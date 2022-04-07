«Субмарина» все еще на ходу. Эмери выжимает из команды по максимуму

Ход матча
5' Попытка дальнего удара от Йозуа Киммиха. Удар был заблокирован.
7' Две неудачные попытки удара по воротам от Джамала Мусиалы и Бенжамена Павара.
8' Ло Чельсо и Жерар Морено обыгрались в стенку ближе к правому флангу. Первый практически от лицевой линии сделал передачу на ближнюю штангу, где стоял Дани Парехо. У него удар не получился, зато под срезавшийся мяч подставил стопу Арно Даджума.
15' Дани Парехо подал со штрафного, но мяч был выбит.
21' За 5 минут у «Баварии» два навеса, заброс и попытка сольного прорыва от Сержа Гнабри. Все это не увенчалось успехом.
23' Йозуа Киммих после отскока получает мяч и пробивает по воротам, но мимо.
28' Лукас Эрнандес нанес удар с края штрафной. Мяч пошел выше ворот.
33' Хуан Фойт выиграл верх в штрафной «Баварии», но пробил намного мимо.
38' Активным был минут 5 Кингсли Коман, который сделал два навеса и открылся в свободной зоне для удара. Жаль, что он оказался в офсайде.
41' Случилось невероятное. Мануэль Нойер пропустил мяч себе за спину после навеса слева от Франциска Коклена.
43' Энтони Тэйлор начал советоваться с VAR и гол отменили, так как изначально Коклен забежал в офсайд.
45+2' Перерыв.
48' Удар Альфонсо Дэвиса послал мяч намного выше ворот.
50' Серж Гнабри получил пас от партнера на линии штрафной, убрал на замахе соперника и пробил рядом с дальней штангой.
53' Херард Морено сместился слева и пробил с угла штрафной прямо в дальний угол. Мяч попал в штангу. Было очень опасно для Мануэля Нойера.
60' Альфонсо Педраса, вышедший минутой ранее вместо Франциска Коклена, вырвался вперед, но уже в падении пробил рядом с ближней штангой. Не накрой его защитники, он бы мог забить.
63' Ошибка в передаче от обороны «Баварии» привела к интересному моменту. Мануэль Нойер на обрезке оказался далеко от ворот, а Жерард Морено подкараулил голкипера и в касание пробил по пустым воротам, но мяч закрутился в сторону лицевой.
67' Жеронимо Рулли пришлось вступить в игру после удара Альфонсо Дэвиса. Правда мяч пошел по центру.
72' Защита «Вильярреала» все время прерывает навесы и удары баварцев.
74' Первая желтая карточка в матче, которую получил игрок хозяев Первис Эступинан.
79' Снова заблокированный удар обороной «желтых».
82' Лерой Сане пробил прямо в руки вратарю.
87' Контратака у «Вильярреала». Ло Чельсо отправили дальним пасом по левой бровке, тот сместился в центр и отдал на забегающего слева Альфонсо Педрасу. Педраса пробил, но мяч свалился с ноги. Однако было крайне опасно.
90+1' Навес слева на дальнюю штангу, где набегал Кингсли Коман. Француз в касание поймал мяч на «щечку», но пробил прямо вратарю в руки.
90+5' Арбитр дал финальный свисток. «Вильярреал» сотворил сенсацию и добыл важную победу.
Следующий матч
Таким образом, «Вильярреал» имеет преимущество в один мяч перед ответной игрой в Мюнхене, которая состоится 12 апреля.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Перед этим 9 апреля «желтые» сыграют дома с «Атлетиком» в рамках Примеры. В тот же день «Бавария» встретится с «Аугсбургом» в чемпионате Германии.
Прямая речь
Полузащитник «Вильяреала» Джовани Ло Чельсо
— «Вильяреал» — голодная команда. Даже в матче с одной из лучших команд в мире, несмотря на наш скромный статус, мы показали превосходную игру, и, по правде говоря, должны были побеждать с более крупным счетом.
Полузащитник «Вильяреала» Дани Парехо
— Топовая игра в исполнении нашей команды. Мы знали, как нужно терпеть, мы хорошо атаковали, и у «Баварии» практически не было моментов на другом конце поля. Мы были намного лучше «Баварии» и обыграли одну из сильнейших команд в мире.
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн
— Мы заслужили это поражение. Мы плохо сыграли сегодня. В первом тайме нам не хватило мощи в обороне, и мы создали слишком мало моментов в атаке. Во втором тайме была сумасшедшая игра. Мы отдали контроль, потому что очень хотели забить, а в итоге могли получить еще два мяча в свои ворота.
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер
— Мы принимаем это минимальное поражение. Хорошо понимаем, что все могло закончиться куда хуже. Нужно отдать сопернику должное. Теперь нужно собраться и показать настоящую «Баварию» в ответной игре.
Главный тренер «Вильярреал» Унаи Эмери
— Профессионализм жизненно важен, да. Но футбол — это сентиментальность. Так что я очень горжусь тем, что сделал наших фанатов такими счастливыми сегодня вечером. Моя команда очень конкурентоспособна. Мы собираем множество прекрасных воспоминаний и событий в этом сезоне и в прошлом. Сегодня они были практически идеальными. На следующей неделе нам нужно сделать еще один шаг вперед, нам нужно требовать от себя еще большего.