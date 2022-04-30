«Текстильщик»
«Текстильщик» уже официально оформил свой вылет из ФНЛ. Он идет на последней строке в турнирной таблице, имея в своем активе только 20 очков, что на восемь меньше, чем у вышестоящей команды.
Коллектив из Иваново уже давно не может победить. Последней его выигрыш был аж в конце ноября прошлого года. Затем он в редких случаях играл вничью, а так в основном проигрывал.
Коэффициенты матча Текстильщик Иваново — Оренбург
После зимней паузы команда за девять проведенных встреч расписала одну мировую и восемь раз уступала. Сейчас у нее серия из четырех фиаско подряд. В минувшем туре была гостевая неудача с «Томью» — 0:1.
В родных стенах «Текстильщик» в этом розыгрыше ФНЛ заработал 15 баллов из 20, выиграв четыре раза при трех мировых исходах и девяти фиаско.
«Оренбург»
На данный момент «Оренбург» идет во главе турнирной таблицы первого российского дивизиона, оторвавшись от ближайшего преследователя на семь пунктов.
После рестарта чемпионата коллектив провел девять матчей, в которых трижды уступал, один поединок завершил вничью и смог добыть шесть викторий, правда, в четырех случаях с разницей в один мяч.
В минувшем туре первенства «газовики» на своей территории поделили очки с «Аланией», сыграв 0:0, а игровым днем ранее они на выезде справились со второй командой «Спартака» — 3:2.
Вне родных стен «Оренбург» в текущем розыгрыше ФНЛ выступает не лучшим образом, выиграв только восемь игр из 16 при шести фиаско и двух мировых исходах.
В истории противостоянии этих клубов дважды побеждал «Оренбург» и дважды была мировая.
Прогноз и ставка на «Текстильщик» — «Оренбург»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Оренбурга» — 1.32, победа «Текстильщика» — 9.60, ничья — 5.15.
Лидер первенства не должен иметь проблем с аутсайдером, даже на его поле. В общем, прогнозируем в данной игре викторию «Оренбурга» с разницей в несколько мячей.