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    «Ливерпуль» снова устроит погром в матче с «МЮ»?

    «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 2.23) и ставки на чемпионат Англии 19 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
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    «Ливерпуль» ни разу не проиграл в 12-ти предыдущих матчах АПЛ
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Манчестер Юнайтед» в перенесенном матче чемпионата Англии. Встреча пройдет 19 апреля на «Энфилде», начало — в 22:00 мск. «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Апреля 2022 года
    Ливерпуль
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ после 31-го сыгранного матча, в которых набрал 73 очка. Отставание от «Манчестер Сити» составляет четыре очка.

    Несколько дней назад «Ливерпуль» выиграл у «Манчестер Сити» (3:2) и вышел в финал Кубка Англии. На этот раз «красные» действительно сыграли гораздо лучше своего главного конкурента.

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Манчестер Юнайтед

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 7.40
  • Ставка
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    Но тут важно учитывать один важный нюанс. У «Ман Сити» все-таки был далеко не идеальный состав, Хосеп Гвардиола сделал несколько изменений, которые в итоге серьезно повлияли на сценарий матча. «Ливерпуль» же сыграл основным составом.

    Это стало возможным благодаря тому, что в середине прошлой недели в ответном матче с «Бенфикой» Юрген Клопп мог себе позволить оставить в запасе почти всех основных футболистов.

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  • Вчера

    • «Ливерпуль» ни разу не проиграл в 12-ти предыдущих матчах в рамках чемпионата Англии (десять побед и две ничьи). Примечательно, что на этом отрезке «мерсисайдцы» пропустили лишь шесть мячей.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» тем временем находится на пятой строчке, набрав в 32-х матчах 54 очка.

    В минувшее воскресенье «МЮ» одержал домашнюю победу над «Норвичем» (3:2). Пока в британской прессе рассуждают, нужно ли клубу оставлять Криштиану Роналду на следующий сезон, португалец оформил очередной хет-трик.

    Все прогнозы на АПЛ

    Несмотря на результат, «Манчестер Юнайтед» провел еще один безобразный по качеству матч. У последней команды АПЛ были все шансы как минимум не проиграть на «Олд Траффорд».

    «МЮ» не пропускал только в одном из десяти предыдущих матчей АПЛ на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.46, ничью букмекеры предлагают за 5.25, а победу «МЮ» — за 7.90.

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    «МЮ» по-прежнему ужасен, смена главного тренера никоим образом не повлияла на игру команды. Более того, при Оле-Гуннаре Сульшере она выглядела заметно бодрее, хотя результаты тоже оставляли желать лучшего.

    Как известно, в первом круге «Ливерпуль» разбил «МЮ» со счетом 5:0. Вряд ли сейчас дойдет до столь внушительного разгрома, но свои три очка команда Клоппа заберет.

    Ставка — победа «Ливерпуля» с форой (-1,5) за 2.23. А еще есть дерзкая ставка за 5.15.

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    «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 19.04.2022. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» снова устроит погром в матче с «МЮ»?
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