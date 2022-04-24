«Ренн» на своём поле сыграет против «Лорьяна» в рамках 34-го тура Лиги 1. Матч состоится 24 апреля, начало — 14:00 (мск). «Ренн» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ренн»

«Красно-черные» занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата Франции набрав 56 очков. Такое же количество баллов имеют расположившиеся ниже «Страсбур» и «Монако».

За последние 10 матчей во всех турнирах «Ренн» 3 раза проиграл своим соперникам, 1 раз сыграл вничью и 6 раз уверенно одержал победы.

Коэффициенты матча Ренн — Лорьян 1 1.42 X 4.70 2 7.40 Ставка

В прошлом туре чемпионата Франции «Ренн» потерпел выездное поражение от «Страсбура» со счётом 1:2 и этот проигрыш для команды Брюно Женезьо стал вторым подряд. Ранее команда уступила «Монако» на домашнем стадионе — 2:3.

А вот перед этим была впечатляющая серия из 7 матчей без поражений, причем в 5 из этих 7 матчей «Ренн» забивал минимум 3 мяча.

«Лорьян»

«Мерлузовые» занимают 15-е место в турнирной таблице Лиги 1 набрав 34 очка. Команда пытается сохранить прописку в высшем дивизионе, но в данный момент отрыв от зоны вылета всего 3 балла.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Лорьян» 2 раза довольствовался ничейными результатами, 4 раза проигрывал своим оппонентам и 4 раза смог одержать победы.

«Лорьян» в среду одержал важнейшую победу над «Мецем», которого переиграл на своём поле со счётом 1:0. Победный мяч уже в компенсированное время забил Данго Уаттара. А за тур до этого «мерлузовые» уступили «Ницце» на выезде — 2:1.

Прогноз и ставка

На победу «Ренна» в этом матче можно поставить за 1.47, ничью букмекеры предлагают взять за 4.84, а победу «Лорьяна» — за 7.10.

Прогноз — Это будет встреча команд с совершенно разными мотивациями на этот сезон. «Лорьян» в некоторых играх показывает неплохие результаты, но не против ТОП команд, которой и является нынешний соперник. Поэтому «Ренн» реабилитируется за последние два поражения и уверенно обыграет «мерлузовых».

Ставка — Победа «Ренна» с форой (-1.5) за 2.23.