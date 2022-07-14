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    Сможет ли «Санта Колома» на подвиг?

    «Брейдаблик» — «Санта Колома». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, квалификация Лиги конференций, 14 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брейдаблик» — «Санта Колома»
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    «Брейдаблик» выиграл первый матч
    В четверг, 14 июля в рамках второго матча первого отборочного раунда Лиги конференций в Исландии встретятся «Брейдаблик» и «Санта Колома». Начало игры — в 22:15 по мск. «Брейдаблик» — «Санта Колома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Брейдаблик»

    В первом поединке на выезде «Брейдаблик» одержал победу 1:0, поэтому в ответном матче дома может сыграть даже вничью.

    Эта команда является лидером чемпионата Исландии по итогам 12 туров. Шансы на чемпионство у «Брейдаблика» прекрасные.

    Клуб уверенно лидирует в своем чемпионате. Причем «Брейдаблик» опережает ближайшего конкурента на 6 очков.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В последних пяти играх во всех турнирах коллектив не знает поражений при четырех победах и одной ничьей.

    «Санта Колома»

    Поражение с результатом 0:1 на своем поле требует от «Санты Коломы» выигрывать в гостях с разницей минимум в два мяча.

    По итогам минувшего сезона коллектив занял итоговое 2 место в чемпионате Андорры, отстав на 3 очка от «Интер Клуб Эскальдес».

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    • Вот только с атакой у команды явно не ладится. «УЭ Санта-Колома» в 27 матчах смогла забить только 37 мячей.

    В последних пяти играх во всех турнирах клуб одержал только одну победу при двух поражениях и двух ничьих.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,12.

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    Успех гостей оценивается в 21,00, тогда как ничья — в 6,00.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,20.

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    «Брейдаблик» — «Санта Колома»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 14.07.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Санта Колома» на подвиг?
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