«Челси» и «Кристал Пэлас» встретятся в полуфинале Кубка Англии. Матч пройдет 17 апреля в Лондоне на «Уэмбли», начало — в 18:30 мск. «Челси» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

У «Челси» была очень эмоциональная первая половина недели. «Синие» выиграли у «Реала» в Мадриде, но все равно вылетели из Лиги чемпионов.

Решающим стал гол Карима Бензема в овертайме. Но при этом любой согласится, что в ответном матче Томас Тухель полностью переиграл Карло Анчелотти. Остается только догадываться, что произошло с «Челси» в начале месяца, когда они сначала уступили «Брентфорду» с разгромным счетом, а потом проиграли на своем поле и «Реалу».

Коэффициенты матча Челси — Кристал Пэлас 1 1.55 X 3.95 2 6.20 Ставка

На прошлой неделе, как раз перед игрой с «Реалом», «Челси» уничтожил «Саутгемптон», забив в ворота далеко не самой слабой команды АПЛ шесть мячей.

В Кубке Англии «Челси» в предыдущих раундах выиграл у представителей низших дивизионов. Как ни странно, самым напряженным получился матч против «Плимут», победный гол команда Тухеля смогла забить только в дополнительное время.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» тем временем в четвертьфинале Кубка Англии разгромил «Эвертон» со счетом 4:0.

И эта победа не стала сюрпризом. Команда Патрика Виейра мощно проводит весеннюю часть сезона.

Все прогнозы на АПЛ

В 15-ти предыдущих матчах у «Кристал Пэлас» только три поражения. В марте, помимо крупной победы над «Эвертоном», лондонский клуб сыграл вничью с «Манчестер Сити», а в текущий месяц начал с разгрома «Арсенала» (3:0).

«Кристал Пэлас» пропустил лишь два мяча в пяти предыдущих матчах.

Прогноз и ставка

На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.60, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу «Кристал Пэлас» — за 6.05.

«Челси» ранее в этом сезоне дважды обыграл «Кристал Пэлас» в рамках АПЛ, но в контексте предстоящего матча на это вряд ли стоит сильно обращать внимание.

Во-первых, «Челси», возможно, не успеет до конца восстановиться после 120-ти минут в Мадриде, а во-вторых — «Кристал Пэлас» сейчас в порядке, о чем свидетельствуют матчи с не менее опасными соперниками.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.48.

Также можно рассмотреть ставку на гол «Кристал Пэлас» за 1.72.