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    Прервет ли «Сочи» в Уфе свою безвыигрышную серию?

    «Уфа» — «Сочи». Прогноз, ставки (к. 1.92) на футбол, РПЛ, 10 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Уфа» — «Сочи»
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    «Сочи»
    Встреча 24-го тура РПЛ между «Уфой» и «Сочи» состоится 10 апреля. Матч начнется в 14:00 мск. «Уфа» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 10 Апреля 2022 года
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    «Уфа»

    «Уфа» не проиграла в 8 из 11 домашних поединков в чемпионате России (2 победы, 6 ничьих) и не знает поражений в 5 последних матчах на своём поле в РПЛ (2 победы, 3 ничьи).

    В начале марта уфимцы уступили в Петербурге «Зениту» (0:2), после чего дома разошлись миром с «Нижним Новгородом» (0:0).

    В последних матчах команда Алексея Стукалова спаслась от домашнего поражения в матче с «Краснодаром» (1:1) и на выезде одолела «Крылья Советов» (2:1).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 23 матчей РПЛ «Уфа» с 21 очком на 16-м месте. Разница мячей 21-32, Агаларов забил 15 голов. Не сыграет Жамалетдинов.

    «Сочи»

    «Сочи» не побеждал в 3 последних поединках в чемпионате России (2 ничьи, 1 поражение).

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  • 04/04/2022

    • Выезд в гости к «Ростову» завершился минимальной победой вырванной в компенсированное время, а гостевой матч с «Химками» подопечные Владимира Федотова свели вничью 0:0.

    В домашнем матче с «Крыльями Советов» сочинцы проиграли 2:3, а домашний матч с «Зенитом» завершился без забитых мячей.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 23 туров РПЛ «Сочи» с 39 очками на 4-м месте. Разница мячей 35-24, Матео Кассьерра забил 8 голов. Не сыграет Терехов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Уфы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.00, на ничью в основное время — 3.15, а на победу «Сочи» — 2.55.

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    В двух последних личных встречах команд в чемпионате России побеждали именно сочинцы (3:1, 3:2).

    Сочинцы не проиграли в гостях в 4 последних поединках в российском первенстве (2 победы, 2 ничьи). Прогнозируем, что «Сочи» не проиграет низовой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 2.00 и ТБ 2,5 за 2.41.

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    «Уфа» — «Сочи»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Сочи» в Уфе свою безвыигрышную серию?
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