«Брейдаблик»
В первом поединке на выезде «Брейдаблик» одержал победу 1:0, поэтому в ответном матче дома может сыграть даже вничью.
Эта команда является лидером чемпионата Исландии по итогам 12 туров. Шансы на чемпионство у «Брейдаблика» прекрасные.
Клуб уверенно лидирует в своем чемпионате. Причем «Брейдаблик» опережает ближайшего конкурента на 6 очков.
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В последних пяти играх во всех турнирах коллектив не знает поражений при четырех победах и одной ничьей.
«Санта Колома»
Поражение с результатом 0:1 на своем поле требует от «Санты Коломы» выигрывать в гостях с разницей минимум в два мяча.
По итогам минувшего сезона коллектив занял итоговое 2 место в чемпионате Андорры, отстав на 3 очка от «Интер Клуб Эскальдес».
Вот только с атакой у команды явно не ладится. «УЭ Санта-Колома» в 27 матчах смогла забить только 37 мячей.
В последних пяти играх во всех турнирах клуб одержал только одну победу при двух поражениях и двух ничьих.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,12.
Успех гостей оценивается в 21,00, тогда как ничья — в 6,00.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,20.