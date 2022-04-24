«Ренн»
«Красно-черные» занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата Франции набрав 56 очков. Такое же количество баллов имеют расположившиеся ниже «Страсбур» и «Монако».
За последние 10 матчей во всех турнирах «Ренн» 3 раза проиграл своим соперникам, 1 раз сыграл вничью и 6 раз уверенно одержал победы.
Коэффициенты матча Ренн — Лорьян
В прошлом туре чемпионата Франции «Ренн» потерпел выездное поражение от «Страсбура» со счётом 1:2 и этот проигрыш для команды Брюно Женезьо стал вторым подряд. Ранее команда уступила «Монако» на домашнем стадионе — 2:3.
А вот перед этим была впечатляющая серия из 7 матчей без поражений, причем в 5 из этих 7 матчей «Ренн» забивал минимум 3 мяча.
«Лорьян»
«Мерлузовые» занимают 15-е место в турнирной таблице Лиги 1 набрав 34 очка. Команда пытается сохранить прописку в высшем дивизионе, но в данный момент отрыв от зоны вылета всего 3 балла.
За последние 10 матчей во всех турнирах «Лорьян» 2 раза довольствовался ничейными результатами, 4 раза проигрывал своим оппонентам и 4 раза смог одержать победы.
«Лорьян» в среду одержал важнейшую победу над «Мецем», которого переиграл на своём поле со счётом 1:0. Победный мяч уже в компенсированное время забил Данго Уаттара. А за тур до этого «мерлузовые» уступили «Ницце» на выезде — 2:1.
Прогноз и ставка
На победу «Ренна» в этом матче можно поставить за 1.47, ничью букмекеры предлагают взять за 4.84, а победу «Лорьяна» — за 7.10.
Прогноз — Это будет встреча команд с совершенно разными мотивациями на этот сезон. «Лорьян» в некоторых играх показывает неплохие результаты, но не против ТОП команд, которой и является нынешний соперник. Поэтому «Ренн» реабилитируется за последние два поражения и уверенно обыграет «мерлузовых».
Ставка — Победа «Ренна» с форой (-1.5) за 2.23.