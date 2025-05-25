2-й таймПСЖ — РеймсОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дезире Дуэ«ПСЖ» — «Реймс». Онлайн, прямая трансляция Игроки «Краснодара»Свершилось: «Краснодар» — чемпион России. 17 лет пути Галицкого завершились триумфом Зенит — АхматРазгрома не хватило для титула: «Зенит» обыграл «Ахмат», но не стал чемпионом
  • 18:33
    • «Краснодар» — чемпион России впервые в истории, «Зенит» — второй
  • 22:58
    • «Штутгарт» обыграл «Арминию» и выиграл Кубок Германии
  • 22:45
    • «Химки» и «Черноморец» не сыграют в РПЛ, определены окончательные пары «стыков»
  • 19:30
    • Джокович переиграл Хуркача и выиграл 100-й титул в карьере
  • 19:15
    • «Реал» переиграл «Реал Сосьедад» в последнем матче сезона, Мбаппе отметился дублем
    Все новости спорта

    Чжэн оставит Павлюченкову за бортом Ролан Гаррос?

    Павлюченкова — Чжэн. Ставка (к. 1.93) и прогноз на Ролан Гаррос 25 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Ролан Гаррос Прогнозы на Анастасия Павлюченкова Прогнозы на Чжэн Циньвэнь
    Прогноз и ставки на Павлюченкова — Чжэн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Циньвэнь Чжэн
    Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 25 мая, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Павлюченкова — Чжэн, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 25 Мая 2025 года

    Анастасия Павлюченкова

  • Россия
    •  Анастасия Павлюченкова 14:30 Чжэн Циньвэнь

    Чжэн Циньвэнь

  • Китай
    •

    Павлюченкова

    Сезон на грунте для российской теннисистки складывается пока крайне неудачно. Взять к примеру, турнир в Мадриде, где Анастасия Павлюченкова проиграла в первом же круге Анасатсии Севастовой из Латвии, которая занимает в рейтинге 543 место.

    Было потом выступление в Риме, на итальянских кортах Павлюченкова смогла выиграть у британки Кэти Бултер (6:3, 6:3).

    Во втором круге римского «тысячника» россиянка проиграла американке Софии Кенин (3:6, 0:6).

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В рейтинге женской теннисной ассоциации Анастасия Павлюченкова занимает 51 место.

    Чжэн

    Олимпийская чемпионка Циньвэнь Чжэн вошла в топ-4 спортсменок «тысячника» в Риме, проиграв в полуфинале американке Коко Гауфф (6:7, 6:4, 6:7).

  • Ролан Гаррос-2025: Алькарас против Синнера, загадочный Джокович, кризис Свентек и новый статус Мирры
  • Главные интриги стартующего открытого чемпионата Франции по теннису
  • Вчера

    • На корте спортсменки провели 3 часа 34 минуты, в тяжелом поединке Чжэн смогла один раз подать навылет, реализовать десять брейк-пойнтов и допустить четыре брейк-пойнта.

    На турнире в Риме Чжэн выиграла у беларуски Соболенко, канадки Андрееску, полячки Френх и сербки Данилович. Во всех матчах китайская спортсменка одержала победу со счетом 2:0.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Циньвэнь Чжэн занимает 8 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Чжэн в этом матче можно поставить за 1.16, на победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 5.25.

    Прогноз: При всем уважении к российской теннисистке Павлюченковой, игра на грунте, как показывает статистика, у спортсменки не идёт. В первом раунде ей будет противостоять серьёзная соперница из Китая. В этом поединке наверняка, победы добьется Циньвэнь Чжэн.

    Рекомендуемая ставка: Фора Чжэн (-5.5) с коэффициентом 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Павлюченкова — Чжэн?

    Матч Павлюченкова — Чжэн состоится 25 мая 2025 года в 14:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Павлюченкова — Чжэн?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Чжэн (-5.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Павлюченкова — Чжэн?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Чжэн (-5.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Павлюченкова — Чжэн?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Павлюченкова — Чжэн?

    Коэффициенты букмекеров: : На Чжэн в этом матче можно поставить за 1.16, на победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 5.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Тейлор — Эссуман
  • Бои
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Миннесота — Оклахома
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сонмез — Свитолина
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Меллер — Пол
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Соболенко — Рахимова
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Серундоло — Диалло
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шнайдер — Соболева
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Жирона — Атлетико Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Векич — Блинкова
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тиафо — Сафиуллин
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Музетти — Ханфман
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Швеция — Дания
  • Хоккей
  • Завтра в 16:20
    •  2.17
  • Прогноз на матч Вильярреал — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Павлюченкова — Чжэн: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 25.05.202514:30. Чжэн оставит Павлюченкову за бортом Ролан Гаррос?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры