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    Сможет ли Векич взять реванш у Блинковой?

    Векич — Блинкова. Ставка (к. 1.80) и прогноз на Ролан Гаррос 25 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Векич — Блинкова
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    Донна Векич
    Хорватка Донна Векич сыграет против россиянки Анны Блинковой в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 25 мая, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Векич — Блинкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Векич

    Представительница хорватского тенниса не может выиграть во втором матче подряд. К примеру, на «тысячнике» в Риме Донна Векич в трёх сетах проиграла канадке Бьянке Андрееску, занимающую 102 место в рейтинге WTA (1:6, 6:3, 2:6).

    В проигранной встрече Векич выполнила 2 эйса, на собственной подаче хорватка допустила 11 ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта.

    На мадридском корте Донна Векич выступила куда лучше, сыграв три матча. Хорватка смогла обыграть двух американок Эмму Наварро (4:6, 6:3, 6:2) и Хейли Баптист (6:4, 6:3). Оступилась теннисистка из Хорватии лишь в матче против 7-й ракетки мира Мэдисон Киз из США (2:6,
    3:6).

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    На данный момент Донна Векич занимает 18 место в рейтинге WTA.

    Блинкова

    Анна Блинкова перед стартом «мэйджора» во Франции, выступила на турнире в Страсбурге. Россиянка дошла до второго круга соревнований, выиграв у польской соперницы Магдалены Френх (3:6, 5:7) и проиграв американке Эмме Наварро (4:6, 1:6).

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    • В основную сетку рейтингового турнира в Страсбурге россиянке пробилась через квалификацию. В отборочных играх Анна Блинкова выиграла у Эльзы Жакмо из Франции (6:1, 6:3) и у Елены Малыгиной из Эстонии (1:6, 6:4, 6:1).

    В целом на грунте Блинкова пока не может радовать результатами. На турнирах серии WTA-1000 в Мадриде и Риме россиянка дальше второго раунде не проходила.

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    Анна Блинкова занимает 65 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Векич в этом матче можно поставить за 1.77, на победу Блинковой букмекеры предлагают за 2.05.

    Прогноз: Два сезона назад соперницы уже встречались между собой на турнире в Пекине. В Китае победу одержала Анна Блинкова (6:3, 7:5). Повторит ли россиянка успех, предугадать сложно. Но можно сыграть на результативности матча.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 1.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Векич — Блинкова?

    Матч Векич — Блинкова состоится 25 мая 2025 года в 15:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Векич — Блинкова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 21.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Векич — Блинкова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 21.5» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Векич — Блинкова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Векич — Блинкова?

    Коэффициенты букмекеров: : На Векич в этом матче можно поставить за 1.77, на победу Блинковой букмекеры предлагают за 2.05.

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    Векич — Блинкова: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 25.05.202515:30. Сможет ли Векич взять реванш у Блинковой?
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