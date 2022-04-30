«Лидс» на своём поле сыграет против «Манчестер Сити» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч состоится 30 апреля, начало — 19:30 (мск). «Лидс» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

«Павлины» занимают 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии набрав 34 очка за 33 матча и обеспечив себе отрыв от зоны вылета на 5 баллов.

За последние 10 матчей во всех турнирах «белые» 5 раз проиграли, 2 раза сыграли вничью и 3 раза смогли порадовать болельщиков победами.

Коэффициенты матча Лидс — Манчестер Сити 1 9.50 X 5.70 2 1.30 Ставка

В АПЛ «Лидс» не проигрывает уже 5 матчей кряду. В последних турах чемпионата «павлины» не смогли заработать очка только в поединках против «Кристал Пэласа» (0:0) и «Саутгемптона» (1:1) сыграв с ними вничью.

Все прогнозы на футбол

А в остальных матчах «Лидс» смог одержать победы над «Норвичем» на домашней арене со счётом 2:1 и в выездных поединках против «Вулверхэмптона» (2:3) и «Уотфорда» (0:3).

«Манчестер Сити»

«Горожане» продолжают возглавлять турнирную таблицу АПЛ набрав 80 очков за 33 матча. Но отставание «Ливерпуля» от них составляет всего 1 балл.

За последние 10 игр во всех турнирах «Манчестер Сити» 3 раза сыграл вничью, 1 раз проиграл и 6 раз смог одержать победы.

На днях состоялся важнейший матч «небесно-голубых» в 1/2 Лиги Чемпионов против мадридского «Реала» в котором англичане смогли одержать непростую победу со счётом 4:3. И смогли реабилитироваться в глазах болельщиков после вылета из борьбы за кубок Англии в котором проиграли главному сопернику «Ливерпулю» (2:3).

А в АПЛ у «Манчестер Сити» дела идут хорошо и команда продолжает набирать очки громя своих оппонентов, в последних турах были победы над «Уотфордом» со счётом 5:1 и «Брайтоном» — 3:0.

Прогноз и ставка

На победу «Лидса» в этом матче можно поставить за 9.40, ничью букмекеры предлагают взять за 5.90, а победу «Манчестер Сити» — за 1.33.

Прогноз — В этом матче обе команды будут замотивированы на результат. «Лидс» сейчас на ходу и хочет увеличить отрыв от зоны вылета, а у «Ман Сити» ставка ещё выше, так как идет борьба за чемпионство. Поэтому ожидается, что команды пойдут вперед с первых минут и уже первый тайм подарит нам зрелищный футбол.

Ставка — Тотал первого тайма больше 1.5 за 2.15.