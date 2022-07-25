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    «Монца» забивает и… пропускает?!

    «Монца» — «Ренате». Прогноз, ставка (к. 2.33) на футбол, товарищеский матч, 25 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии
    Прогноз и ставки на «Монца» — «Ренате»
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    Дэни Мота
    «Монца» сыграет на своем поле с «Ренате» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 25 июля, начало — в 18:30 мск. «Монца» — «Ренате»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 25 Июля 2022 года
    Монца
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Монца 18:30 Renate Renate
  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Монца»

    Эта команда в минувшем сезоне совершила фурор. Выход в Серию А стал логичным завершением чемпионата.

    Интересно, что «Монца» пролезла в элиту лишь в матче плей-офф. В овертайме была обыграна «Пиза».

    Вот и в контрольных матчах «Монца» выглядела прилично. Из трех поединков выиграно два при одном паритете.

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    Матчи со «Ренате» для команды исторически проходят весьма успешно. Из пяти последних очных поединков «Монца» выиграла дважды при трех ничьих.

    «Ренате»

    «Ренате» является представителем Серии С. Команда выступает там неплохо, однако дальше пока не продвигается.

    Причем «Ренате» вполне мог это сделать в минувшем сезоне, однако на одной из стадий в плей-офф минимально уступил «Ювентусу U23».

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    • Вот и в этом поединке представитель низов итальянского футбола вряд ли будет слишком активничать в атаке.

    Впрочем, сдаваться без боя «Ренате» явно не собирается. Так что ждем от команды контратак!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Монцу» за 1.15, на ничью за 7.50, а на «Ренате» — за 15.00.

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    «Монца» прекрасно выглядела в предыдущих контрольных поединках.

    «Ренате» наверняка будет действовать вторым номером.

    Обе команды наверняка будут иметь шансы у ворот друг друга. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.33.

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    «Монца» — «Ренате»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 25.07.2022. Прогнозы на футбол. «Монца» забивает и… пропускает?!
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