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    Сможет ли «Балтика» выиграть на поле «Велеса»?

    «Велес» Москва — «Балтика». Прогноз (к. 1.87) и ставки на Первую лигу 17 июля 2022 года

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    «Балтика»
    Московский «Велес» сыграет на своем поле против калининградской «Балтики» в первом туре Первой лиги. Матч пройдет 17 июля, начало — в 14:00 мск. «Велес» Москва — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 17 Июля 2022 года
    Велес
  • Москва
    •  Велес 14:00 Балтика Балтика
  • Калининград
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    «Велес»

    «Велес» завершил прошлый чемпионат ФНЛ на 14-м месте, набрав в 38-ми матчах 48 очков.

    С одной стороны, команда сохранила место во втором по силе дивизионе, но за год до этого она финишировала восьмой. Как ни крути, а это регресс.

    Коэффициенты матча Велес — Балтика

  • 1
  • 3.75
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.00
  • Ставка
    •

    В конце июня «Велес» провел отличный товарищеский матч против ЦСКА, в котором одержал победу со счетом 2:0.

    Вскоре после этого столичный клуб уступил «Локомотиву» (1:2) и сыграл вничью с «Химками» (0:0).

    «Балтика»

    «Балтика» тем временем заняла десятое место в предыдущем чемпионата ФНЛ, набрав в 38-ми матчах 58 очков.

    Клубу из Калининграда не хватило семи очков, чтобы сыграть в стыковых матчах за право выхода в РПЛ.

    Летом «Балтика» рассталась с некоторыми опытными игроками. Это случилось по инициативе Сергея Игнашевича, возглавившего команду прошлой осенью.

    К слову, в одном из недавних комментариев Игнашевич отметил, что «Балтика» будет бороться за прямую путевку в РПЛ.

    Прогнозы на ФНЛ

    В конце июня «Балтика» одержала победу над «Енисеем» (3:2) в рамках товарищеского матча, после чего уступила московскому «Спартаку» (2:3). Несмотря на результат, игра команды Игнашевича в матче с красно-белыми оставила приятное впечатление.

    Прогноз и ставка

    На «Велес» в этом матче можно поставить за 3.66, ничью букмекеры предлагают за 3.50, а победу «Балтики» — за 2.00.

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    В прошлом сезоне «Балтика» с трудом выиграла у «Велеса» на своем поле, а второй матч между этими командами завершился вничью.

    Игнашевич настроен очень серьезно, уверен, что его команда готова к борьбе за путевку в РПЛ, но от ставки на победу «Балтики» все-таки лучше воздержаться. На своем поле «Велес» тоже способен доставить неприятности.

    Ставка — обе команды забьют за 1.87.

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    «Велес» Москва — «Балтика»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 17.07.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Балтика» выиграть на поле «Велеса»?
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