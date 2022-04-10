Встреча 24-го тура РПЛ между «Уфой» и «Сочи» состоится 10 апреля. Матч начнется в 14:00 мск. «Уфа» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уфа»

«Уфа» не проиграла в 8 из 11 домашних поединков в чемпионате России (2 победы, 6 ничьих) и не знает поражений в 5 последних матчах на своём поле в РПЛ (2 победы, 3 ничьи).

В начале марта уфимцы уступили в Петербурге «Зениту» (0:2), после чего дома разошлись миром с «Нижним Новгородом» (0:0).

В последних матчах команда Алексея Стукалова спаслась от домашнего поражения в матче с «Краснодаром» (1:1) и на выезде одолела «Крылья Советов» (2:1).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 23 матчей РПЛ «Уфа» с 21 очком на 16-м месте. Разница мячей 21-32, Агаларов забил 15 голов. Не сыграет Жамалетдинов.

«Сочи»

«Сочи» не побеждал в 3 последних поединках в чемпионате России (2 ничьи, 1 поражение).

Выезд в гости к «Ростову» завершился минимальной победой вырванной в компенсированное время, а гостевой матч с «Химками» подопечные Владимира Федотова свели вничью 0:0.

В домашнем матче с «Крыльями Советов» сочинцы проиграли 2:3, а домашний матч с «Зенитом» завершился без забитых мячей.

Календарь и таблица РПЛ

После 23 туров РПЛ «Сочи» с 39 очками на 4-м месте. Разница мячей 35-24, Матео Кассьерра забил 8 голов. Не сыграет Терехов.

Прогноз и ставка

На победу «Уфы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.00, на ничью в основное время — 3.15, а на победу «Сочи» — 2.55.

В двух последних личных встречах команд в чемпионате России побеждали именно сочинцы (3:1, 3:2).

Сочинцы не проиграли в гостях в 4 последних поединках в российском первенстве (2 победы, 2 ничьи). Прогнозируем, что «Сочи» не проиграет низовой матч .