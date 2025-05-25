Павлюченкова — Чжэн. Ставка (к. 1.93) и прогноз на Ролан Гаррос 25 мая 2025 года

Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 25 мая, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Павлюченкова — Чжэн, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Павлюченкова

Сезон на грунте для российской теннисистки складывается пока крайне неудачно. Взять к примеру, турнир в Мадриде, где Анастасия Павлюченкова проиграла в первом же круге Анасатсии Севастовой из Латвии, которая занимает в рейтинге 543 место.

Было потом выступление в Риме, на итальянских кортах Павлюченкова смогла выиграть у британки Кэти Бултер (6:3, 6:3).

Во втором круге римского «тысячника» россиянка проиграла американке Софии Кенин (3:6, 0:6).

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В рейтинге женской теннисной ассоциации Анастасия Павлюченкова занимает 51 место.

Чжэн

Олимпийская чемпионка Циньвэнь Чжэн вошла в топ-4 спортсменок «тысячника» в Риме, проиграв в полуфинале американке Коко Гауфф (6:7, 6:4, 6:7).

На корте спортсменки провели 3 часа 34 минуты, в тяжелом поединке Чжэн смогла один раз подать навылет, реализовать десять брейк-пойнтов и допустить четыре брейк-пойнта.

На турнире в Риме Чжэн выиграла у беларуски Соболенко, канадки Андрееску, полячки Френх и сербки Данилович. Во всех матчах китайская спортсменка одержала победу со счетом 2:0.

Циньвэнь Чжэн занимает 8 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Чжэн в этом матче можно поставить за 1.16, на победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 5.25.

Прогноз: При всем уважении к российской теннисистке Павлюченковой, игра на грунте, как показывает статистика, у спортсменки не идёт. В первом раунде ей будет противостоять серьёзная соперница из Китая. В этом поединке наверняка, победы добьется Циньвэнь Чжэн.

Рекомендуемая ставка: Фора Чжэн (-5.5) с коэффициентом 1.93.