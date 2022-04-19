«Фулхэм» дома сыграет против «Престона» в 43-м туре Чемпионшипа. Поединок намечен на 19 апреля, начало — в 21:45 по мск. «Фулхэм» — «Престон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

«Фулхэм» же уже почти одной ногой находится в АПЛ. Сейчас он с 83 очками идет во главе турнирной таблицы, оторвавшись от третьей строки на 13 пунктов.

Таким образом, даже если допустить, что потенциально третий сейчас «Ноттингем» выиграет свой матч в запасе, победа в грядущей игре вернет лондонцев в элиту.

Коэффициенты матча Фулхэм — Престон Норт Энд 1 1.43 X 4.40 2 7.70 Ставка

За минувшие 10 встреч первенства «Дачники» смогли выиграть в шести случаях, а также они один поединок свели вничью и потерпели три фиаско.

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Правда, в двух последних поединках клуб проиграл, что говорит как минимум о некотором спаде формы коллектива.

«Престон»

«Престон» нынешнюю кампанию проводит не лучшим образом. 13 место на текущий момент — слишком скромное.

Правда, престонцам ничего не угрожает с позиций борьбы за выживание. Скорее, команда потенциально может подняться ближе к зоне плей-офф.

В предыдущем туре чемпионата «Престон Норт Энд» не смог выиграть, сыграв вничью 1:1 с «Миллуоллом».

Тем не менее, в трех последних матчах команда не знает поражений при двух победах и одной ничьей.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

Успех гостей оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,33.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.