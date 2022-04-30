30 апреля «Арминия» встретится с «Гертой» в рамках матча 32 тура чемпионата Германии. Поединок назначен на 16:30 по мск. «Арминия» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арминия»

Для хозяев этот поединок носит принципиальный характер, так как победа в нем подарит им надежду на спасение. Сейчас команда занимает 17 место с 26 очками на счету. Отрыв от спасительной строчки составляет 6 пунктов.

Однако побеждать «Арминия» не спешит. Она проиграла 3 тура подряд, уступив «Кельну» (1:3), «Баварии» (0:3) и «Вольфсбургу» (0:4).

Коэффициенты матча Арминия — Герта 1 2.60 X 3.25 2 2.75 Ставка

За 31 тур клуб из Билефельда набрал 15 поражений при всего пяти победах. При этом стоит отметить, что дома «Арминия» проиграла только 5 матчей из 15.

Все прогнозы на Бундеслигу

Седрик Брюннер, Фабиан Клос и Фабиан Кунце не сыграют из-за травм.

«Герта»

У «Герты» ситуация немного другая. Отрыв от «Штутгарта», который идет в зоне плей-офф на вылет, составляет 4 очка. Но все же, чтобы избежать нервов в последних турах, лучше победить.

«Герта» выиграла два последних матча в чемпионате. На выезде она победила «Аугсбург» (1:0), а затем дома одолела «Штутгарт» (2:0).

В гостях берлинцам намного сложнее. В прошлом гостевом матче им все-таки удалось прервать безвыигрышную серию, которая составляла 9 игр.

Потери «Герты» — Стефан Йоветич, Дон Чон Ли, Руне Ярштайн и Марвин Платтенхардт.

Прогноз и ставка

Букмекерские котировки показывают равенство команд — 2.60 на «Арминию» и 2.80 на «Герту». На ничью можно поставить с коэффициентом 3.25.

Последние три матча между командами заканчивались суховато. Было не больше двух забитых мячей.

Рекомендуем в таком случае поставить на тотал меньше 2.5 за 1.77.