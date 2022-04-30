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    Лидер не будет иметь проблем с аутсайдером

    «Текстильщик» — «Оренбург». Прогноз, ставка (к. 1.91) на футбол, ФНЛ, 30 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Текстильщик» — «Оренбург»
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    «Оренбург»
    В субботу, 30 апреля, ивановский «Текстильщик» на своем поле сыграет против «Оренбурга» в 35-м туре ФНЛ. Начало игры запланировано на 14:00 по Москве. «Текстильщик» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 30 Апреля 2022 года

    «Текстильщик»

    «Текстильщик» уже официально оформил свой вылет из ФНЛ. Он идет на последней строке в турнирной таблице, имея в своем активе только 20 очков, что на восемь меньше, чем у вышестоящей команды.

    Коллектив из Иваново уже давно не может победить. Последней его выигрыш был аж в конце ноября прошлого года. Затем он в редких случаях играл вничью, а так в основном проигрывал.

    Коэффициенты матча Текстильщик Иваново — Оренбург

  • 1
  • 11.00
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 1.33
  • Ставка
    •

    После зимней паузы команда за девять проведенных встреч расписала одну мировую и восемь раз уступала. Сейчас у нее серия из четырех фиаско подряд. В минувшем туре была гостевая неудача с «Томью» — 0:1.

    Календарь и таблица ФНЛ

    В родных стенах «Текстильщик» в этом розыгрыше ФНЛ заработал 15 баллов из 20, выиграв четыре раза при трех мировых исходах и девяти фиаско.

    «Оренбург»

    На данный момент «Оренбург» идет во главе турнирной таблицы первого российского дивизиона, оторвавшись от ближайшего преследователя на семь пунктов.

    После рестарта чемпионата коллектив провел девять матчей, в которых трижды уступал, один поединок завершил вничью и смог добыть шесть викторий, правда, в четырех случаях с разницей в один мяч.

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    • В минувшем туре первенства «газовики» на своей территории поделили очки с «Аланией», сыграв 0:0, а игровым днем ранее они на выезде справились со второй командой «Спартака» — 3:2.

    Вне родных стен «Оренбург» в текущем розыгрыше ФНЛ выступает не лучшим образом, выиграв только восемь игр из 16 при шести фиаско и двух мировых исходах.

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    В истории противостоянии этих клубов дважды побеждал «Оренбург» и дважды была мировая.

    Прогноз и ставка на «Текстильщик» — «Оренбург»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Оренбурга» — 1.32, победа «Текстильщика» — 9.60, ничья — 5.15.

    Лидер первенства не должен иметь проблем с аутсайдером, даже на его поле. В общем, прогнозируем в данной игре викторию «Оренбурга» с разницей в несколько мячей.

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    «Текстильщик» — «Оренбург»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на футбол. Лидер не будет иметь проблем с аутсайдером
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