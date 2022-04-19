«Вильярреал» на своём поле сыграет против «Валенсии» в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 19 апреля, начало — 22:30 (мск). «Вильярреал» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

«Желтая субмарина» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 49 очков за 32 матча. От еврокубковой зоны команду отделяет 6 баллов.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Вильярреал» 5 раз смог одержать победы, 2 раза проиграл своим соперникам и 3 раза довольствовался ничейным результатам.

Коэффициенты матча Вильярреал — Валенсия 1 1.52 X 4.30 2 6.20 Ставка

«Вильярреал» сумел в рамках прошлого тура испанской Примеры сломить в гостях сопротивление «Хетафе» обыграв их на выезде со счётом 1:2. А до этого «желтая субмарина» провела ничейный поединок с «Атлетиком» (1:1).

Но главные эмоции «подводникам» подарил, конечно же, ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии», в котором подопечные Унаи Эмери вырвали ничью — 1:1, а вместе с ней и путёвку в полуфинал престижного турнира.

«Валенсия»

«Летучие мыши» расположились в середине турнирной таблицы чемпионата Испании на 10-м месте набрав 42 очка за 32 матча.

За последние 10 игр во всех турнирах «Валенсия» 3 раза терпела поражения, 4 раза смогла порадовать болельщиков победами и 3 раза сыграла вничью.

«Оранжевые» прервали свою 6-матчевую серию в чемпионате Испании без поражений, уступив в прошлом поединке «Осасуне» со счётом 1:2. До этого у команды было два ничейных поединка с «Райо Вальекано» (1:1) и «Кадисом» (0:0).

Прогноз и ставка

На победу «Вильярреала» в этом матче можно поставить за 1.58, ничью букмекеры предлагают взять за 4.36, а победу «Валенсии» — за 6.05.

Прогноз — «Валенсия» находится в середине таблицы чемпионата и, будем откровенны, доигрывает сезон. У команды значительное отставание от топ-6, а преимущество над зоной вылета позволяет расслабиться. А вот «Вильярреал» очень замотивирован подняться выше, поэтому в этом матче будет уверенно побеждать.

Ставка — Победа «Вильяррела» с форой (-1) за 1.90.