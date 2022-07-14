«Лос-Анджелес Гэлакси» сыграет на своем поле против «Сан-Хосе Эрткуэйкс» в рамках очередного матча регулярного чемпионата МЛС. Матч пройдет 14 июля, начало — в 05:00 мск. «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

«Гэлакси» занимают пятое место в таблице Западной конференции МЛС, набрав в 18-ти матчах 27 очков.

Калифорнийцы не очень удачно провели недавние матчи. В четырех предыдущих играх у них три поражения.

Неприятный отрезок начался с домашнего матча против «Сакраменто Репаблик» в Открытом кубке. «Гэлакси» неожиданно проиграл со счетом 1:2.

Потом были поражения от «Миннесоты» и «Лос-Анджелеса». Правда, между этими матчами команда Грега Ванни разгромила «Монреаль» со счетом 4:0. Один из мячей забил мексиканец Хавьер Эрнандес.

«Гэлакси» не смогли забить только в одном из восьми предыдущих матчей на своем поле.

«Сан-Хосе Эрткуэйкс»

«Эрткуэйкс» тем временем находятся на последней строчке на Западе. В 18-ти матчах они набрали 19 очков.

Но недавние матчи «Сан-Хосе» провел достойно. Например, несколько дней назад «Эрткуэйкс» сыграли вничью с «Торонто» — 2:2. При этом спасительный гол им удалось забить буквально за пару минут до финального свистка.

А перед этим была победа над «Чикаго Файр» (2:1) с решающим голом на последних минутах.

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В общем, не так уж и плох клуб из Сан-Хосе, несмотря на свое турнирное положение.

Правда, на один факт все же стоит обратить внимание: «Эрткуэйкс» еще ни разу в этом сезоне не выигрывали в гостях.

Прогноз и ставка

На «Лос-Анджелес Гэлакси» в этом матче можно поставить за 1.58, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — за 5.20.

В прошлом году «Эрткуэйкс» выиграли на поле «Гэлакси». И есть подозрение, что в предстоящей игре калифорнийцам снова будет сложно — соперник очень неплохо выглядел в недавних матчах.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.91.