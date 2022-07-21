ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Френки де Йонг«Барселона» или «МЮ». Дилемма Френки де Йонга Александр ЗинченкоЗинченко — идеальный трансфер для «Арсенала» «Реал» — обладатели Лиги чемпионов сезона 2021/2022 Жеребьевка 3 раунда еврокубков 2022/2023
  • 14:26
    • Кавани станет игроком «Вильярреала»
  • 14:16
    • Аспиликуэта перейдет в «Барселону»
  • 12:55
    • «Зенит» объявил о переходе бразильского вратаря Ивана
  • 11:24
    • Юдзуру Ханю объявил о завершении карьеры
  • 11:15
    • Левандовски дебютирует за «Барселону» в матче с «Реалом»
    Все новости спорта

    «Ман Сити» и Холанд разобьют «Америку»?

    «Манчестер Сити» — «Америка». Прогноз (к. 1.92) и ставки на товарищеский матч 21 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Манчестер Сити Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Товарищеские матчи Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Америка»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрлинг Холанд
    «Манчестер Сити» сыграет против мексиканской «Америки» в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет в американском Хьюстоне, начало — в 03:30 мск. «Манчестер Сити» — «Америка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 21 Июля 2022 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 03:30 ФК Америка ФК Америка
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    «Манчестер Сити»

    В отличие от остальных английских топ-клубов, «Манчестер Сити» пока не провел ни одного матча после отпуска.

    Именно по этой причине пока сложно представить, в каком состоянии находится команда Хосепа Гвардиолы.

    Но если отталкиваться от опыта предыдущих лет, можно предположить, что «Сити» не даст повода для сомнений перед стартом нового сезона. «Горожане», как правило, играют на результат даже в выставочных матчах. У Пепа в этом плане все очень строго.

    В предсезонное турне по Штатам Гвардиола взял 26 футболистов, в том числе Александра Зинченко, который вот-вот может перейти в лондонский «Арсенал».

  • Зинченко — идеальный трансфер для «Арсенала»
  • Что принесет переход игрока?
  • Сегодня

    • Но основное внимание, конечно же, будет приковано к Эрлингу Холанду. Интеграция норвежского форварда в игровую систему «Сити» — безусловно, одна из главных интриг сезона.

    При этом Холанл не единственный новичок «Ман Сити». Скорее всего, игровое время получат полузащитник Кэлвин Филлипс и нападающий Хулиан Альварес.

    «Америка»

    «Америка» тем временем уже успела провести несколько официальных матчей в новом сезоне. В начале июля стартовал очередной чемпионат Мексики.

    И первые туры дались клубу из Мехико с большим трудом. Только после ничьей с «Атласом» поражения от «Монтеррея» команда Фернандо Ортиза кое-как выиграла у «Толуки», забив единственный гол в компенсированное время.

    Но Гвардиола наверняка изучал «Америку», в первую очередь, по недавнему товарищескому матчу с «Челси». Мексиканцы проиграли команде Томаса Тухеля со счетом 1:2.

    Все прогнозы на футбол

    При этом «Челси» забил победный мяч незадолго до финального свистка. «Америка», безусловно, пыталась доказать, что способна играть на равных с европейским топ-клубом.

    Прогноз и ставка

    На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.26, ничью букмекеры предлагают за 5.55, а победу «Америки» — за 8.20.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Несмотря на то, что «Ман Сити» до сих пор не провел ни одного товарищеского матча, в результате предстоящей встречи можно не сомневаться. Чемпион Англии выиграет.

    Парочку мячей при активной поддержке Кевина де Брюйне забьет Холанд. Не исключено, что в первом же матче дебютный гол за «Сити» забьет и аргентинец Альварес.

    На самом деле, мотивации у футболистов «Сити» тоже хоть отбавляй. Рядом с Гвардиолой по-другому не бывает.

    Ставка — тотал «Манчестер Сити» больше 2,5 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Баэс — Краинович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Алькарас — Кун
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Гастон — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Басилашвили — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Карабах — Цюрих
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.66
  • Прогноз на матч Пюник — Дюделанж
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Серундоло — Альтмайер
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Жальгирис — Мальмё
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Галатасарай — Пардубице
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лудогорец — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Мидтъюлланн — АЕК Ларнака
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тирана — Зриньски
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Хибернианс — Левадия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Манчестер Сити» — «Америка»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 21.07.2022. Прогнозы на футбол. «Ман Сити» и Холанд разобьют «Америку»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры