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    Результативный первый тайм

    «Нью-Йорк Сити» — «Нью-Инглэнд Революшн». Прогноз, ставка (к. 2.35) на футбол, МЛС, 9 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Сити» — «Нью-Инглэнд Революшн»
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    Хесус Медина
    «Нью-Йорк Сити» на своем поле сыграет против «Нью-Инглэнда Революшна» в рамках МЛС. Матч состоится 9 июля, начало — 20:00 (мск). «Нью-Йорк Сити» — «Нью-Инглэнд Революшн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Йорк Сити»

    «Горожане» занимают 4-место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС набрав 29 очков за 17-ть сыгранных матчей. Расположившиеся выше команды имеют в своем активе небольшой отрыв, но и сыграли они на 1-2 матча больше.

    «Нью-Йорк Сити» не может одержать победу в МЛС уже 4 поединка кряду, правда из этих матчей команда лишь 1 раз проиграла «Филадельфии Юнион» со счетом 2:1 на выезде.

    А в остальных поединках «бело-голубые» не смогли определить сильнейшего с такими соперниками как «Колорадо Рэпидс» (1:1), «Цинциннати» (4:4) и «Атланта» (2:2).

    Так же в борьбе за Кубок США у «Нью-Йорк Сити» дела пошли не совсем хорошо и команда в 1/4 проиграла «Нью-Йорк Ред Буллсу» с разгромным счетом 3:0.

    «Нью-Инглэнд Революшн»

    «Революционеры» представляют туже конференцию МЛС, но они занимают 7-е место в турнирной таблице набрав 25 очков после 18-ти поединков. Команда имеет почти одинаковую разницу забитых/пропущенных голов — 29/28.

    «Нью-Инглэнд Революшн» не знает горечи поражений уже 10 туров подряд в МЛС. Но из последних 6-ти матчей «революционеры» смогли выиграть только 2 обыграв таких соперников как «Миннесота» (2:1) и «Спортинг Канзас-Сити» (1:2).

    А ничейными поединками «Нью-Инглэнд Революшн» довольствовался с такими соперниками — «Цинциннати» (2:2) «Ванкувер» (0:0), «Орландо Сити» (1:1) и «Филадельфия Юнион» (1:1).

    Гости этого матча еще раньше своих соперников покинули борьбу за Кубок США вылетев на стадии 1/8 в матче против именно «Нью-Йорка Сити», которому проиграли в дополнительное время (1:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Нью-Йорк Сити» в этом матче можно поставить за 1.67, ничью букмекеры предлагают взять за 4.24, а победу «Нью-Инглэнд Революшн» — за 4.70.

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    Прогноз — Оба коллектива в последнее время показывают нестабильные результаты в МЛС. Но их объединяет то, что у двух команд хорошая линия атаки, а так же проблемы в обороне из-за чего их встречи проходят результативно. И стоит заметить, что часто еще в первом тайме команды забивают около двух голов.

    Ставка — Тотал первого тайма больше 1.5 за 2.35.

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    «Нью-Йорк Сити» — «Нью-Инглэнд Революшн»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 09.07.2022. Прогнозы на футбол. Результативный первый тайм
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