Во вторник, 26 июля «Балкани» встретится с «Ла Фиоритой» в рамках ответного матча второго отборочного раунда Лиги конференций. Начало игры — в 21:00. «Балкани» — «Ла Фиорита»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Балкани»

В первом поединке на выезде «Балкани» добился разгромной победы со счетом 4:0. Таким образом, клуб устроит даже поражение с разницей в три мяча.

Турнир в Косово ещё не стартовал. Лучший коллектив футбольной ассоциации «Балкани» дебютировал в Лиге чемпионов.

Там он начал борьбу с 1-го раунда квалификации, но уступил литовскому «Жальгирису». После ничьей 1:1 дома и 0:1 в дополнительное время на выезде.

Все прогнозы на Лигу конференций

На внутренней арене клуб добился исторического успеха — золотого титула. «Балкани» в прошлой кампании набрал 76 очков.

«Ла Фиорита»

После разгромного поражение дома в первой игре «Ла Фиорита» по большому счету уже прекратила выступления в еврокубках.

Клуб является шестикратным чемпионом Сан-Марино. С 2012 года он является неизменным участником квалификации еврокубковых турниров, однако ни разу не преодолевал первую стадию отбора.

Причем коллектив из городка Монтеджардино на евроарене не добыл ни одной победы. За 22 проведенные встречи он только дважды расписал мировые и потерпел 20 поражений.

Команда в нынешнем сезоне стартовала в Лиге чемпионов, но в предварительном раунде уступил «Интер Клубу Эскальдес» (1:2) из Андорры.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,02.

Успех гостей оценивается в 56,00, тогда как ничья — в 10,00.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 3,75.