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    Три очка для «Гранады»?

    «Гранада» — «Леванте». Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, Примера, 17 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Леванте»
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    Хорхе Молина
    «Гранада» сыграет на своем поле с «Леванте» в рамках 32-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 15:00 мск. «Гранада» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 17 Апреля 2022 года
    Гранада
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    «Гранада»

    «Гранада» в нынешнем сезоне борется за выживание в Примере . На данный момент команда занимает 16 место в турнирной таблице.

    Причем отрыв от опасной зоны составляет одно очко. Да и с атакой у команды не все так гладко: лишь 35 голов в 31 матче.

    Коэффициенты матча Гранада — Леванте

  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.95
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Гранада» разочаровала. Команда на выезде вчистую уступила «Севилье» (4:2).

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    Матчи против левантийцев складываются для команды с переменным успехом. Из пяти последних поединков соперники по разу обменялись викториями.

    «Леванте»

    Эта команда выглядит одним из явных потенциальных неудачников сезона. 19 место 61 пропущенный мяч — ужасающая диспозиция.

    Отставание от спасительной 17 позиции велико — 7 очков. Да и с атакой все не так сладко: забито лишь 35 мячей в 31 матче.

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  • Вчера

    • В предыдущем туре «Леванте» не сумел разжиться хотя бы одним пунктом. Дома команда уступила «Барселоне» (2:3).

    Наверняка левантийцы будут активно атаковать. Отметим Хосе Луиса Моралеса, забившего уже 10 мячей в Примере.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Гранаду» за 2.37, на ничью за 3.40, а на «Леванте» — за 3.00.

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    «Гранада» имеет шанс оторваться от опасной зоны.

    «Леванте» безобразно действует в обороне.

    В битве борцов за выживание важнейшим будет фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Гранады» с коэффициентом 2.37.

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    «Гранада» — «Леванте»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 17.04.2022. Прогнозы на футбол. Три очка для «Гранады»?
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