В 20-м туре бразильской Серии А «Куяба» на своем поле примет «Форталезу». Поединок пройдет в ночь на первое августа и начнется в полночь по мск. «Куяба» — «Форталеза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куяба»

После первого круга «Куяба» с 20 зачетными пунктами в копилке разместилась в зоне вылета, но от безопасной строки она отстает всего лишь на один балл.

«Золотые» не могут выиграть в рамках чемпионата страны на протяжении трех последних игр, раз сыграв вничью в этот период при двух фиаско. Перед этим же они вышли победителями из двух встреч подряд.

В минувшем туре первенства коллектив уступил на выезде «Куритибе» со счетом 0:1, а игровым днем ранее поделил очки дома с «Атлетико Минейро», сыграв 1:1.

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На своей территории «Куяба» в этом розыгрыше Серии А пять матчей из девяти закончила вничью, а также по два раза побеждала и терпела фиаско.

«Форталеза»

В чемпионате Бразилии «трехцветные» выступаю не лучшим образом и после первого круга замыкает турнирную таблицу, отставая от безопасной строки на шесть баллов.

У команды с учетом всех турниров только одна виктория за последние 11 встреч. Накануне она в рамках первого четвертьфинального поединка Кубка страны уступила дома «Флуминенсе» со счетом 0:1.

В рамках Серии А «Форталеза» в своей последней игре на своей территории расписала мировую 0:0 с «Сантосом», а немногим ранее в гостях потерпела фиаско от «Брагантино» — 1:2.

Коллектив в текущем первенстве на выезде еще не играл вничью, потерпев семь поражений за девять проведенных встреч при двух победных результатах.

«Куяба» выиграла у «Форталезы» в последних двух очных играх, в том числе и в первом круге в гостях (1:0). Перед этим они трижды подряд делили очки между собой. Причем только раз за эти пять игр они сыграли на тотал больше 2,5.

Прогноз и ставка на «Куяба» — «Форталеза»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Куябы» предлагают — 2.52.

На викторию «Форталезы» дают — 3.04, ничья оценена — в 3.13.

Так как обе команды ведут борьбу за выживание, то им необходимо набирать очки, тем более с соседом по турнирке. Поэтом они наверняка сделают больше упор на атаку и должны разжиться хотя бы на пару голов.