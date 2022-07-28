«Лехия» Гданьск на своём поле примет «Рапид» Вена в рамках ответного матча второго отборочного раунда Лиги конференций. Игра состоится 28 июля. Начало матча — в 20:45 (мск). «Лехия» Гданьск — «Рапид» Вена: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лехия» Гданьск

В первом поединке «Лехия» Гданьск сумела увезти нулевую ничью из Вены, поэтому в случае любой победы пройдет дальше.

Поляки уже прошли один раунд квалификации Лиги конференций. Команда дважды одолела «Академию Пандева» (4:1, 2:1).

Коэффициенты матча Лехия — Рапид Вена 1 2.50 X 3.50 2 2.75 Ставка

Так что «Лехия» Гданьск сейчас пребывает в довольно неплохих кондициях. Плюс чемпионат Польши как раз стартовал.

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Вот только стартовый поединок в своем чемпионате команда провалила. На выезде она разгромно уступила «Плоцку» (0:3).

«Рапид» Вена

Несмотря на нулевую ничью дома в первом матче, «Рапид» Вена все равно нужна победа, чтобы пройти в следующий раунд.

В контрольных матчах команда выглядела довольно неплохо. Лишь в матче с кипрским «АЕКом» венский клуб уступил (2:3).

Уже после поединка с «Лехией» коллектив стартовал в австрийском первенстве, где на своем поле переиграл «Рид» (1:0).

С учетом всех турниров, клуб не знает поражений уже четыре игры кряду при двух победах и двух ничьих.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,40.

Успех гостей оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80.