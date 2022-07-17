Московский «Велес» сыграет на своем поле против калининградской «Балтики» в первом туре Первой лиги. Матч пройдет 17 июля, начало — в 14:00 мск. «Велес» Москва — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Велес»

«Велес» завершил прошлый чемпионат ФНЛ на 14-м месте, набрав в 38-ми матчах 48 очков.

С одной стороны, команда сохранила место во втором по силе дивизионе, но за год до этого она финишировала восьмой. Как ни крути, а это регресс.

Коэффициенты матча Велес — Балтика 1 3.75 X 3.50 2 2.00 Ставка

В конце июня «Велес» провел отличный товарищеский матч против ЦСКА, в котором одержал победу со счетом 2:0.

Вскоре после этого столичный клуб уступил «Локомотиву» (1:2) и сыграл вничью с «Химками» (0:0).

«Балтика»

«Балтика» тем временем заняла десятое место в предыдущем чемпионата ФНЛ, набрав в 38-ми матчах 58 очков.

Клубу из Калининграда не хватило семи очков, чтобы сыграть в стыковых матчах за право выхода в РПЛ.

Летом «Балтика» рассталась с некоторыми опытными игроками. Это случилось по инициативе Сергея Игнашевича, возглавившего команду прошлой осенью.

К слову, в одном из недавних комментариев Игнашевич отметил, что «Балтика» будет бороться за прямую путевку в РПЛ.

Прогнозы на ФНЛ

В конце июня «Балтика» одержала победу над «Енисеем» (3:2) в рамках товарищеского матча, после чего уступила московскому «Спартаку» (2:3). Несмотря на результат, игра команды Игнашевича в матче с красно-белыми оставила приятное впечатление.

Прогноз и ставка

На «Велес» в этом матче можно поставить за 3.66, ничью букмекеры предлагают за 3.50, а победу «Балтики» — за 2.00.

В прошлом сезоне «Балтика» с трудом выиграла у «Велеса» на своем поле, а второй матч между этими командами завершился вничью.

Игнашевич настроен очень серьезно, уверен, что его команда готова к борьбе за путевку в РПЛ, но от ставки на победу «Балтики» все-таки лучше воздержаться. На своем поле «Велес» тоже способен доставить неприятности.

Ставка — обе команды забьют за 1.87.