«Факел»
Команда Олега Василенко ведет погоню за прямым повышением в классе. Правда, сейчас воронежцы отстают от «Торпедо» на два очка.
Зато предыдущий тур для «Факела» получился ударным. На выезде воронежцы не оставили шансов «Текстильщику» (0:5).
Более того, эта виктория стала для команды второй к ряду. А форвард Максим Максимов возглавил гонку бомбардиров с 19 голами.
По количеству побед «Факел» отстает только от лидера ФНЛ «Оренбурга». Да и обороняется команда Василенко весьма успешно.
«Олимп-Долгопрудный»
«Олимп-Долгопрудный» борется за выживание в ФНЛ. Сейчас команда находится на 15 месте, опережая зону вылета на 3 очка.
«Олимп-Долгопрудный» относительно надежен в обороне: 38 пропущенных мячей. А вот с атакой дела обстоят ужасно — всего 30 забитых мячей.
Минувший тур не принес «Олимп-Долгопрудному» очков. Дома команда уступила «Балтике» со счетом 0:2.
Уже на протяжении двух туров команда не забивает. Между тем, в первом круге долгопрудненцы одолели «Факел» (2:0).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 1.18, на ничью за 6.65, а на «Олимп-Долгопрудный» — за 18.00.
«Факел»
«Олимп-Долгопрудный» крайне слабо атакует.
Воронежцы в неплохой форме, к тому же полны решимости реабилитироваться за поражение в первом круге. Наши прогноз и ставка — Фора «Факела» -2.5 с коэффициентом 2.64.