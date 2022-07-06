«Бока Хуниорс» на своем поле сыграет против «Коринтианса» в рамках второго матча 1/8 Кубка Либертадореса. Поединок состоится 6 июля, начало — 03:30 (мск). «Бока Хуниорс» — «Коринтианс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бока Хуниорс»

«Сине-золотые» представляют Аргентину в данном розыгрыше и занимают 11-е место в турнирной таблице родного чемпионата набрав 9 очков после 6-ти сыгранных матчей. Команда смогла забить в ворота своих соперников 11 голов, а пропустила такое же количество.

В профессиональной лиге Аргентины «Бока Хуниорс» последние два тура провалил проиграв таким соперникам как «Банфилд» (0:3) и «Унион Санта-Фе» (1:2).

Хотя перед этим команда в двух турах подряд обыгрывала «Барракас Сентраль» со счетом 1:3, а так же «Тигре» со счетом 5:3.

В первом матче 1/8 Кубка Либертадореса «Бока Хуниорс» сыграл вничью с «Коринтиансом» со счетом 0:0. «Сине-золотых» спасло то, что соперник не смог реализовать пенальти на 44-й минуте матча.

«Коринтианс»

«Мушкетеры» приехали на этот турнир из Бразилии где занимают 4-е место в турнирной таблице набрав 26 очков за 15 сыгранных матчей. Команда смогла забить в ворота своих соперников 17 голов, а пропустила — 14.

В родном чемпионате «Коринтианс» показывает очень нестабильные результаты. Два тура назад команда смогла минимально обыграть «Гояс» со счетом 1:0. После этого «мушкетеры» не определили сильнейшего с «Сантосом» (0:0).

А в последнем туре чемпионата Бразилии «Коринианс» разгромно проиграл «Флуминенсе» со счетом 4:0.

В первом маче 1/8 Кубка Либертадореса «мушкетеры» на своем поле упустили победу, так как Роджер Гуадес не смог реализовать пенальти.

Прогноз и ставка

На победу «Бока Хуниорс» в этом матче можно поставить за 2.09, ничью предлагают взять за 3.26, а победу «Коринтианса» — за 4.16.

Прогноз — «Бока Хуниорс» на своем поле играет очень хорошо и тем более клуб поставил перед собой большие цели в данном турнире. Поэтому хозяева пол смогут пройти дальше обыграв нестабильный «Коринтианс».

Ставка — Победа «Бока Хуниорс» за 2.09.