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    «Ренн» реабилитируется в этом матче

    «Ренн» — «Лорьян». Прогноз, ставка (к. 2.23) на футбол, чемпионат Франции, 24 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Лорьян»
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    Камалдин Сулемана
    «Ренн» на своём поле сыграет против «Лорьяна» в рамках 34-го тура Лиги 1. Матч состоится 24 апреля, начало — 14:00 (мск). «Ренн» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 24 Апреля 2022 года
    Ренн
  • Ренн
    •  Ренн 14:00 Лорьян Лорьян
  • Франция. Лига 1
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    «Ренн»

    «Красно-черные» занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата Франции набрав 56 очков. Такое же количество баллов имеют расположившиеся ниже «Страсбур» и «Монако».

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Ренн» 3 раза проиграл своим соперникам, 1 раз сыграл вничью и 6 раз уверенно одержал победы.

    Коэффициенты матча Ренн — Лорьян

  • 1
  • 1.42
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 7.40
  • Ставка
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    В прошлом туре чемпионата Франции «Ренн» потерпел выездное поражение от «Страсбура» со счётом 1:2 и этот проигрыш для команды Брюно Женезьо стал вторым подряд. Ранее команда уступила «Монако» на домашнем стадионе — 2:3.

    А вот перед этим была впечатляющая серия из 7 матчей без поражений, причем в 5 из этих 7 матчей «Ренн» забивал минимум 3 мяча.

    «Лорьян»

    «Мерлузовые» занимают 15-е место в турнирной таблице Лиги 1 набрав 34 очка. Команда пытается сохранить прописку в высшем дивизионе, но в данный момент отрыв от зоны вылета всего 3 балла.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Лорьян» 2 раза довольствовался ничейными результатами, 4 раза проигрывал своим оппонентам и 4 раза смог одержать победы.

    «Лорьян» в среду одержал важнейшую победу над «Мецем», которого переиграл на своём поле со счётом 1:0. Победный мяч уже в компенсированное время забил Данго Уаттара. А за тур до этого «мерлузовые» уступили «Ницце» на выезде — 2:1.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ренна» в этом матче можно поставить за 1.47, ничью букмекеры предлагают взять за 4.84, а победу «Лорьяна» — за 7.10.

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    Прогноз — Это будет встреча команд с совершенно разными мотивациями на этот сезон. «Лорьян» в некоторых играх показывает неплохие результаты, но не против ТОП команд, которой и является нынешний соперник. Поэтому «Ренн» реабилитируется за последние два поражения и уверенно обыграет «мерлузовых».

    Ставка — Победа «Ренна» с форой (-1.5) за 2.23.

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    «Ренн» — «Лорьян»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 24.04.2022. Прогнозы на футбол. «Ренн» реабилитируется в этом матче
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