Жирона — Атлетико Мадрид. Ставка (к. 1.98) и прогноз на чемпионат Испании 25 мая 2025 года

25 мая в испанской Ла Лиге по футболу сыграют «Жирона» и «Атлетико» Мадрид. Начало встречи — 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Жирона» — «Атлетико» Мадрид, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Жирона»

Турнирное положение: «Жирона» за тур до конца располагается на 15-м месте в таблице Примеры с 41 очком.

Последние матчи: в 37-м туре команда Мичела уступила в гостях «Реалу Сосьедад» со счетом 2:3. Уже к 20-й минуте счет был 2:1 в пользу соперника, на 77-й минуте «Жирона» отыгралась усилиями Порту, но в компенсированное время баски вырвали три очка.

Ранее было поражение дома от «Вильярреала» (0:1) и победа в гостях над «Вальядолидом» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Хиль (п), Гутьеррес (п), ван де Бек (п).

Состояние команды: после прорывного предыдущего сезона «Жирона» ожидаемо отыграла хуже, но все-таки ее место в таблице по итогам сезона стало удивительным. Все-таки потери лидером прошлым летом компенсировать так и не получилось, к тому игра на два фронта подкосила команду.

«Атлетико» Мадрид

Турнирное положение: сейчас «Атлетико» Мадрид идет третьим в таблице Примеры с 73 очками.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Последние матчи: в прошлой игре команда Диего Симеоне легко разобралась с «Бетисом» (4:1). Уже после первых 45 минут «матрасники» выигрывали в два мяча после точных ударов Альвареса и Ле Нормана. «Бетис» смог сократить отставание в середине второго тайма, но второй гол Альвареса, а затем Корреа успокоили пыл «огурцов».

До этого было поражение в гостях от «Осасуны» (0:2) и разгром дома «Реал Сосьедад» (4:0).

Не сыграют: под вопросом выход Барриоса (п).

Состояние команды: «Атлетико» Мадрид немного смазал концовочку сезона, отстав от «Барселоны» и мадридского «Реала». Тем не менее, в целом игра в Примере радовала глаз, а перемены в сторону атаки и зрелищности у «матрасников» видны невооруженным взглядом.

Статистика для ставок

В первом круге «Атлетико» выиграл со счетом 3:0

В прошлом сезоне «Жирона» была сильнее дома (4:3), но уступила на выезде (1:3)

В позапрошлом сезоне обе встречи остались за мадридцами (2:1, 1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Жироны» дают 3,90, а на «Атлетико» Мадрид — 1,98, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,37, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,63.

Прогноз: по-хорошему эта встреча никому особо не нужна, но «Атлетико» имеет довольно глубокий состав и даже в случае ротации он будет сильнее основы «Жироны». Симеоне же является отличным мотиватором и очень не любит проигрывать, за такой коэффициент надо играть победу гостей.

Основная ставка: победа «Атлетико» за 1,98.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть следующий вариант.

Дополнительная ставка: победа гостей с форой -1,5 за 3,30.