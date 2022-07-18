«Аустрия Клагенфурт» сыграет на своем поле с «Саутгемптоном» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 18 июля, начало — в 20:00 мск. «Аустрия Клагенфурт» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аустрия Клагенфурт»

Эта команда в минувшем чемпионате Австрии заняла довольно приличное для себя 6 место, не попав, правда, в еврокубки.

Разумеется, «Аустрия Клагенфурт» была худшей в шестерке лучших, но и соперники там были весьма высокого уровня.

А вот на днях «Аустрия Клагенфурт» добыла победу в матче Кубка Австрии. На выезде была разгромлена «Адмира Дорнбирн» (1:8).

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Летние контрольные матчи команде даются вполне уверенно. Вот и в поединке с англичанами она наверняка постарается не ударить лицом в грязь.

«Саутгемптон»

Этот клуб давно считается середняком АПЛ. Правда, минувший сезон «святые» завершили на 15 позиции.

Причем «Саутгемптон», по сути, лишь начинает подготовку к новому сезону. Наверняка в контрольных матчах «святые» будут работать над реализацией.

«Саутгемптон» имеет в своем составе исполнителей вполне приличного уровня. Например, Джеймса Уорд-Проуза, забившего 10 мячей в прошедшем чемпионате Англии.

В этом поединке англичане, как и положено фавориту противостояния, наверняка будут активно атаковать с первой и до последней минуты.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Саутгемптон» за 1.80, на ничью за 4.04, а на «Аустрию Клагенфурт» — за 4.06.

«Аустрия Клагенфурт» неплохо выглядит в контрольных матчах.

«Саутгемптон» наверняка агрессивно будет действовать в атаке .

Англичане постараются быстро взломать оборону соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Саутгемптона» в 1 тайме с коэффициентом 2.33.