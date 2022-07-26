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    Расслабится ли «Балкани» после разгромной победы?

    «Балкани» — «Ла Фиорита». Прогноз, ставка (к. 3.75) на футбол, квалификация Лиги конференций, 26 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Балкани» — «Ла Фиорита»
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    «Балкани» одной ногой в следующем раунде
    Во вторник, 26 июля «Балкани» встретится с «Ла Фиоритой» в рамках ответного матча второго отборочного раунда Лиги конференций. Начало игры — в 21:00. «Балкани» — «Ла Фиорита»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 26 Июля 2022 года
    Балкани
  • Сува-Река
    •  Балкани 21:00 Ла Фиорита Ла Фиорита
  • Монтеджардино
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    «Балкани»

    В первом поединке на выезде «Балкани» добился разгромной победы со счетом 4:0. Таким образом, клуб устроит даже поражение с разницей в три мяча.

    Турнир в Косово ещё не стартовал. Лучший коллектив футбольной ассоциации «Балкани» дебютировал в Лиге чемпионов.

    Там он начал борьбу с 1-го раунда квалификации, но уступил литовскому «Жальгирису». После ничьей 1:1 дома и 0:1 в дополнительное время на выезде.

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    На внутренней арене клуб добился исторического успеха — золотого титула. «Балкани» в прошлой кампании набрал 76 очков.

    «Ла Фиорита»

    После разгромного поражение дома в первой игре «Ла Фиорита» по большому счету уже прекратила выступления в еврокубках.

    Клуб является шестикратным чемпионом Сан-Марино. С 2012 года он является неизменным участником квалификации еврокубковых турниров, однако ни разу не преодолевал первую стадию отбора.

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  • 07/07/2022

    • Причем коллектив из городка Монтеджардино на евроарене не добыл ни одной победы. За 22 проведенные встречи он только дважды расписал мировые и потерпел 20 поражений.

    Команда в нынешнем сезоне стартовала в Лиге чемпионов, но в предварительном раунде уступил «Интер Клубу Эскальдес» (1:2) из Андорры.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,02.

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    Успех гостей оценивается в 56,00, тогда как ничья — в 10,00.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 3,75.

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    «Балкани» — «Ла Фиорита»: прогноз, ставка (3.75), статистика, коэффициенты матча 26.07.2022. Прогнозы на футбол. Расслабится ли «Балкани» после разгромной победы?
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