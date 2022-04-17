«Гранада»
«Гранада» в нынешнем сезоне борется за выживание в Примере . На данный момент команда занимает 16 место в турнирной таблице.
Причем отрыв от опасной зоны составляет одно очко. Да и с атакой у команды не все так гладко: лишь 35 голов в 31 матче.
Коэффициенты матча Гранада — Леванте
В предыдущем туре чемпионата «Гранада» разочаровала. Команда на выезде вчистую уступила «Севилье» (4:2).
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Матчи против левантийцев складываются для команды с переменным успехом. Из пяти последних поединков соперники по разу обменялись викториями.
«Леванте»
Эта команда выглядит одним из явных потенциальных неудачников сезона. 19 место 61 пропущенный мяч — ужасающая диспозиция.
Отставание от спасительной 17 позиции велико — 7 очков. Да и с атакой все не так сладко: забито лишь 35 мячей в 31 матче.
В предыдущем туре «Леванте» не сумел разжиться хотя бы одним пунктом. Дома команда уступила «Барселоне» (2:3).
Наверняка левантийцы будут активно атаковать. Отметим Хосе Луиса Моралеса, забившего уже 10 мячей в Примере.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Гранаду» за 2.37, на ничью за 3.40, а на «Леванте» — за 3.00.
«Гранада»
«Леванте» безобразно действует в обороне.
В битве борцов за выживание важнейшим будет фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Гранады» с коэффициентом 2.37.