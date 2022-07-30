«Зенит» сыграет на своем поле с «Локомотивом» в рамках 3-го тура чемпионата России. Матч пройдет 30 июля, начало — в 17:30 мск. «Зенит» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

Главный фаворит РПЛ начал новый чемпионат не столь резво. 4 очка в двух матчах — не провал, но можно было лучше.

Зато в минувшем туре «Зенит» добыл премьерную викторию в чемпионате. Дома были разгромлены «Крылья Советов» (3:0).

Коэффициенты матча Зенит — Локомотив 1 1.33 X 5.50 2 8.50 Ставка

К слову, в том поединке дубль оформил Андрей Мостовой. На месте и душа атак команды Клаудиньо.

Все прогнозы на РПЛ

Матчи с «железнодорожниками» для «Зенит» традиционно складываются довольно удачно. Из пяти последних очных поединков питерцы трижды выиграли при двух ничьих.

«Локомотив»

«Локомотив» грозится побороться за чемпионский титул. Правда, 2 очка в двух стартовых турах — явно маловато.

Минувший тур команда провела не столь удачно. Дома москвичи не смогли одолеть «Ростов» (2:2).

Причем в стартовом туре РПЛ «железнодорожники» умудрились потерять очки в матче с «Пари НН» (1:1).

В этом поединке не сможет принять участие Алексис Бека Бека. Француз был удален в предыдущем туре.

Ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Зенит» за 1.35, на ничью за 5.80, а на «Локомотив» — за 9.60.

«Зенит» явно сыграет с позиции силы.

«Локомотив» имеет в своем составе сильных исполнителей .

Москвичи намерены дать бой действующему чемпиону. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.80. Для остальных — более умеренный прогноз.