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    Пройдет ли «Лехия» «Рапид» Вену?

    «Лехия» Гданьск — «Рапид» Вена. Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 28 июля 2022 года

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    «Лехия» увезла ничью из Вены
    «Лехия» Гданьск на своём поле примет «Рапид» Вена в рамках ответного матча второго отборочного раунда Лиги конференций. Игра состоится 28 июля. Начало матча — в 20:45 (мск). «Лехия» Гданьск — «Рапид» Вена: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 28 Июля 2022 года
    Лехия
  • Гданьск
    •  Лехия 20:45 Рапид Вена Рапид Вена
  • Вена
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    «Лехия» Гданьск

    В первом поединке «Лехия» Гданьск сумела увезти нулевую ничью из Вены, поэтому в случае любой победы пройдет дальше.

    Поляки уже прошли один раунд квалификации Лиги конференций. Команда дважды одолела «Академию Пандева» (4:1, 2:1).

    Коэффициенты матча Лехия — Рапид Вена

  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.75
  • Ставка
    •

    Так что «Лехия» Гданьск сейчас пребывает в довольно неплохих кондициях. Плюс чемпионат Польши как раз стартовал.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Вот только стартовый поединок в своем чемпионате команда провалила. На выезде она разгромно уступила «Плоцку» (0:3).

    «Рапид» Вена

    Несмотря на нулевую ничью дома в первом матче, «Рапид» Вена все равно нужна победа, чтобы пройти в следующий раунд.

    В контрольных матчах команда выглядела довольно неплохо. Лишь в матче с кипрским «АЕКом» венский клуб уступил (2:3).

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    • Уже после поединка с «Лехией» коллектив стартовал в австрийском первенстве, где на своем поле переиграл «Рид» (1:0).

    С учетом всех турниров, клуб не знает поражений уже четыре игры кряду при двух победах и двух ничьих.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,40.

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    Успех гостей оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80.

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    «Лехия» Гданьск — «Рапид» Вена: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 28.07.2022. Прогнозы на футбол. Пройдет ли «Лехия» «Рапид» Вену?
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