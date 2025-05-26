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    Атланта Юнайтед — Цинциннати. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, МЛС, 26 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Атланта Юнайтед» — «Цинциннати»
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    Алексей Миранчук
    26 мая в 15-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Атланта Юнайтед» и «Цинциннати». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атланта Юнайтед» — «Цинциннати», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 26 Мая 2025 года

    Атланта Юнайтед

  • США. MLS
    •  Атланта Юнайтед 02:00 Цинциннати

    Цинциннати

  • США. MLS
    •

    «Атланта Юнайтед»

    Турнирное положение: «Пятиполосные» нынче выглядят не столь выгодно. На данный момент команда занимает 14 место в турнирной таблице своей конференции.

    При этом «Атланта Юнайтед» на 8 пунктов отстает от зоны стыков. А вот в собственные ворота команда пропустила 24 мяча в 14 матчах.

    Атланта Юнайтед — Цинциннати: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пятиполосные» уступили «Филадельфии Юнион» (0:1).

    До того команда сумела переиграть «Остин» (1:1). При этом чуть ранее она с боем уступила «Чикаго Файр» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла две ничьих. В этих поединках «Атланта Юнайтед» забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: Стьян Грегерсен — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Пятиполосные» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда забивает в среднем аккурат гол за матч.

    Матчи с «Цинциннати» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Атланта Юнайтед» уступила 2 раза при трех ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пятиполосные» потенциально способны прибавить в плане реализации.

    «Цинциннати»

    Турнирное положение: «Оранжево-синие» бьются за лидерство в своей конференции. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Цинциннати» отстает от лидера лишь по дополнительным показателям. При этом в собственные ворота команда пропустила 15 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Оранжево-синие» не смогли обыграть «Коламбус Крю» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Торонто» (1:0). Да и поединок с «Остином» принес три зачетных балла в копилку (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Цинциннати» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Оранжево-синие» на данном этапе выглядят выгодно. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

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    При этом «Цинциннати» не преуспевает в плане реализации. «Оранжево-синие» настреляли 19 мячей в 14 поединках МЛС.

    В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Да и борьба за лидерство явно подогревает в плане мотивации.

    Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. «Оранжево-синие» явно воспользуются проблемами соперника в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Цинциннати» не уступил в 3 своих последних матчах

    • «Атланта Юнайтед» не побеждает уже почти 2 месяца

    • «Пятиполосные» в среднем забивают аккурат гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атланта Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

    Прогноз: «Атланта Юнайтед» мотивирована подняться в зону плей-офф, и явно поднатореет в плане реализации.

    «Пятиполосные» способны прибавить, да и «Цинциннати» имеет некоторые проблемы в плане реализации.

    Ставка: Победа «Атланты Юнайтед» за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.70

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Атланта Юнайтед — Цинциннати?

    Матч Атланта Юнайтед — Цинциннати состоится 26 мая 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Атланта Юнайтед — Цинциннати?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Атланта Юнайтед — Цинциннати?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.45.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Атланта Юнайтед — Цинциннати?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Атланта Юнайтед — Цинциннати?

    Коэффициенты букмекеров: «Атланта Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.70.

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