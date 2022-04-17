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    «Кристал Пэлас» не пустит «Челси» в финал Кубка Англии?

    «Челси» — «Кристал Пэлас». Прогноз (2.48) и ставки на полуфинал Кубка Англии 17 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Кристал Пэлас»
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    «Челси» второй год подряд может выйти в финал Кубка Англии
    «Челси» и «Кристал Пэлас» встретятся в полуфинале Кубка Англии. Матч пройдет 17 апреля в Лондоне на «Уэмбли», начало — в 18:30 мск. «Челси» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 17 Апреля 2022 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 18:30 Кристал Пэлас Кристал Пэлас
  • Лондон
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    «Челси»

    У «Челси» была очень эмоциональная первая половина недели. «Синие» выиграли у «Реала» в Мадриде, но все равно вылетели из Лиги чемпионов.

    Решающим стал гол Карима Бензема в овертайме. Но при этом любой согласится, что в ответном матче Томас Тухель полностью переиграл Карло Анчелотти. Остается только догадываться, что произошло с «Челси» в начале месяца, когда они сначала уступили «Брентфорду» с разгромным счетом, а потом проиграли на своем поле и «Реалу».

    Коэффициенты матча Челси — Кристал Пэлас

  • 1
  • 1.55
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 6.20
  • Ставка
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    На прошлой неделе, как раз перед игрой с «Реалом», «Челси» уничтожил «Саутгемптон», забив в ворота далеко не самой слабой команды АПЛ шесть мячей.

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  • 13/04/2022

    • В Кубке Англии «Челси» в предыдущих раундах выиграл у представителей низших дивизионов. Как ни странно, самым напряженным получился матч против «Плимут», победный гол команда Тухеля смогла забить только в дополнительное время.

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» тем временем в четвертьфинале Кубка Англии разгромил «Эвертон» со счетом 4:0.

    И эта победа не стала сюрпризом. Команда Патрика Виейра мощно проводит весеннюю часть сезона.

    Все прогнозы на АПЛ

    В 15-ти предыдущих матчах у «Кристал Пэлас» только три поражения. В марте, помимо крупной победы над «Эвертоном», лондонский клуб сыграл вничью с «Манчестер Сити», а в текущий месяц начал с разгрома «Арсенала» (3:0).

    «Кристал Пэлас» пропустил лишь два мяча в пяти предыдущих матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.60, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу «Кристал Пэлас» — за 6.05.

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    «Челси» ранее в этом сезоне дважды обыграл «Кристал Пэлас» в рамках АПЛ, но в контексте предстоящего матча на это вряд ли стоит сильно обращать внимание.

    Во-первых, «Челси», возможно, не успеет до конца восстановиться после 120-ти минут в Мадриде, а во-вторых — «Кристал Пэлас» сейчас в порядке, о чем свидетельствуют матчи с не менее опасными соперниками.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.48.

    Также можно рассмотреть ставку на гол «Кристал Пэлас» за 1.72.

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    «Челси» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 17.04.2022. Прогнозы на футбол. «Кристал Пэлас» не пустит «Челси» в финал Кубка Англии?
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