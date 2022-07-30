ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристиан ПулишичВ ожидании ЧМ-2022. Полосатые звезды Пэдди ПимблеттПэдди Пимблетт идет по стопам Конора Макгрегора. В UFC появляется новая суперзвезда Скрин из Grand Theft Auto VТипа Бонни и типа Клайд + локации в виде обнов. В медиа просочились очередные инсайды о GTA 6
  • 05:34
    • BetBoom обновил сайт. Рассказываем обо всех фишках
  • 21:18
    • ЦСКА подписал опорника «Партизана» Зделара
  • 20:42
    • «Барселона» объявила о трансфере Кунде
  • 22:57
    • БАТЭ второй раз проиграл «Коньяспору» в квалификации Лиги конференций
  • 21:23
    • Оздоев подписал контракт с турецким клубом «Фатих Карагюмрюк»
  • 20:56
    • «Габала» и «Кайрат» закончили выступление в Лиге конференций УЕФА
  • 19:58
    • «Астана» второй раз проиграла «Ракуву» и вылетела из Лиги конференций
    Все новости спорта

    Паритет на берегах Невы?!

    «Зенит» — «Локомотив». Дерзкая ставка за 5.80 на матч РПЛ 30 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на РПЛ Прогнозы на Зенит Прогнозы на Локомотив Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Локомотив»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Сутормин
    «Зенит» сыграет на своем поле с «Локомотивом» в рамках 3-го тура чемпионата России. Матч пройдет 30 июля, начало — в 17:30 мск. «Зенит» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Июля 2022 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 17:30 Локомотив Локомотив
  • Москва
    •

    «Зенит»

    Главный фаворит РПЛ начал новый чемпионат не столь резво. 4 очка в двух матчах — не провал, но можно было лучше.

    Зато в минувшем туре «Зенит» добыл премьерную викторию в чемпионате. Дома были разгромлены «Крылья Советов» (3:0).

    Коэффициенты матча Зенит — Локомотив

  • 1
  • 1.33
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 8.50
  • Ставка
    •

    К слову, в том поединке дубль оформил Андрей Мостовой. На месте и душа атак команды Клаудиньо.

    Все прогнозы на РПЛ

    Матчи с «железнодорожниками» для «Зенит» традиционно складываются довольно удачно. Из пяти последних очных поединков питерцы трижды выиграли при двух ничьих.

    «Локомотив»

    «Локомотив» грозится побороться за чемпионский титул. Правда, 2 очка в двух стартовых турах — явно маловато.

    Минувший тур команда провела не столь удачно. Дома москвичи не смогли одолеть «Ростов» (2:2).

  • РПЛ: Итоги 2-го тура
  • Российская Премьер-лига набирает обороты. Команды провели по второму матчу в сезоне, а турнирная таблица постепенно обретает вид.
  • 25/07/2022

    • Причем в стартовом туре РПЛ «железнодорожники» умудрились потерять очки в матче с «Пари НН» (1:1).

    В этом поединке не сможет принять участие Алексис Бека Бека. Француз был удален в предыдущем туре.

    Ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Зенит» за 1.35, на ничью за 5.80, а на «Локомотив» — за 9.60.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Зенит» явно сыграет с позиции силы.

    «Локомотив» имеет в своем составе сильных исполнителей.

    Москвичи намерены дать бой действующему чемпиону. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.80. Для остальных — более умеренный прогноз.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Ордабасы — Атырау
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Карбальес-Баэна — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Урал — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Банга — Джюгас Тельшяй
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кайсар — Каспий
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Накашима — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ивашко — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Нойстрелиц — Карлсруэ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Пярну Вапрус — Нымме Калью
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Каан-Мариенборн — Нюрнберг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо Дрезден — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Оденсе — Митьюлланд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краковия — Легия Варшава
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Зенит» — «Локомотив»: прогноз, ставка (5.80), статистика, коэффициенты матча 30.07.2022. Прогнозы на футбол. Паритет на берегах Невы?!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры