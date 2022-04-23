«Факел» сыграет на своем поле с «Олимп-Долгопрудным» в рамках 34-го тура чемпионата России. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 16:00 мск. «Факел» — «Олимп-Долгопрудный»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Факел»

Команда Олега Василенко ведет погоню за прямым повышением в классе. Правда, сейчас воронежцы отстают от «Торпедо» на два очка.

Зато предыдущий тур для «Факела» получился ударным. На выезде воронежцы не оставили шансов «Текстильщику» (0:5).

Более того, эта виктория стала для команды второй к ряду. А форвард Максим Максимов возглавил гонку бомбардиров с 19 голами.

Прогнозы на ФНЛ

По количеству побед «Факел» отстает только от лидера ФНЛ «Оренбурга». Да и обороняется команда Василенко весьма успешно.

«Олимп-Долгопрудный»

«Олимп-Долгопрудный» борется за выживание в ФНЛ. Сейчас команда находится на 15 месте, опережая зону вылета на 3 очка.

«Олимп-Долгопрудный» относительно надежен в обороне: 38 пропущенных мячей. А вот с атакой дела обстоят ужасно — всего 30 забитых мячей.

Минувший тур не принес «Олимп-Долгопрудному» очков. Дома команда уступила «Балтике» со счетом 0:2.

Уже на протяжении двух туров команда не забивает. Между тем, в первом круге долгопрудненцы одолели «Факел» (2:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 1.18, на ничью за 6.65, а на «Олимп-Долгопрудный» — за 18.00.

«Факел» намеревается подняться в дуэт лидеров .

«Олимп-Долгопрудный» крайне слабо атакует.

Воронежцы в неплохой форме, к тому же полны решимости реабилитироваться за поражение в первом круге. Наши прогноз и ставка — Фора «Факела» -2.5 с коэффициентом 2.64.