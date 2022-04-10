«Уфа»
«Уфа» не проиграла в 8 из 11 домашних поединков в чемпионате России (2 победы, 6 ничьих) и не знает поражений в 5 последних матчах на своём поле в РПЛ (2 победы, 3 ничьи).
В начале марта уфимцы уступили в Петербурге «Зениту» (0:2), после чего дома разошлись миром с «Нижним Новгородом» (0:0).
В последних матчах команда Алексея Стукалова спаслась от домашнего поражения в матче с «Краснодаром» (1:1) и на выезде одолела «Крылья Советов» (2:1).
Прогнозы на чемпионат России по футболу
После 23 матчей РПЛ «Уфа» с 21 очком на 16-м месте. Разница мячей 21-32, Агаларов забил 15 голов. Не сыграет Жамалетдинов.
«Сочи»
«Сочи» не побеждал в 3 последних поединках в чемпионате России (2 ничьи, 1 поражение).
Выезд в гости к «Ростову» завершился минимальной победой вырванной в компенсированное время, а гостевой матч с «Химками» подопечные Владимира Федотова свели вничью 0:0.
В домашнем матче с «Крыльями Советов» сочинцы проиграли 2:3, а домашний матч с «Зенитом» завершился без забитых мячей.
После 23 туров РПЛ «Сочи» с 39 очками на 4-м месте. Разница мячей 35-24, Матео Кассьерра забил 8 голов. Не сыграет Терехов.
Прогноз и ставка
На победу «Уфы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.00, на ничью в основное время — 3.15, а на победу «Сочи» — 2.55.
В двух последних личных встречах команд в чемпионате России побеждали именно сочинцы (3:1, 3:2).
Сочинцы не проиграли в гостях в 4 последних поединках в российском первенстве (2 победы, 2 ничьи). Прогнозируем, что
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