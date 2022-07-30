«Зенит»
Главный фаворит РПЛ начал новый чемпионат не столь резво. 4 очка в двух матчах — не провал, но можно было лучше.
Зато в минувшем туре «Зенит» добыл премьерную викторию в чемпионате. Дома были разгромлены «Крылья Советов» (3:0).
Коэффициенты матча Зенит — Локомотив
К слову, в том поединке дубль оформил Андрей Мостовой. На месте и душа атак команды Клаудиньо.
Матчи с «железнодорожниками» для «Зенит» традиционно складываются довольно удачно. Из пяти последних очных поединков питерцы трижды выиграли при двух ничьих.
«Локомотив»
«Локомотив» грозится побороться за чемпионский титул. Правда, 2 очка в двух стартовых турах — явно маловато.
Минувший тур команда провела не столь удачно. Дома москвичи не смогли одолеть «Ростов» (2:2).
Причем в стартовом туре РПЛ «железнодорожники» умудрились потерять очки в матче с «Пари НН» (1:1).
В этом поединке не сможет принять участие Алексис Бека Бека. Француз был удален в предыдущем туре.
Ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Зенит» за 1.35, на ничью за 5.80, а на «Локомотив» — за 9.60.
«Зенит» явно сыграет с позиции силы.
«Локомотив»
Москвичи намерены дать бой действующему чемпиону. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.80. Для остальных — более умеренный прогноз.