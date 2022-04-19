«Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 22:00 мск. «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» в минувшем туре чемпионата имел все шансы обогнать лидера. Между тем, в поединке с «Манчестер Сити» была зафиксирована боевая ничья (2:2).

Более того, «Ливерпуль» имеет все шансы выиграть и Кубок Англии. Команда Юргена Клоппа прошла в финал, одолев снова-таки «Манчестер Сити» (2:3).

Коэффициенты матча Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 1 1.40 X 5.00 2 7.40 Ставка

У команды Клоппа почти идеальная кадровая ситуация. В строю все сильнейшие исполнители, а линия атаки мощна как никогда.

Все прогнозы на АПЛ

Из пяти последних очных поединков с манкунианцами «Ливерпуль» выиграл в трех. И лишь один завершился для команды неудачей.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» пытается настичь «Тоттенхэм» в борьбе за зону Лиги чемпионов. Отставание от лондонцев составляет всего три очка.

«Манчестер Юнайтед» имеет кадровые проблемы. Травмированы Эдинсон Кавани, Фред, Скотт Мактоминей, Люк Шоу и Мэйсон Гринвуд.

Криштиану Роналду настрелял уже 15 мячей в чемпионате. Причем три из них пришлись на предыдущий поединок манкунианцев.

Правда, победа над «Норвичем» далась команде крайне непросто (3:2). Причем до нее манкунианцы имели безвыигрышную серию из трех матчей к ряду.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 1.44, на ничью за 5.15, а на «Манчестер Юнайтед» — за 7.70.

«Ливерпуль» в последних матчах слишком часто пропускает в свои ворота.

Атака во главе с Роналду способна сокрушить тылы любого соперника.

Обе команды имеют в своем составе прекрасных атакующих исполнителей. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.15. Для остальных — более умеренный прогноз.