«Арсенал» договорился с «Ман Сити» о трансфере Зинченко. «Канониры» заплатят за украинца 30 млн фунтов

Защитник «Манчестер Сити»в ближайшие дни перейдет в лондонский

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия трансфера.

«Арсенал» заплатит за украинского футболиста 30 миллионов фунтов.

Сделка будет закрыта сразу после того, как Зинченко обсудит с «Арсеналом» условия личного контракта.

Ожидается, что после продажи Зинченко «Ман Сити» купит защитника «Брайтона» Марка Кукурелью.

В прошлом сезоне Зинченко провел в АПЛ 15 матчей и сделал четыре результативные передачи.

Напомним, ранее «Челси» выкупил у «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.