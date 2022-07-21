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    «Славия» решит исход противостояния еще в первой встрече

    «Сент-Джозефс» — «Славия» Прага. Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, Лиги конференций, 21 июля 2022 года

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    «Славия» Прага
    В первом матче 2-го раунда Лиги конференций гибралтарский «Сент-Джозефс» на своем поле примет чешскую «Славию» из Праги. Поединок состоится 21 июля и начнется в 20:00 по мск. «Сент-Джозефс» — «Славия» Прага: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Июля 2022 года
    Сент-Джозефс
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Сент-Джозефс 20:00 Славия П Славия П
  • Прага
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    «Сент-Джозефс»

    «Сент-Джозефс» только раз в своей истории выигрывал чемпионат Гибралтара, но смог завоевать девять национальных Кубков. Правда, в последнее время его результаты на внутренней арене желают лучшего.

    В прошлом сезоне гибралтарского чемпионата «святые» финишировали на третьей позиции, выжав из своего турнирного положения максимум.

    В еврокубках до этого сезона команда приняла участие всего в пяти розыгрышах. И только в одном случае она смогла пройти хотя бы одного соперника, выбив косовскую «Приштину» в Лиге Европы-2019/20.

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    В этом же сезоне «Сент-Джозефс» смог повторить свое достижение в еврокубках, выбив на прошлом этапе «Ларн» из Северной Ирландии, сыграв 0:0 дома и победив 1:0 на выезде.

    «Славия» Прага

    В минувшем сезоне «Славия» вела борьбу за золотые награды чешского чемпионата. Первую часть она завершила на первой строке, но в финальной части пропустили вперед себя «Викторию» из Плзени.

    Отметим, что в чемпионском плей-офф клуб из Праги выступил крайне неудачно, выиграв только один поединок из пяти при двух мировых исходах и двух фиаско.

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    • Напомним, что в прошлом сезоне «лоскутные» стартовали в квалификации Лиги чемпионов, но вылетели оттуда и транзитом через Лигу Европы попали в Лигу конференций, где добрались до четвертьфинала.

    При подготовке к новому сезону «Славия» провела три контрольных поединка и ни разу не проиграла в них, раз сыграв вничью и добившись двух викторий.

    Прогноз и ставка на «Сент-Джозефс» — «Славия» Прага

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Славии» предлагают — 1.05.

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    На викторию «Сент-Джозефса» дают — 36.00, ничья оценена — в 11.00.

    «Славия» на две головы сильнее своего предстоящего противника и даже на выезде должна без труда добиваться уверенной виктории.

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    «Сент-Джозефс» — «Славия» Прага: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 21.07.2022. Прогнозы на футбол. «Славия» решит исход противостояния еще в первой встрече
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