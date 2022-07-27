Германия
Двукратные чемпионки мира и восьмикратные чемпионки Европы отбор на Евро-2022 провели со стопроцентным результатом: 8 побед в 8 матчах и разница мячей 46-1.
В отборе на чемпионат мира сборная Германии записала в актив семь викторий и 21 балл, что принесло уверенную первую строчку в группе.
На турнире в Англии бундестим одержала три сухих победы в матчах против команд Дании (4:0), Испании (2:0) и Финляндии (3:0).
В 1/4 финала немки без особых проблем одолели команду Австрии (2:0). Лучшая бомбардирка команды пока — Александра Попп, забившая по голу в каждой из четырех встреч.
Франция
В отборе на текущее первенство «синие» записали на свой счет семь побед и ничью, что принесло 22 очка и первое место в турнирной таблице. Разница мячей 40-0.
В отборе на чемпионат мира подопечные Корина Дьякра выиграли все восемь поединков и получили пропуск на Мундиаль.
По ходу группового этапа Евро-2022 француженки уничтожили Италию (5:1), одолели Бельгию (2:1), а в последнем матче упустили в компенсированное время победу над Исландией (1:1).
В четвертьфинале сборная Франции не без проблем одолела команду Нидерландов. Единственный мяч в матче был забит с пенальти в экстра-тайме — 1:0.
Прогноз и ставка
На победу Германии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.55, на ничью в основное время — 3.20, а на победу Франции — 2.85.
На проход Германии в полуфинал дают коэффициент 1.82, а на успех Франции — 2.00.
В плей-офф обе команды играют куда осторожнее — немки забили второй мяч Австрии уже на 90-й минуте, а основное время матча француженок закончилось без забитых мячей. Прогноз:
Германия пока не пропускала на Евро-2022, но в этом матче «сухая» полоса может закончиться. Интересны варианты ставок