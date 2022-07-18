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    «Святые» начинают и выигрывают?!

    «Аустрия Клагенфурт» — «Саутгемптон». Прогноз, ставка (к. 2.33) на футбол, товарищеский матч, 18 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саутгемптон Прогнозы на футбол Англии
    Прогноз и ставки на «Аустрия Клагенфурт» — «Саутгемптон»
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    «Саутгемптон»
    «Аустрия Клагенфурт» сыграет на своем поле с «Саутгемптоном» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 18 июля, начало — в 20:00 мск. «Аустрия Клагенфурт» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 18 Июля 2022 года
    Аустрия Клагенфурт
  • Клагенфурт-ам-Вёртерзе
    •  Аустрия Клагенфурт 20:00 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
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    «Аустрия Клагенфурт»

    Эта команда в минувшем чемпионате Австрии заняла довольно приличное для себя 6 место, не попав, правда, в еврокубки.

    Разумеется, «Аустрия Клагенфурт» была худшей в шестерке лучших, но и соперники там были весьма высокого уровня.

    А вот на днях «Аустрия Клагенфурт» добыла победу в матче Кубка Австрии. На выезде была разгромлена «Адмира Дорнбирн» (1:8).

    Все прогнозы на футбол

    Летние контрольные матчи команде даются вполне уверенно. Вот и в поединке с англичанами она наверняка постарается не ударить лицом в грязь.

    «Саутгемптон»

    Этот клуб давно считается середняком АПЛ. Правда, минувший сезон «святые» завершили на 15 позиции.

    Причем «Саутгемптон», по сути, лишь начинает подготовку к новому сезону. Наверняка в контрольных матчах «святые» будут работать над реализацией.

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    • «Саутгемптон» имеет в своем составе исполнителей вполне приличного уровня. Например, Джеймса Уорд-Проуза, забившего 10 мячей в прошедшем чемпионате Англии.

    В этом поединке англичане, как и положено фавориту противостояния, наверняка будут активно атаковать с первой и до последней минуты.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Саутгемптон» за 1.80, на ничью за 4.04, а на «Аустрию Клагенфурт» — за 4.06.

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    «Аустрия Клагенфурт» неплохо выглядит в контрольных матчах.

    «Саутгемптон» наверняка агрессивно будет действовать в атаке.

    Англичане постараются быстро взломать оборону соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Саутгемптона» в 1 тайме с коэффициентом 2.33.

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    «Аустрия Клагенфурт» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 18.07.2022. Прогнозы на футбол. «Святые» начинают и выигрывают?!
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