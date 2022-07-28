«Маккаби» Нетания
Вопреки прогнозам, «Маккаби» достойно провел гостевую встречу с турецким клубом, сумев добиться позитивного результата. Встреча завершилась вничью 1:1.
Безусловно, для израильского клуба это большой успех, учитывая их возможности. Ключевым на прошлой неделе стал быстрый гол — «Маккаби» открыл счет уже на второй минуте.
Коэффициенты матча Маккаби Нетания — Истанбул Башакшехир
И такой поворот, по всей видимости, на некоторое время выбил соперник из колеи. «Истанбул» в итоге отыгрался, забив ответный гол ближе к финальному свистку, но гости все равно получили то, зачем приехали.
«Маккаби» из Нетании пробился в еврокубки впервые с 2012 года. Десять лет назад «бриллианты» безуспешно пытались попасть в групповой этап Лиги Европы.
«Истанбул Башакшехир»
Для «Истанбула» тем временем результат первого матча стал полным разочарованием.
У «Башакшехира» по ходу игры, конечно, было преимущество, это хорошо видно даже по статистике, но исход все равно далеко не тот, на который рассчитывали в команде.
По всей видимости, сказалось то, что это был первый официальный матч в новом сезоне. Хотя в товарищеских встречах «Истанбул» выглядел очень даже неплохо, одержав три победы и один раз сыграв вничью.
В прошлом сезоне «Истанбул» остался без еврокубков, а два года назад играл в групповом этапе Лиги чемпионов.
Прогноз и ставка
На «Маккаби» в этом матче можно поставить за 3.45, ничью букмекеры предлагают за 3.26, а победу «Истанбула» — за 2.06.
Первая игра подтвердила, что у турецкого клуба могут быть серьезные проблемы. И ответная встреча вряд ли станет исключением.
Скорее всего, «Маккаби» снова забьет хотя бы один мяч. Турецкие клубы традиционно не очень хорошо играют в защите в гостевых матчах.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.61.