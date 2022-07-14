В четверг, 14 июля в рамках второго матча первого отборочного раунда Лиги конференций в Исландии встретятся «Брейдаблик» и «Санта Колома». Начало игры — в 22:15 по мск. «Брейдаблик» — «Санта Колома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брейдаблик»

В первом поединке на выезде «Брейдаблик» одержал победу 1:0, поэтому в ответном матче дома может сыграть даже вничью.

Эта команда является лидером чемпионата Исландии по итогам 12 туров. Шансы на чемпионство у «Брейдаблика» прекрасные.

Клуб уверенно лидирует в своем чемпионате. Причем «Брейдаблик» опережает ближайшего конкурента на 6 очков.

Все прогнозы на Лигу конференций

В последних пяти играх во всех турнирах коллектив не знает поражений при четырех победах и одной ничьей.

«Санта Колома»

Поражение с результатом 0:1 на своем поле требует от «Санты Коломы» выигрывать в гостях с разницей минимум в два мяча.

По итогам минувшего сезона коллектив занял итоговое 2 место в чемпионате Андорры, отстав на 3 очка от «Интер Клуб Эскальдес».

Вот только с атакой у команды явно не ладится. «УЭ Санта-Колома» в 27 матчах смогла забить только 37 мячей.

В последних пяти играх во всех турнирах клуб одержал только одну победу при двух поражениях и двух ничьих.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,12.

Успех гостей оценивается в 21,00, тогда как ничья — в 6,00.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,20.