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    «Истанбул» проиграет в Нетании?

    «Маккаби» Нетания — «Истанбул Башакшехир». Прогноз (к. 2.61) и ставки на Лигу конференций 28 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Маккаби» Нетания — «Истанбул Башакшехир»
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    «Истанбул Башакшехир» не смог выиграть у «Маккаби» в первом матче
    «Истанбул Башакшехир» сыграет на выезде против «Маккаби» из Нетании в рамках ответного матча второго раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 28 июля, начало — 19:45 мск. «Маккаби» Нетания — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 28 Июля 2022 года
    Маккаби Нетания
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Маккаби Нетания 19:45 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир
  • Стамбул
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    «Маккаби» Нетания

    Вопреки прогнозам, «Маккаби» достойно провел гостевую встречу с турецким клубом, сумев добиться позитивного результата. Встреча завершилась вничью 1:1.

    Безусловно, для израильского клуба это большой успех, учитывая их возможности. Ключевым на прошлой неделе стал быстрый гол — «Маккаби» открыл счет уже на второй минуте.

    Коэффициенты матча Маккаби Нетания — Истанбул Башакшехир

  • 1
  • 3.65
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.15
  • Ставка
    •

    И такой поворот, по всей видимости, на некоторое время выбил соперник из колеи. «Истанбул» в итоге отыгрался, забив ответный гол ближе к финальному свистку, но гости все равно получили то, зачем приехали.

    Все прогнозы на футбол

    «Маккаби» из Нетании пробился в еврокубки впервые с 2012 года. Десять лет назад «бриллианты» безуспешно пытались попасть в групповой этап Лиги Европы.

    «Истанбул Башакшехир»

    Для «Истанбула» тем временем результат первого матча стал полным разочарованием.

    У «Башакшехира» по ходу игры, конечно, было преимущество, это хорошо видно даже по статистике, но исход все равно далеко не тот, на который рассчитывали в команде.

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    • По всей видимости, сказалось то, что это был первый официальный матч в новом сезоне. Хотя в товарищеских встречах «Истанбул» выглядел очень даже неплохо, одержав три победы и один раз сыграв вничью.

    В прошлом сезоне «Истанбул» остался без еврокубков, а два года назад играл в групповом этапе Лиги чемпионов.

    Прогноз и ставка

    На «Маккаби» в этом матче можно поставить за 3.45, ничью букмекеры предлагают за 3.26, а победу «Истанбула» — за 2.06.

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    Первая игра подтвердила, что у турецкого клуба могут быть серьезные проблемы. И ответная встреча вряд ли станет исключением.

    Скорее всего, «Маккаби» снова забьет хотя бы один мяч. Турецкие клубы традиционно не очень хорошо играют в защите в гостевых матчах.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.61.

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    «Маккаби» Нетания — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка (2.61), статистика, коэффициенты матча 28.07.2022. Прогнозы на футбол. «Истанбул» проиграет в Нетании?
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