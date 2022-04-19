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    «Ливерпуль» потеряет очки?

    «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Дерзкая ставка за 5.15 на матч АПЛ 19 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
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    Роберто Фирмино
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 22:00 мск. «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Апреля 2022 года
    Ливерпуль
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» в минувшем туре чемпионата имел все шансы обогнать лидера. Между тем, в поединке с «Манчестер Сити» была зафиксирована боевая ничья (2:2).

    Более того, «Ливерпуль» имеет все шансы выиграть и Кубок Англии. Команда Юргена Клоппа прошла в финал, одолев снова-таки «Манчестер Сити» (2:3).

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Манчестер Юнайтед

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 7.40
  • Ставка
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    У команды Клоппа почти идеальная кадровая ситуация. В строю все сильнейшие исполнители, а линия атаки мощна как никогда.

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    Из пяти последних очных поединков с манкунианцами «Ливерпуль» выиграл в трех. И лишь один завершился для команды неудачей.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» пытается настичь «Тоттенхэм» в борьбе за зону Лиги чемпионов. Отставание от лондонцев составляет всего три очка.

    «Манчестер Юнайтед» имеет кадровые проблемы. Травмированы Эдинсон Кавани, Фред, Скотт Мактоминей, Люк Шоу и Мэйсон Гринвуд.

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    • Криштиану Роналду настрелял уже 15 мячей в чемпионате. Причем три из них пришлись на предыдущий поединок манкунианцев.

    Правда, победа над «Норвичем» далась команде крайне непросто (3:2). Причем до нее манкунианцы имели безвыигрышную серию из трех матчей к ряду.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 1.44, на ничью за 5.15, а на «Манчестер Юнайтед» — за 7.70.

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    «Ливерпуль» в последних матчах слишком часто пропускает в свои ворота.

    Атака во главе с Роналду способна сокрушить тылы любого соперника.

    Обе команды имеют в своем составе прекрасных атакующих исполнителей. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.15. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (5.15), статистика, коэффициенты матча 19.04.2022. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» потеряет очки?
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