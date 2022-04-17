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    Сочинцам победы не видать?!

    «Сочи» — «Локомотив». Прогноз, ставка (к. 2.12) на РПЛ 17 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Локомотив»
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    Кристиан Нобоа
    «Сочи» сыграет на своем поле с «Локомотивом» в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 16:30 мск. «Сочи» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 17 Апреля 2022 года
    Сочи
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    •  Сочи 16:30 Локомотив Локомотив
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    «Сочи»

    Сочинцы борются за медали чемпионата. На текущий момент южане занимают 4 место, отставая от третьего на один пункт.

    Лидер атак «Сочи» Матео Кассьера настрелял уже 9 мячей в ворота соперников. Колумбиец сейчас смотрится очень выгодно.

    Коэффициенты матча Сочи — Локомотив

  • 1
  • 1.73
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 4.60
  • Ставка
    •

    Между тем, предыдущий тур для «Сочи» сложился вполне успешно. Сочинцам удалось добыть победу над «Уфой» (1:2).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Матчи против «Локомотива» для сочинцев складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков выигран лишь один при трех неудачах.

    «Локомотив»

    Эта команда также борется за медали. Однако на текущий момент «Локомотив» занимает скромное 6 место в турнирной таблице РПЛ.

    Главным бичом команды является атака. В 23 матчах москвичи забили всего 33 мяча, что явно дисгармонирует с высокими клубными амбициями.

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  • 12/04/2022

    • Да и вообще, нынешняя весна складывается для команды крайне тяжело. Стабильностью железнодорожники явно не балуют, чередуя успешные поединки с блеклыми.

    Вот и минувший тур успешным никак не назовешь. Разгромное поражение в Ростове (4:1) полностью исходило из логики игры.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Сочи» за 1.81, на ничью за 3.92, а на «Локомотив» — за 4.78.

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    «Сочи» неудачно играет с москвичами.

    Весной «Локомотив» выглядит крайне неубедительно, но еще не потерял шансов на медали.

    Железнодорожники наверняка сыграют вторым номером, и вполне способны в этом преуспеть. Наши прогноз и ставка — Победа «Локомотива» или ничья с коэффициентом 2.12.

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    «Сочи» — «Локомотив»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 17.04.2022. Прогнозы на футбол. Сочинцам победы не видать?!
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