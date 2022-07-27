В 1/2 финала женского чемпионата Европы-2020 сборная Германии сыграет с командой Франции. Встреча пройдет 27 июля в английском Милтон-Кинсе и начнется в 22:00 по мск. Германия — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Германия

Двукратные чемпионки мира и восьмикратные чемпионки Европы отбор на Евро-2022 провели со стопроцентным результатом: 8 побед в 8 матчах и разница мячей 46-1.

В отборе на чемпионат мира сборная Германии записала в актив семь викторий и 21 балл, что принесло уверенную первую строчку в группе.

На турнире в Англии бундестим одержала три сухих победы в матчах против команд Дании (4:0), Испании (2:0) и Финляндии (3:0).

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В 1/4 финала немки без особых проблем одолели команду Австрии (2:0). Лучшая бомбардирка команды пока — Александра Попп, забившая по голу в каждой из четырех встреч.

Франция

В отборе на текущее первенство «синие» записали на свой счет семь побед и ничью, что принесло 22 очка и первое место в турнирной таблице. Разница мячей 40-0.

В отборе на чемпионат мира подопечные Корина Дьякра выиграли все восемь поединков и получили пропуск на Мундиаль.

По ходу группового этапа Евро-2022 француженки уничтожили Италию (5:1), одолели Бельгию (2:1), а в последнем матче упустили в компенсированное время победу над Исландией (1:1).

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В четвертьфинале сборная Франции не без проблем одолела команду Нидерландов. Единственный мяч в матче был забит с пенальти в экстра-тайме — 1:0.

Прогноз и ставка

На победу Германии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.55, на ничью в основное время — 3.20, а на победу Франции — 2.85.

На проход Германии в полуфинал дают коэффициент 1.82, а на успех Франции — 2.00.

В плей-офф обе команды играют куда осторожнее — немки забили второй мяч Австрии уже на 90-й минуте, а основное время матча француженок закончилось без забитых мячей. Прогноз: Германия не проиграет низовой матч. .