Атланта Юнайтед — Цинциннати. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, МЛС, 26 мая 2025 года

Атланта Юнайтед
Цинциннати
«Атланта Юнайтед»
Турнирное положение: «Пятиполосные» нынче выглядят не столь выгодно. На данный момент команда занимает 14 место в турнирной таблице своей конференции.
При этом «Атланта Юнайтед» на 8 пунктов отстает от зоны стыков. А вот в собственные ворота команда пропустила 24 мяча в 14 матчах.
Атланта Юнайтед — Цинциннати: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пятиполосные» уступили «Филадельфии Юнион» (0:1).
До того команда сумела переиграть «Остин» (1:1). При этом чуть ранее она с боем уступила «Чикаго Файр» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла две ничьих. В этих поединках «Атланта Юнайтед» забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: Стьян Грегерсен — травмирован.
Состояние команды: «Пятиполосные» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда забивает в среднем аккурат гол за матч.
Матчи с «Цинциннати» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Атланта Юнайтед» уступила 2 раза при трех ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пятиполосные» потенциально способны прибавить в плане реализации.
«Цинциннати»
Турнирное положение: «Оранжево-синие» бьются за лидерство в своей конференции. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Цинциннати» отстает от лидера лишь по дополнительным показателям. При этом в собственные ворота команда пропустила 15 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Оранжево-синие» не смогли обыграть «Коламбус Крю» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Торонто» (1:0). Да и поединок с «Остином» принес три зачетных балла в копилку (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Цинциннати» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Оранжево-синие» на данном этапе выглядят выгодно. Команда не проигрывает 3 матча кряду.
При этом «Цинциннати» не преуспевает в плане реализации. «Оранжево-синие» настреляли 19 мячей в 14 поединках МЛС.
В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Да и борьба за лидерство явно подогревает в плане мотивации.
Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. «Оранжево-синие» явно воспользуются проблемами соперника в обороне.
Статистика для ставок
- «Цинциннати» не уступил в 3 своих последних матчах
- «Атланта Юнайтед» не побеждает уже почти 2 месяца
- «Пятиполосные» в среднем забивают аккурат гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атланта Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.
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Прогноз: «Атланта Юнайтед» мотивирована подняться в зону плей-офф, и явно поднатореет в плане реализации.
«Пятиполосные» способны прибавить, да и «Цинциннати» имеет некоторые проблемы в плане реализации.
Ставка: Победа «Атланты Юнайтед» за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.70