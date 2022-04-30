«Арминия»
Для хозяев этот поединок носит принципиальный характер, так как победа в нем подарит им надежду на спасение. Сейчас команда занимает 17 место с 26 очками на счету. Отрыв от спасительной строчки составляет 6 пунктов.
Однако побеждать «Арминия» не спешит. Она проиграла 3 тура подряд, уступив «Кельну» (1:3), «Баварии» (0:3) и «Вольфсбургу» (0:4).
Коэффициенты матча Арминия — Герта
За 31 тур клуб из Билефельда набрал 15 поражений при всего пяти победах. При этом стоит отметить, что дома «Арминия» проиграла только 5 матчей из 15.
Седрик Брюннер, Фабиан Клос и Фабиан Кунце не сыграют из-за травм.
«Герта»
У «Герты» ситуация немного другая. Отрыв от «Штутгарта», который идет в зоне плей-офф на вылет, составляет 4 очка. Но все же, чтобы избежать нервов в последних турах, лучше победить.
«Герта» выиграла два последних матча в чемпионате. На выезде она победила «Аугсбург» (1:0), а затем дома одолела «Штутгарт» (2:0).
В гостях берлинцам намного сложнее. В прошлом гостевом матче им все-таки удалось прервать безвыигрышную серию, которая составляла 9 игр.
Потери «Герты» — Стефан Йоветич, Дон Чон Ли, Руне Ярштайн и Марвин Платтенхардт.
Прогноз и ставка
Букмекерские котировки показывают равенство команд — 2.60 на «Арминию» и 2.80 на «Герту». На ничью можно поставить с коэффициентом 3.25.
Последние три матча между командами заканчивались суховато. Было не больше двух забитых мячей.
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