«Челси»
У «Челси» была очень эмоциональная первая половина недели. «Синие» выиграли у «Реала» в Мадриде, но все равно вылетели из Лиги чемпионов.
Решающим стал гол Карима Бензема в овертайме. Но при этом любой согласится, что в ответном матче Томас Тухель полностью переиграл Карло Анчелотти. Остается только догадываться, что произошло с «Челси» в начале месяца, когда они сначала уступили «Брентфорду» с разгромным счетом, а потом проиграли на своем поле и «Реалу».
Коэффициенты матча Челси — Кристал Пэлас
На прошлой неделе, как раз перед игрой с «Реалом», «Челси» уничтожил «Саутгемптон», забив в ворота далеко не самой слабой команды АПЛ шесть мячей.
В Кубке Англии «Челси» в предыдущих раундах выиграл у представителей низших дивизионов. Как ни странно, самым напряженным получился матч против «Плимут», победный гол команда Тухеля смогла забить только в дополнительное время.
«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» тем временем в четвертьфинале Кубка Англии разгромил «Эвертон» со счетом 4:0.
И эта победа не стала сюрпризом. Команда Патрика Виейра мощно проводит весеннюю часть сезона.
В 15-ти предыдущих матчах у «Кристал Пэлас» только три поражения. В марте, помимо крупной победы над «Эвертоном», лондонский клуб сыграл вничью с «Манчестер Сити», а в текущий месяц начал с разгрома «Арсенала» (3:0).
«Кристал Пэлас» пропустил лишь два мяча в пяти предыдущих матчах.
Прогноз и ставка
На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.60, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу «Кристал Пэлас» — за 6.05.
«Челси» ранее в этом сезоне дважды обыграл «Кристал Пэлас» в рамках АПЛ, но в контексте предстоящего матча на это вряд ли стоит сильно обращать внимание.
Во-первых, «Челси», возможно, не успеет до конца восстановиться после 120-ти минут в Мадриде, а во-вторых — «Кристал Пэлас» сейчас в порядке, о чем свидетельствуют матчи с не менее опасными соперниками.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.48.
Также можно рассмотреть ставку на гол «Кристал Пэлас» за 1.72.