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    Есть ли шансы на 3 очка у «Герты» в Билефельде?

    «Арминия» — «Герта». Прогноз (к. 1.77), ставки на футбол, Бундеслига, 30 апреля 2022 года

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    Исхак Бельфодиль
    30 апреля «Арминия» встретится с «Гертой» в рамках матча 32 тура чемпионата Германии. Поединок назначен на 16:30 по мск. «Арминия» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Апреля 2022 года
    Арминия
  • Билефельд
    •  Арминия 16:30 Герта Герта
  • Берлин
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    «Арминия»

    Для хозяев этот поединок носит принципиальный характер, так как победа в нем подарит им надежду на спасение. Сейчас команда занимает 17 место с 26 очками на счету. Отрыв от спасительной строчки составляет 6 пунктов.

    Однако побеждать «Арминия» не спешит. Она проиграла 3 тура подряд, уступив «Кельну» (1:3), «Баварии» (0:3) и «Вольфсбургу» (0:4).

    Коэффициенты матча Арминия — Герта

  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.75
  • Ставка
    •

    За 31 тур клуб из Билефельда набрал 15 поражений при всего пяти победах. При этом стоит отметить, что дома «Арминия» проиграла только 5 матчей из 15.

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    Седрик Брюннер, Фабиан Клос и Фабиан Кунце не сыграют из-за травм.

    «Герта»

    У «Герты» ситуация немного другая. Отрыв от «Штутгарта», который идет в зоне плей-офф на вылет, составляет 4 очка. Но все же, чтобы избежать нервов в последних турах, лучше победить.

    «Герта» выиграла два последних матча в чемпионате. На выезде она победила «Аугсбург» (1:0), а затем дома одолела «Штутгарт» (2:0).

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    • В гостях берлинцам намного сложнее. В прошлом гостевом матче им все-таки удалось прервать безвыигрышную серию, которая составляла 9 игр.

    Потери «Герты» — Стефан Йоветич, Дон Чон Ли, Руне Ярштайн и Марвин Платтенхардт.

    Прогноз и ставка

    Букмекерские котировки показывают равенство команд — 2.60 на «Арминию» и 2.80 на «Герту». На ничью можно поставить с коэффициентом 3.25.

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    Последние три матча между командами заканчивались суховато. Было не больше двух забитых мячей.

    Рекомендуем в таком случае поставить на тотал меньше 2.5 за 1.77.

    Также хотим предложить ставку на победу «Герты». Она выиграла два матча подряд, тогда как «Арминия» сейчас проигрывает почти все поединки.

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    «Арминия» — «Герта»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на футбол. Есть ли шансы на 3 очка у «Герты» в Билефельде?
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