В первом матче 2-го раунда Лиги конференций гибралтарский «Сент-Джозефс» на своем поле примет чешскую «Славию» из Праги. Поединок состоится 21 июля и начнется в 20:00 по мск. «Сент-Джозефс» — «Славия» Прага: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Джозефс»

«Сент-Джозефс» только раз в своей истории выигрывал чемпионат Гибралтара, но смог завоевать девять национальных Кубков. Правда, в последнее время его результаты на внутренней арене желают лучшего.

В прошлом сезоне гибралтарского чемпионата «святые» финишировали на третьей позиции, выжав из своего турнирного положения максимум.

В еврокубках до этого сезона команда приняла участие всего в пяти розыгрышах. И только в одном случае она смогла пройти хотя бы одного соперника, выбив косовскую «Приштину» в Лиге Европы-2019/20.

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В этом же сезоне «Сент-Джозефс» смог повторить свое достижение в еврокубках, выбив на прошлом этапе «Ларн» из Северной Ирландии, сыграв 0:0 дома и победив 1:0 на выезде.

«Славия» Прага

В минувшем сезоне «Славия» вела борьбу за золотые награды чешского чемпионата. Первую часть она завершила на первой строке, но в финальной части пропустили вперед себя «Викторию» из Плзени.

Отметим, что в чемпионском плей-офф клуб из Праги выступил крайне неудачно, выиграв только один поединок из пяти при двух мировых исходах и двух фиаско.

Напомним, что в прошлом сезоне «лоскутные» стартовали в квалификации Лиги чемпионов, но вылетели оттуда и транзитом через Лигу Европы попали в Лигу конференций, где добрались до четвертьфинала.

При подготовке к новому сезону «Славия» провела три контрольных поединка и ни разу не проиграла в них, раз сыграв вничью и добившись двух викторий.

Прогноз и ставка на «Сент-Джозефс» — «Славия» Прага

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Славии» предлагают — 1.05.

На викторию «Сент-Джозефса» дают — 36.00, ничья оценена — в 11.00.

«Славия» на две головы сильнее своего предстоящего противника и даже на выезде должна без труда добиваться уверенной виктории.