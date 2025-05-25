Векич — Блинкова. Ставка (к. 1.80) и прогноз на Ролан Гаррос 25 мая 2025 года

Хорватка Донна Векич сыграет против россиянки Анны Блинковой в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 25 мая, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Векич — Блинкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Векич

Представительница хорватского тенниса не может выиграть во втором матче подряд. К примеру, на «тысячнике» в Риме Донна Векич в трёх сетах проиграла канадке Бьянке Андрееску, занимающую 102 место в рейтинге WTA (1:6, 6:3, 2:6).

В проигранной встрече Векич выполнила 2 эйса, на собственной подаче хорватка допустила 11 ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта.

На мадридском корте Донна Векич выступила куда лучше, сыграв три матча. Хорватка смогла обыграть двух американок Эмму Наварро (4:6, 6:3, 6:2) и Хейли Баптист (6:4, 6:3). Оступилась теннисистка из Хорватии лишь в матче против 7-й ракетки мира Мэдисон Киз из США (2:6,

3:6).

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

На данный момент Донна Векич занимает 18 место в рейтинге WTA.

Блинкова

Анна Блинкова перед стартом «мэйджора» во Франции, выступила на турнире в Страсбурге. Россиянка дошла до второго круга соревнований, выиграв у польской соперницы Магдалены Френх (3:6, 5:7) и проиграв американке Эмме Наварро (4:6, 1:6).

В основную сетку рейтингового турнира в Страсбурге россиянке пробилась через квалификацию. В отборочных играх Анна Блинкова выиграла у Эльзы Жакмо из Франции (6:1, 6:3) и у Елены Малыгиной из Эстонии (1:6, 6:4, 6:1).

В целом на грунте Блинкова пока не может радовать результатами. На турнирах серии WTA-1000 в Мадриде и Риме россиянка дальше второго раунде не проходила.

Анна Блинкова занимает 65 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Векич в этом матче можно поставить за 1.77, на победу Блинковой букмекеры предлагают за 2.05.

Прогноз: Два сезона назад соперницы уже встречались между собой на турнире в Пекине. В Китае победу одержала Анна Блинкова (6:3, 7:5). Повторит ли россиянка успех, предугадать сложно. Но можно сыграть на результативности матча.

Рекомендуемая ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 1.80.