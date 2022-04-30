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    «Лидс» — «Манчестер Сити». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Премьер-лига Англии, 30 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Манчестер Сити»
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    Александр Зинченко
    «Лидс» на своём поле сыграет против «Манчестер Сити» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч состоится 30 апреля, начало — 19:30 (мск). «Лидс» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Апреля 2022 года
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    «Лидс»

    «Павлины» занимают 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии набрав 34 очка за 33 матча и обеспечив себе отрыв от зоны вылета на 5 баллов.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «белые» 5 раз проиграли, 2 раза сыграли вничью и 3 раза смогли порадовать болельщиков победами.

    Коэффициенты матча Лидс — Манчестер Сити

  • 1
  • 9.50
  • X
  • 5.70
  • 2
  • 1.30
  • Ставка
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    В АПЛ «Лидс» не проигрывает уже 5 матчей кряду. В последних турах чемпионата «павлины» не смогли заработать очка только в поединках против «Кристал Пэласа» (0:0) и «Саутгемптона» (1:1) сыграв с ними вничью.

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    А в остальных матчах «Лидс» смог одержать победы над «Норвичем» на домашней арене со счётом 2:1 и в выездных поединках против «Вулверхэмптона» (2:3) и «Уотфорда» (0:3).

    «Манчестер Сити»

    «Горожане» продолжают возглавлять турнирную таблицу АПЛ набрав 80 очков за 33 матча. Но отставание «Ливерпуля» от них составляет всего 1 балл.

    За последние 10 игр во всех турнирах «Манчестер Сити» 3 раза сыграл вничью, 1 раз проиграл и 6 раз смог одержать победы.

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  • «Манчестер Сити» победил мадридский «Реал» со счетом 4:3 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
  • 27/04/2022

    • На днях состоялся важнейший матч «небесно-голубых» в 1/2 Лиги Чемпионов против мадридского «Реала» в котором англичане смогли одержать непростую победу со счётом 4:3. И смогли реабилитироваться в глазах болельщиков после вылета из борьбы за кубок Англии в котором проиграли главному сопернику «Ливерпулю» (2:3).

    А в АПЛ у «Манчестер Сити» дела идут хорошо и команда продолжает набирать очки громя своих оппонентов, в последних турах были победы над «Уотфордом» со счётом 5:1 и «Брайтоном» — 3:0.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лидса» в этом матче можно поставить за 9.40, ничью букмекеры предлагают взять за 5.90, а победу «Манчестер Сити» — за 1.33.

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    Прогноз — В этом матче обе команды будут замотивированы на результат. «Лидс» сейчас на ходу и хочет увеличить отрыв от зоны вылета, а у «Ман Сити» ставка ещё выше, так как идет борьба за чемпионство. Поэтому ожидается, что команды пойдут вперед с первых минут и уже первый тайм подарит нам зрелищный футбол.

    Ставка — Тотал первого тайма больше 1.5 за 2.15.

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    «Лидс» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на футбол. Результативный первый тайм
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