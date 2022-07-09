«Нью-Йорк Сити» на своем поле сыграет против «Нью-Инглэнда Революшна» в рамках МЛС. Матч состоится 9 июля, начало — 20:00 (мск). «Нью-Йорк Сити» — «Нью-Инглэнд Революшн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк Сити»

«Горожане» занимают 4-место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС набрав 29 очков за 17-ть сыгранных матчей. Расположившиеся выше команды имеют в своем активе небольшой отрыв, но и сыграли они на 1-2 матча больше.

«Нью-Йорк Сити» не может одержать победу в МЛС уже 4 поединка кряду, правда из этих матчей команда лишь 1 раз проиграла «Филадельфии Юнион» со счетом 2:1 на выезде.

А в остальных поединках «бело-голубые» не смогли определить сильнейшего с такими соперниками как «Колорадо Рэпидс» (1:1), «Цинциннати» (4:4) и «Атланта» (2:2).

Так же в борьбе за Кубок США у «Нью-Йорк Сити» дела пошли не совсем хорошо и команда в 1/4 проиграла «Нью-Йорк Ред Буллсу» с разгромным счетом 3:0.

«Нью-Инглэнд Революшн»

«Революционеры» представляют туже конференцию МЛС, но они занимают 7-е место в турнирной таблице набрав 25 очков после 18-ти поединков. Команда имеет почти одинаковую разницу забитых/пропущенных голов — 29/28.

«Нью-Инглэнд Революшн» не знает горечи поражений уже 10 туров подряд в МЛС. Но из последних 6-ти матчей «революционеры» смогли выиграть только 2 обыграв таких соперников как «Миннесота» (2:1) и «Спортинг Канзас-Сити» (1:2).

А ничейными поединками «Нью-Инглэнд Революшн» довольствовался с такими соперниками — «Цинциннати» (2:2) «Ванкувер» (0:0), «Орландо Сити» (1:1) и «Филадельфия Юнион» (1:1).

Гости этого матча еще раньше своих соперников покинули борьбу за Кубок США вылетев на стадии 1/8 в матче против именно «Нью-Йорка Сити», которому проиграли в дополнительное время (1:0).

Прогноз и ставка

На победу «Нью-Йорк Сити» в этом матче можно поставить за 1.67, ничью букмекеры предлагают взять за 4.24, а победу «Нью-Инглэнд Революшн» — за 4.70.

Прогноз — Оба коллектива в последнее время показывают нестабильные результаты в МЛС. Но их объединяет то, что у двух команд хорошая линия атаки, а так же проблемы в обороне из-за чего их встречи проходят результативно. И стоит заметить, что часто еще в первом тайме команды забивают около двух голов.

Ставка — Тотал первого тайма больше 1.5 за 2.35.