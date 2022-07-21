«Сент-Джозефс»
«Сент-Джозефс» только раз в своей истории выигрывал чемпионат Гибралтара, но смог завоевать девять национальных Кубков. Правда, в последнее время его результаты на внутренней арене желают лучшего.
В прошлом сезоне гибралтарского чемпионата «святые» финишировали на третьей позиции, выжав из своего турнирного положения максимум.
В еврокубках до этого сезона команда приняла участие всего в пяти розыгрышах. И только в одном случае она смогла пройти хотя бы одного соперника, выбив косовскую «Приштину» в Лиге Европы-2019/20.
В этом же сезоне «Сент-Джозефс» смог повторить свое достижение в еврокубках, выбив на прошлом этапе «Ларн» из Северной Ирландии, сыграв 0:0 дома и победив 1:0 на выезде.
«Славия» Прага
В минувшем сезоне «Славия» вела борьбу за золотые награды чешского чемпионата. Первую часть она завершила на первой строке, но в финальной части пропустили вперед себя «Викторию» из Плзени.
Отметим, что в чемпионском плей-офф клуб из Праги выступил крайне неудачно, выиграв только один поединок из пяти при двух мировых исходах и двух фиаско.
Напомним, что в прошлом сезоне «лоскутные» стартовали в квалификации Лиги чемпионов, но вылетели оттуда и транзитом через Лигу Европы попали в Лигу конференций, где добрались до четвертьфинала.
При подготовке к новому сезону «Славия» провела три контрольных поединка и ни разу не проиграла в них, раз сыграв вничью и добившись двух викторий.
Прогноз и ставка на «Сент-Джозефс» — «Славия» Прага
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Славии» предлагают — 1.05.
На викторию «Сент-Джозефса» дают — 36.00, ничья оценена — в 11.00.
«Славия» на две головы сильнее своего предстоящего противника и даже на выезде должна без труда добиваться уверенной виктории.