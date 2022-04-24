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    «Святые» уступят на «Амексе»?

    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, АПЛ, 24 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон»
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    Че Адамс
    «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграет на своем поле с «Саутгемптоном» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 16:00 мск. «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Апреля 2022 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 16:00 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
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    «Брайтон энд Хоув Альбион»

    «Брайтон энд Хоув Альбион» нынешний сезон проводит весьма неплохо. Команда находится на экваторе турнирной таблицы АПЛ.

    Нынешнее 10 место и 40 набранных очков — вполне приличная диспозиция. К тому же отрыв от опасной зоны слишком огромный.

    Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Саутгемптон

  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.55
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Брайтон энд Хоув Альбион» очками не разжился. На выезде команда была разгромлена лидером (3:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    Матчи против «Саутгемптона» для команды складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков «Брайтон энд Хоув Альбион» проиграл дважды при одной виктории.

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» пребывает в районе середины таблицы. Текущее 13 место с 39 набранными очками сойдет за удовлетворительный результат.

    А вот проблемы с надежностью тылов всякий раз дают о себе знать. В 33 матчах команда пропустила уже 54 мяча.

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    • В предыдущем туре «Саутгемптон» очков не добыл. На выезде «святые» проиграли «Бернли» (2:0).

    Из кадровых потерь стоит отметить разве что отсутствие голкипера Алекса Макарти. Правда, страж ворот не играет еще с декабря.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Брайтон энд Хоув Альбион» за 2.10, на ничью за 3.40, а на «Саутгемптон» — за 3.60.

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    «Брайтон энд Хоув Альбион» до поражения в Манчестере выиграл два матча подряд.

    «Саутгемптон» слишком часто пропускает в свои ворота.

    В матче примерно равных по силе оппонентов важным будет фактор родной арены. Наши прогноз и ставка — Победа «Брайтон энд Хоув Альбион» с коэффициентом 2.10.

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    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 24.04.2022. Прогнозы на футбол. «Святые» уступят на «Амексе»?
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