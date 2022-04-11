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    «Летучие мыши» добудут викторию?

    «Райо Вальекано» — «Валенсия». Прогноз, ставка (к. 3.60) на футбол, Примера, 11 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Райо Вальекано» — «Валенсия»
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    Гонсалу Гедеш
    «Райо Вальекано» сыграет на своем поле с «Валенсией» в рамках 31-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 22:00 мск. «Райо Вальекано» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 11 Апреля 2022 года
    Райо Вальекано
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    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» нынешний сезон проводит, в целом, выше своего привычного уровня. На данный момент команда занимает 13 место в турнирной таблице.

    Причем отрыв от опасной зоны составляет 7 очков. Да и с атакой у команды не все так гладко: лишь 31 гол в 29 матчах.

    Коэффициенты матча Райо Вальекано — Валенсия

  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.55
  • Ставка
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    В предыдущем туре чемпионата «Райо Вальекано» разочаровал. Команда на выезде упустила верную победу над «Гранадой» (2:2).

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    Ко всем проблемам прибавилась еще и кадровая. Ведущий хавбек Санти Комесана дисквалифицирован за удаление в минувшем туре.

    «Валенсия»

    Эта команда логично борется за выход в еврокубки. Между тем, нынешнее 9 место ничего подобного не дает.

    Отставание от искомой шестой позиции слишком уж велико — 10 очков. Да и оборона частенько дает результативные сбои: 43 пропущенных мяча.

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    • В предыдущем туре «Валенсия» не сумела добыть три очка. Дома «Летучие мыши» не справились с «Кадисом» (0:0).

    Наверняка левантийцы будут активно атаковать. Отметим Гонсалу Гедеша, забившего уже 11 мячей в Примере.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Райо Вальекано» за 2.24, на ничью за 3.42, а на «Валенсию» — за 3.60.

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    «Райо Вальекано» не побеждает с начала февраля.

    «Валенсия» имеет более качественный подбор игроков.

    Левантийцы еще не потеряли шансов побороться за выход в еврокубки. Наши прогноз и ставка — Победа «Валенсии» с коэффициентом 3.60.

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    «Райо Вальекано» — «Валенсия»: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты матча 11.04.2022. Прогнозы на футбол. «Летучие мыши» добудут викторию?
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