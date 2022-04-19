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    «Вильярреал» более замотивирован на этот матч

    «Вильярреал» — «Валенсия». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, чемпионат Испании, 19 апреля 2022 года

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    Пау Торрес
    «Вильярреал» на своём поле сыграет против «Валенсии» в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 19 апреля, начало — 22:30 (мск). «Вильярреал» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Апреля 2022 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 22:30 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
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    «Вильярреал»

    «Желтая субмарина» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 49 очков за 32 матча. От еврокубковой зоны команду отделяет 6 баллов.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Вильярреал» 5 раз смог одержать победы, 2 раза проиграл своим соперникам и 3 раза довольствовался ничейным результатам.

    Коэффициенты матча Вильярреал — Валенсия

  • 1
  • 1.52
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 6.20
  • Ставка
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    «Вильярреал» сумел в рамках прошлого тура испанской Примеры сломить в гостях сопротивление «Хетафе» обыграв их на выезде со счётом 1:2. А до этого «желтая субмарина» провела ничейный поединок с «Атлетиком» (1:1).

    Но главные эмоции «подводникам» подарил, конечно же, ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии», в котором подопечные Унаи Эмери вырвали ничью — 1:1, а вместе с ней и путёвку в полуфинал престижного турнира.

    «Валенсия»

    «Летучие мыши» расположились в середине турнирной таблицы чемпионата Испании на 10-м месте набрав 42 очка за 32 матча.

    За последние 10 игр во всех турнирах «Валенсия» 3 раза терпела поражения, 4 раза смогла порадовать болельщиков победами и 3 раза сыграла вничью.

    «Оранжевые» прервали свою 6-матчевую серию в чемпионате Испании без поражений, уступив в прошлом поединке «Осасуне» со счётом 1:2. До этого у команды было два ничейных поединка с «Райо Вальекано» (1:1) и «Кадисом» (0:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Вильярреала» в этом матче можно поставить за 1.58, ничью букмекеры предлагают взять за 4.36, а победу «Валенсии» — за 6.05.

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    Прогноз — «Валенсия» находится в середине таблицы чемпионата и, будем откровенны, доигрывает сезон. У команды значительное отставание от топ-6, а преимущество над зоной вылета позволяет расслабиться. А вот «Вильярреал» очень замотивирован подняться выше, поэтому в этом матче будет уверенно побеждать.

    Ставка — Победа «Вильяррела» с форой (-1) за 1.90.

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    «Вильярреал» — «Валенсия»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 19.04.2022. Прогнозы на футбол. «Вильярреал» более замотивирован на этот матч
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