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    «Химки» и «Черноморец» не сыграют в РПЛ, определены окончательные пары «стыков»

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    Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) выступила с заявлением по поводу предстоящих стыковых матчей за право выступать в РПЛ.

    «Химки»
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    «Химки»

    «Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ рассмотрела заявки футбольных клубов "Химки", "Черноморец" и "СКА-Хабаровск" на получение лицензии для возможного участия в Премьер-Лиге (РПЛ) в спортивном сезоне-2025/2026.

    По итогам заседаний комиссии было принято решение отказать подмосковному, новороссийскому и хабаровскому клубам в выдаче лицензии в связи с невыполнением обязательных критериев.

    По итогам заключительных туров РПЛ и Мелбет Первой лиги определились пары клубов-участников переходных матчей между клубами РПЛ и Первой лиги ФНЛ сезона-2024/2025. Из РПЛ в переходных матчах сыграют "Пари НН" и "Ахмат", занявшие 13-е и 14-е места соответственно. Первую лигу представят "Урал" и "Сочи", которые заняли четвёртое и пятые места. Бронзовый призёр первенства "Черноморец" не сыграет в стыковых матчах в связи с тем, что клуб не смог пройти процедуру лицензирования.

    Таким образом, "Урал" сыграет с "Ахматом", а "Сочи" встретится с "Пари НН". В результате жеребьёвки, которая прошла 14 мая, хозяевами в первых матчах станут клубы Первой лиги», — говорится в заявлении на сайте организации.

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