невеш (Сенни Меюлю, 71'), Витор Феррейра (Уоррен Заир-Эмери, 71'), Фабиан Руис, Дезире Дуэ (Гонсалу Рамуш, 71'), Усман Дембеле, Брэдли Баркола Реймс: Йеванн Диуф, Серхио Акьем, Седрик Кипре, Джозеф Окуму (Габриэл Москардо, 46'), Хироки Сэкинэ, Амаду Коне (Джон Финн, 74'), Валентен Атангана, Теозон-Жордан Сибачо (Умар Диаките, 46'), Кейто Накамура (Мамаду Диахон, 63'), Дзюня Ито (Ange Martial Tia, 46'), Mory Gbane

Для парижан эта победа стала 16-й в национальном кубке, что является рекордом страны.