«Истанбул Башакшехир» сыграет на выезде против «Маккаби» из Нетании в рамках ответного матча второго раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 28 июля, начало — 19:45 мск. «Маккаби» Нетания — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Маккаби» Нетания

Вопреки прогнозам, «Маккаби» достойно провел гостевую встречу с турецким клубом, сумев добиться позитивного результата. Встреча завершилась вничью 1:1.

Безусловно, для израильского клуба это большой успех, учитывая их возможности. Ключевым на прошлой неделе стал быстрый гол — «Маккаби» открыл счет уже на второй минуте.

Коэффициенты матча Маккаби Нетания — Истанбул Башакшехир 1 3.65 X 3.20 2 2.15 Ставка

И такой поворот, по всей видимости, на некоторое время выбил соперник из колеи. «Истанбул» в итоге отыгрался, забив ответный гол ближе к финальному свистку, но гости все равно получили то, зачем приехали.

Все прогнозы на футбол

«Маккаби» из Нетании пробился в еврокубки впервые с 2012 года. Десять лет назад «бриллианты» безуспешно пытались попасть в групповой этап Лиги Европы.

«Истанбул Башакшехир»

Для «Истанбула» тем временем результат первого матча стал полным разочарованием.

У «Башакшехира» по ходу игры, конечно, было преимущество, это хорошо видно даже по статистике, но исход все равно далеко не тот, на который рассчитывали в команде.

По всей видимости, сказалось то, что это был первый официальный матч в новом сезоне. Хотя в товарищеских встречах «Истанбул» выглядел очень даже неплохо, одержав три победы и один раз сыграв вничью.

В прошлом сезоне «Истанбул» остался без еврокубков, а два года назад играл в групповом этапе Лиги чемпионов.

Прогноз и ставка

На «Маккаби» в этом матче можно поставить за 3.45, ничью букмекеры предлагают за 3.26, а победу «Истанбула» — за 2.06.

Первая игра подтвердила, что у турецкого клуба могут быть серьезные проблемы. И ответная встреча вряд ли станет исключением.

Скорее всего, «Маккаби» снова забьет хотя бы один мяч. Турецкие клубы традиционно не очень хорошо играют в защите в гостевых матчах.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.61.