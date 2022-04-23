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    «Факел» разгромит «Олимп-Долгопрудный»

    «Факел» — «Олимп-Долгопрудный». Прогноз, ставка (к. 2.64) на футбол, ФНЛ, 23 апреля 2022 года

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    «Факел»
    «Факел» сыграет на своем поле с «Олимп-Долгопрудным» в рамках 34-го тура чемпионата России. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 16:00 мск. «Факел» — «Олимп-Долгопрудный»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 23 Апреля 2022 года
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    «Факел»

    Команда Олега Василенко ведет погоню за прямым повышением в классе. Правда, сейчас воронежцы отстают от «Торпедо» на два очка.

    Зато предыдущий тур для «Факела» получился ударным. На выезде воронежцы не оставили шансов «Текстильщику» (0:5).

    Более того, эта виктория стала для команды второй к ряду. А форвард Максим Максимов возглавил гонку бомбардиров с 19 голами.

    Прогнозы на ФНЛ

    По количеству побед «Факел» отстает только от лидера ФНЛ «Оренбурга». Да и обороняется команда Василенко весьма успешно.

    «Олимп-Долгопрудный»

    «Олимп-Долгопрудный» борется за выживание в ФНЛ. Сейчас команда находится на 15 месте, опережая зону вылета на 3 очка.

    «Олимп-Долгопрудный» относительно надежен в обороне: 38 пропущенных мячей. А вот с атакой дела обстоят ужасно — всего 30 забитых мячей.

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  • 20/04/2022

    • Минувший тур не принес «Олимп-Долгопрудному» очков. Дома команда уступила «Балтике» со счетом 0:2.

    Уже на протяжении двух туров команда не забивает. Между тем, в первом круге долгопрудненцы одолели «Факел» (2:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 1.18, на ничью за 6.65, а на «Олимп-Долгопрудный» — за 18.00.

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    «Факел» намеревается подняться в дуэт лидеров.

    «Олимп-Долгопрудный» крайне слабо атакует.

    Воронежцы в неплохой форме, к тому же полны решимости реабилитироваться за поражение в первом круге. Наши прогноз и ставка — Фора «Факела» -2.5 с коэффициентом 2.64.

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    «Факел» — «Олимп-Долгопрудный»: прогноз, ставка (2.64), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Прогнозы на футбол. «Факел» разгромит «Олимп-Долгопрудный»
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