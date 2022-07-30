30 июля в норвежской столице Осло мадридский «Атлетико» сыграет против «Манчестер Юнайтед». Начало игры запланировано на 14:45 по мск. «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

«Атлетико» в минувшем сезоне занял третье место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда пропустила вперед только «Реал» и «Барселону».

Прошедший чемпионат «матрасники» завершали даже очень неплохо, выдав на финише 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой добились трех побед и раз сыграли вничью.

Коэффициенты матча Атлетико — Манчестер Юнайтед 1 2.90 X 3.50 2 2.35 Ставка

В межсезонье мадридский клуб сделал несколько приобретений. Среди них стоит выделить самый ценный трансфер — покупку опытного бельгийца Акселя Витцеля.

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При подготовке к новому сезону «индейцы» успели провести только один контрольный поединок, в котором разгромили со счетом 4:0 «Нумансию» из третьей испанской лиги.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» с Ральфом Рангником в прошлом сезоне не блистал. В АПЛ команда финишировала на шестой позиции и пролетела мимо Лиги чемпионов, довольствовашись лишь Лигой Европы.

В самом главном еврокубке прошлого сезона манкунианцы смогли выйти из группы, но уже на первой стадии плей-офф проиграли как раз мадридскому «Атлетико» (1:2).

После завершения сезона «красные дьяволы» сменили тренера. Из амстердамского «Аякса» пришел спасать положение Эрик тен Хаг, под руководством которого англичане провели уже четыре контрольных поединка.

Первые три из них «МЮ»выиграл, одолев 4:0 «Ливерпуль», 3:1 австралийский «Мельбурн Виктори» и 3:1 «Кристал Пэлас». В последнем же своем спарринге была мировая с «Астон Виллой» 2:2.

Как упоминалось выше, команды встречались в прошлом розыгрыше ЛЧ. И тогда в Испании была мировая 1:1, а в Англии победил 1:0 «Атлетико».

Прогноз и ставка на «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «МЮ» предлагают — 2.38.

На викторию «Атлетико» дают — 2.89, ничья оценена — в 3.46.

Учитывая характер поединка, командам незачем отсиживаться в обороне, а нужно наигрывать связки в атаке. Поэтому ждем результативного поединка и ставим на верховой исход.