В субботу, 30 апреля, ивановский «Текстильщик» на своем поле сыграет против «Оренбурга» в 35-м туре ФНЛ. Начало игры запланировано на 14:00 по Москве. «Текстильщик» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Текстильщик»

«Текстильщик» уже официально оформил свой вылет из ФНЛ. Он идет на последней строке в турнирной таблице, имея в своем активе только 20 очков, что на восемь меньше, чем у вышестоящей команды.

Коллектив из Иваново уже давно не может победить. Последней его выигрыш был аж в конце ноября прошлого года. Затем он в редких случаях играл вничью, а так в основном проигрывал.

Коэффициенты матча Текстильщик Иваново — Оренбург 1 11.00 X 4.90 2 1.33 Ставка

После зимней паузы команда за девять проведенных встреч расписала одну мировую и восемь раз уступала. Сейчас у нее серия из четырех фиаско подряд. В минувшем туре была гостевая неудача с «Томью» — 0:1.

Календарь и таблица ФНЛ

В родных стенах «Текстильщик» в этом розыгрыше ФНЛ заработал 15 баллов из 20, выиграв четыре раза при трех мировых исходах и девяти фиаско.

«Оренбург»

На данный момент «Оренбург» идет во главе турнирной таблицы первого российского дивизиона, оторвавшись от ближайшего преследователя на семь пунктов.

После рестарта чемпионата коллектив провел девять матчей, в которых трижды уступал, один поединок завершил вничью и смог добыть шесть викторий, правда, в четырех случаях с разницей в один мяч.

В минувшем туре первенства «газовики» на своей территории поделили очки с «Аланией», сыграв 0:0, а игровым днем ранее они на выезде справились со второй командой «Спартака» — 3:2.

Вне родных стен «Оренбург» в текущем розыгрыше ФНЛ выступает не лучшим образом, выиграв только восемь игр из 16 при шести фиаско и двух мировых исходах.

В истории противостоянии этих клубов дважды побеждал «Оренбург» и дважды была мировая.

Прогноз и ставка на «Текстильщик» — «Оренбург»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Оренбурга» — 1.32, победа «Текстильщика» — 9.60, ничья — 5.15.

Лидер первенства не должен иметь проблем с аутсайдером, даже на его поле. В общем, прогнозируем в данной игре викторию «Оренбурга» с разницей в несколько мячей.