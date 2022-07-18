«Аустрия Клагенфурт»
Эта команда в минувшем чемпионате Австрии заняла довольно приличное для себя 6 место, не попав, правда, в еврокубки.
Разумеется, «Аустрия Клагенфурт» была худшей в шестерке лучших, но и соперники там были весьма высокого уровня.
А вот на днях «Аустрия Клагенфурт» добыла победу в матче Кубка Австрии. На выезде была разгромлена «Адмира Дорнбирн» (1:8).
Летние контрольные матчи команде даются вполне уверенно. Вот и в поединке с англичанами она наверняка постарается не ударить лицом в грязь.
«Саутгемптон»
Этот клуб давно считается середняком АПЛ. Правда, минувший сезон «святые» завершили на 15 позиции.
Причем «Саутгемптон», по сути, лишь начинает подготовку к новому сезону. Наверняка в контрольных матчах «святые» будут работать над реализацией.
«Саутгемптон» имеет в своем составе исполнителей вполне приличного уровня. Например, Джеймса Уорд-Проуза, забившего 10 мячей в прошедшем чемпионате Англии.
В этом поединке англичане, как и положено фавориту противостояния, наверняка будут активно атаковать с первой и до последней минуты.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Саутгемптон» за 1.80, на ничью за 4.04, а на «Аустрию Клагенфурт» — за 4.06.
«Аустрия Клагенфурт» неплохо выглядит в контрольных матчах.
«Саутгемптон»
Англичане постараются быстро взломать оборону соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Саутгемптона» в 1 тайме с коэффициентом 2.33.