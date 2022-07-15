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    «Манчестер Юнайтед» снова выиграет с разгромным счетом?

    «Мельбурн Виктори» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 2.16) и ставки на товарищеский матч 15 июля 2022 года

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    «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Мельбурн Виктори» в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет 15 июля в Мельбурне, начало — в 13:05 мск. «Мельбурн Виктори» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Мельбурн Виктори»

    «Мельбурн Виктори» успешно провел минувший чемпионат Австралии. Хотя в клубе, возможно, считают иначе, но результат действительно достойный.

    Команда Тони Поповича заняла второе место в регулярном сезоне, отстав от «Мельбурн Сити» лишь на одно очко.

    А в плей-офф «Мельбурн Виктори» дошел до полуфинала, где уступил по сумме двух матчей будущему чемпиону «Вестерн Юнайтед».

    Встреча с «МЮ» будет первой для «Мельбурн Виктори» после отпуска.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» тем временем уже успел провести один матч. И эта игра наверняка воодушевила поклонников клуба, несмотря на то, что это всего лишь предсезонка.

    Несколько дней назад «МЮ» разбил «Ливерпуль» в рамках выставочного матча, который состоялся в Таиланде.

    «Красные дьяволы», впервые игравшие под руководством Эрика тен Хага, разгромили команду Юргена Клоппа со счетом 4:0.

    И если для «Ливерпуля» подобный матч даже с учетом неприятного исхода не имел почти никакого значения, «МЮ» был предельно мотивирован после провала в прошлом сезоне. И особенно на фоне разговоров о том, что с этими игроками клуб точно ничего не добьется.

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    В первом тайме «МЮ» играл основным составом, не хватало только Криштиану Роналду, который до сих пор не определился, что ему делать — оставаться на «Олд Траффорд» или искать новую команду. В итоге еще до перерыва «Ливерпуль» получил три мяча. Во втором тайме «МЮ» ограничился одним голом.

    Прогноз и ставка

    На «Мельбурн Виктори» в этом матче можно поставить за 5.45, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Манчестер Юнайтед» — за 1.43.

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    В сложившейся ситуации «МЮ» теперь нельзя расслабляться даже в подобных матчах.

    Игроки прекрасно понимают, что любая неудача будет вызывать бурную реакцию как со стороны СМИ, так и болельщиков, которые были буквально шокированы игрой команды в предыдущей кампании.

    В общем, «МЮ» снова будет играть на результат. Репутацию клуба надо срочно спасать.

    Ставка — победа «МЮ» с форой (-1,5) за 2.15.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «МЮ» больше 2,5 за 2.22.

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    «Мельбурн Виктори» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 15.07.2022. Прогнозы на футбол. «Манчестер Юнайтед» снова выиграет с разгромным счетом?
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