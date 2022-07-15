«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Мельбурн Виктори» в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет 15 июля в Мельбурне, начало — в 13:05 мск. «Мельбурн Виктори» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мельбурн Виктори»

«Мельбурн Виктори» успешно провел минувший чемпионат Австралии. Хотя в клубе, возможно, считают иначе, но результат действительно достойный.

Команда Тони Поповича заняла второе место в регулярном сезоне, отстав от «Мельбурн Сити» лишь на одно очко.

А в плей-офф «Мельбурн Виктори» дошел до полуфинала, где уступил по сумме двух матчей будущему чемпиону «Вестерн Юнайтед».

Встреча с «МЮ» будет первой для «Мельбурн Виктори» после отпуска.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» тем временем уже успел провести один матч. И эта игра наверняка воодушевила поклонников клуба, несмотря на то, что это всего лишь предсезонка.

Несколько дней назад «МЮ» разбил «Ливерпуль» в рамках выставочного матча, который состоялся в Таиланде.

«Красные дьяволы», впервые игравшие под руководством Эрика тен Хага, разгромили команду Юргена Клоппа со счетом 4:0.

И если для «Ливерпуля» подобный матч даже с учетом неприятного исхода не имел почти никакого значения, «МЮ» был предельно мотивирован после провала в прошлом сезоне. И особенно на фоне разговоров о том, что с этими игроками клуб точно ничего не добьется.

Все прогнозы на футбол

В первом тайме «МЮ» играл основным составом, не хватало только Криштиану Роналду, который до сих пор не определился, что ему делать — оставаться на «Олд Траффорд» или искать новую команду. В итоге еще до перерыва «Ливерпуль» получил три мяча. Во втором тайме «МЮ» ограничился одним голом.

Прогноз и ставка

На «Мельбурн Виктори» в этом матче можно поставить за 5.45, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Манчестер Юнайтед» — за 1.43.

В сложившейся ситуации «МЮ» теперь нельзя расслабляться даже в подобных матчах.

Игроки прекрасно понимают, что любая неудача будет вызывать бурную реакцию как со стороны СМИ, так и болельщиков, которые были буквально шокированы игрой команды в предыдущей кампании.

В общем, «МЮ» снова будет играть на результат. Репутацию клуба надо срочно спасать.

Ставка — победа «МЮ» с форой (-1,5) за 2.15.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «МЮ» больше 2,5 за 2.22.