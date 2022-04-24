«Брайтон энд Хоув Альбион»
«Брайтон энд Хоув Альбион» нынешний сезон проводит весьма неплохо. Команда находится на экваторе турнирной таблицы АПЛ.
Нынешнее 10 место и 40 набранных очков — вполне приличная диспозиция. К тому же отрыв от опасной зоны слишком огромный.
Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Саутгемптон
В предыдущем туре чемпионата «Брайтон энд Хоув Альбион» очками не разжился. На выезде команда была разгромлена лидером (3:0).
Матчи против «Саутгемптона» для команды складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков «Брайтон энд Хоув Альбион» проиграл дважды при одной виктории.
«Саутгемптон»
«Саутгемптон» пребывает в районе середины таблицы. Текущее 13 место с 39 набранными очками сойдет за удовлетворительный результат.
А вот проблемы с надежностью тылов всякий раз дают о себе знать. В 33 матчах команда пропустила уже 54 мяча.
В предыдущем туре «Саутгемптон» очков не добыл. На выезде «святые» проиграли «Бернли» (2:0).
Из кадровых потерь стоит отметить разве что отсутствие голкипера Алекса Макарти. Правда, страж ворот не играет еще с декабря.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Брайтон энд Хоув Альбион» за 2.10, на ничью за 3.40, а на «Саутгемптон» — за 3.60.
«Брайтон энд Хоув Альбион»
«Саутгемптон» слишком часто пропускает в свои ворота.
В матче примерно равных по силе оппонентов важным будет фактор родной арены. Наши прогноз и ставка — Победа «Брайтон энд Хоув Альбион» с коэффициентом 2.10.