«Фулхэм»
«Фулхэм» же уже почти одной ногой находится в АПЛ. Сейчас он с 83 очками идет во главе турнирной таблицы, оторвавшись от третьей строки на 13 пунктов.
Таким образом, даже если допустить, что потенциально третий сейчас «Ноттингем» выиграет свой матч в запасе, победа в грядущей игре вернет лондонцев в элиту.
Коэффициенты матча Фулхэм — Престон Норт Энд
За минувшие 10 встреч первенства «Дачники» смогли выиграть в шести случаях, а также они один поединок свели вничью и потерпели три фиаско.
Правда, в двух последних поединках клуб проиграл, что говорит как минимум о некотором спаде формы коллектива.
«Престон»
«Престон» нынешнюю кампанию проводит не лучшим образом. 13 место на текущий момент — слишком скромное.
Правда, престонцам ничего не угрожает с позиций борьбы за выживание. Скорее, команда потенциально может подняться ближе к зоне плей-офф.
В предыдущем туре чемпионата «Престон Норт Энд» не смог выиграть, сыграв вничью 1:1 с «Миллуоллом».
Тем не менее, в трех последних матчах команда не знает поражений при двух победах и одной ничьей.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.
Успех гостей оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,33.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.