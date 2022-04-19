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    Обеспечит ли «Фулхэм» возвращение в АПЛ?

    «Фулхэм» — «Престон». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Чемпионшип, 19 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Престон»
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    «Фулхэм» лидирует в Чемпионшипе
    «Фулхэм» дома сыграет против «Престона» в 43-м туре Чемпионшипа. Поединок намечен на 19 апреля, начало — в 21:45 по мск. «Фулхэм» — «Престон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 19 Апреля 2022 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 21:45 Престон Норт Энд Престон Норт Энд
  • Англия. Чемпионшип
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    «Фулхэм»

    «Фулхэм» же уже почти одной ногой находится в АПЛ. Сейчас он с 83 очками идет во главе турнирной таблицы, оторвавшись от третьей строки на 13 пунктов.

    Таким образом, даже если допустить, что потенциально третий сейчас «Ноттингем» выиграет свой матч в запасе, победа в грядущей игре вернет лондонцев в элиту.

    Коэффициенты матча Фулхэм — Престон Норт Энд

  • 1
  • 1.43
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 7.70
  • Ставка
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    За минувшие 10 встреч первенства «Дачники» смогли выиграть в шести случаях, а также они один поединок свели вничью и потерпели три фиаско.

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    Правда, в двух последних поединках клуб проиграл, что говорит как минимум о некотором спаде формы коллектива.

    «Престон»

    «Престон» нынешнюю кампанию проводит не лучшим образом. 13 место на текущий момент — слишком скромное.

    Правда, престонцам ничего не угрожает с позиций борьбы за выживание. Скорее, команда потенциально может подняться ближе к зоне плей-офф.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Престон Норт Энд» не смог выиграть, сыграв вничью 1:1 с «Миллуоллом».

    Тем не менее, в трех последних матчах команда не знает поражений при двух победах и одной ничьей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

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    Успех гостей оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,33.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.

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    «Фулхэм» — «Престон»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 19.04.2022. Прогнозы на футбол. Обеспечит ли «Фулхэм» возвращение в АПЛ?
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