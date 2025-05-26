Форталеза Сеара — Крузейро. Ставка (к. 1.90) и прогноз на чемпионат Бразилии 26 мая 2025 года

26 мая в 10-м туре бразильской Серии А по футболу сыграют «Форталеза» Сеара — «Крузейро». Начало встречи — 2:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Форталеза» Сеара — «Крузейро», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Форталеза» Сеара

Турнирное положение: сейчас «Форталеза» Сеара идет на 14-м месте в бразильской Серии А с 10 очками.

Последние матчи: в 9-м туре подопечные Хуана Пабло Войводы потерпели разгромное поражение в гостях от «Васко да Гама» (0:3). В принципе, игра была равной, но больше в ней преуспели хозяева, которые открыли счет уже на 3-й минуте, а сразу после перерыва забили еще дважды. «Форталеза» имела пару хороших шансов отличиться, но в итоге не смогла поразить ворота соперника.

Ранее было неожиданное поражение в Кубке Бразилии от «Ретро» (1:2, д.в.) и ничья в Кубке Либертадорес с «Букамаранга» (0:0).

Не сыграют: травмирован — Лукас Саша (п).

Состояние команды: уже четыре года «Форталезу» Сеара возглавляет аргентинский специалист Войвода, что невероятно по бразильским меркам, где тренеров меняют каждые несколько месяцев. Аргентинец привил команде узнаваемый почерк и каждый год с ней добивается выхода в Кубок Лиертадорес или Кубок Судамерикана, что является огромным достижением для скромного клуба.

«Крузейро»

Турнирное положение: после 9 матчей «Крузейро» идет третьим в таблице Серии А с 17 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в прошлой игре команда на своем поле сыграла вничью с «Атлетико Минейро» (0:0). Полным преимуществом в ней владело «Крузейро», создало немало опасных моментов, но соперник смог выстоять и увезти одно очко из Белу-Оризонти.

Также была разгромная победа в гостях над «Вила Новой» (3:0) в Кубке Бразилии и выигрыш дома у «Палмейраса» (2:1).

Не сыграют: дисквалифицированы — Зе Ивалдо (з), Матеус Перейра (п).

Состояние команды: с февраля этого года «Крузейро» возглавил португальский специалист Леонарду Жардим, который несколько лет назад успешно тренировал «Монако» и доходил с ним до финала Лиги чемпионов. При 50-летнем наставнике «Крузейро» показывает очень качественную и сбалансированную игру, по праву находясь в числе лидеров бразильского футбола.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Форталеза» выиграла в гостях (2:1), а дома сыграла вничью

В позапрошлом сезоне соперники обменялись гостевыми победами со счетом 1:0

В 2019 году «Форталеза» победила на своем поле (2:1), а на выезде была ничья (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Форталезы» дают 2,50, а на «Крузейро» — 3,0, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

Тотал меньше 2 идет за 1,85, а тотал больше 2 можно взять за 1,90.

Прогноз: старт в чемпионате для «Форталезы» немного не задался, поэтому надо наверстывать упущенное. Игра в Кубке Либертадорес через 4 дня, что вечность для Бразилии, где могут играть через день, поэтому ротация, если и будет, то минимальная. Хозяева отлично используют стандарты, играют широко и атакуют большими силами, но есть проблемы сзади. «Крузейро» пока радует глаз в этом сезоне и здесь стоит ждать результативной игры.

Основная ставка: тотал больше 2 за 1,90.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 3,0.