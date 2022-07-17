«Арсенал» договорился с «Ман Сити» о трансфере Зинченко. «Канониры» заплатят за украинца 30 млн фунтов

Александр Зинченко Фото: globallookpress.com
По информации известного журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия трансфера.
«Арсенал» заплатит за украинского футболиста 30 миллионов фунтов.
Сделка будет закрыта сразу после того, как Зинченко обсудит с «Арсеналом» условия личного контракта.
Ожидается, что после продажи Зинченко «Ман Сити» купит защитника «Брайтона» Марка Кукурелью.
В прошлом сезоне Зинченко провел в АПЛ 15 матчей и сделал четыре результативные передачи.
Напомним, ранее «Челси» выкупил у «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.