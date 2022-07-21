«Манчестер Сити» сыграет против мексиканской «Америки» в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет в американском Хьюстоне, начало — в 03:30 мск. «Манчестер Сити» — «Америка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

В отличие от остальных английских топ-клубов, «Манчестер Сити» пока не провел ни одного матча после отпуска.

Именно по этой причине пока сложно представить, в каком состоянии находится команда Хосепа Гвардиолы.

Но если отталкиваться от опыта предыдущих лет, можно предположить, что «Сити» не даст повода для сомнений перед стартом нового сезона. «Горожане», как правило, играют на результат даже в выставочных матчах. У Пепа в этом плане все очень строго.

В предсезонное турне по Штатам Гвардиола взял 26 футболистов, в том числе Александра Зинченко, который вот-вот может перейти в лондонский «Арсенал».

Но основное внимание, конечно же, будет приковано к Эрлингу Холанду. Интеграция норвежского форварда в игровую систему «Сити» — безусловно, одна из главных интриг сезона.

При этом Холанл не единственный новичок «Ман Сити». Скорее всего, игровое время получат полузащитник Кэлвин Филлипс и нападающий Хулиан Альварес.

«Америка»

«Америка» тем временем уже успела провести несколько официальных матчей в новом сезоне. В начале июля стартовал очередной чемпионат Мексики.

И первые туры дались клубу из Мехико с большим трудом. Только после ничьей с «Атласом» поражения от «Монтеррея» команда Фернандо Ортиза кое-как выиграла у «Толуки», забив единственный гол в компенсированное время.

Но Гвардиола наверняка изучал «Америку», в первую очередь, по недавнему товарищескому матчу с «Челси». Мексиканцы проиграли команде Томаса Тухеля со счетом 1:2.

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При этом «Челси» забил победный мяч незадолго до финального свистка. «Америка», безусловно, пыталась доказать, что способна играть на равных с европейским топ-клубом.

Прогноз и ставка

На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.26, ничью букмекеры предлагают за 5.55, а победу «Америки» — за 8.20.

Несмотря на то, что «Ман Сити» до сих пор не провел ни одного товарищеского матча, в результате предстоящей встречи можно не сомневаться. Чемпион Англии выиграет.

Парочку мячей при активной поддержке Кевина де Брюйне забьет Холанд. Не исключено, что в первом же матче дебютный гол за «Сити» забьет и аргентинец Альварес.

На самом деле, мотивации у футболистов «Сити» тоже хоть отбавляй. Рядом с Гвардиолой по-другому не бывает.

Ставка — тотал «Манчестер Сити» больше 2,5 за 1.92.