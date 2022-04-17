«Гранада» сыграет на своем поле с «Леванте» в рамках 32-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 15:00 мск. «Гранада» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гранада»

«Гранада» в нынешнем сезоне борется за выживание в Примере . На данный момент команда занимает 16 место в турнирной таблице.

Причем отрыв от опасной зоны составляет одно очко. Да и с атакой у команды не все так гладко: лишь 35 голов в 31 матче.

Коэффициенты матча Гранада — Леванте 1 2.35 X 3.45 2 2.95 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Гранада» разочаровала. Команда на выезде вчистую уступила «Севилье» (4:2).

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Матчи против левантийцев складываются для команды с переменным успехом. Из пяти последних поединков соперники по разу обменялись викториями.

«Леванте»

Эта команда выглядит одним из явных потенциальных неудачников сезона. 19 место 61 пропущенный мяч — ужасающая диспозиция.

Отставание от спасительной 17 позиции велико — 7 очков. Да и с атакой все не так сладко: забито лишь 35 мячей в 31 матче.

В предыдущем туре «Леванте» не сумел разжиться хотя бы одним пунктом. Дома команда уступила «Барселоне» (2:3).

Наверняка левантийцы будут активно атаковать. Отметим Хосе Луиса Моралеса, забившего уже 10 мячей в Примере.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Гранаду» за 2.37, на ничью за 3.40, а на «Леванте» — за 3.00.

«Гранада» имеет шанс оторваться от опасной зоны .

«Леванте» безобразно действует в обороне.

В битве борцов за выживание важнейшим будет фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Гранады» с коэффициентом 2.37.