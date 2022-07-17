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    «Арсенал» договорился с «Ман Сити» о трансфере Зинченко. «Канониры» заплатят за украинца 30 млн фунтов

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    Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в ближайшие дни перейдет в лондонский «Арсенал».

    Александр Зинченко
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    Александр Зинченко

    По информации известного журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия трансфера.

    «Арсенал» заплатит за украинского футболиста 30 миллионов фунтов.

    Сделка будет закрыта сразу после того, как Зинченко обсудит с «Арсеналом» условия личного контракта.

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    • Ожидается, что после продажи Зинченко «Ман Сити» купит защитника «Брайтона» Марка Кукурелью.

    В прошлом сезоне Зинченко провел в АПЛ 15 матчей и сделал четыре результативные передачи.

    Напомним, ранее «Челси» выкупил у «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

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