«Анже»
У хозяев поля 14 позиция после 30 туров чемпионата. 20 марта команда одержала первую за 7 матчей победу, одолев дома «Брест» (1:0).
Турами ранее «Анже» проиграл «Ренну» (0:2) и «Реймсу» (0:1). А еще раньше он уступил «Лансу» (1:2) и «Ницце» (0:1).
Коэффициенты матча Анже — Лилль
В 5 из 7 матчей турнира с участием команды забивал только один коллектив. Да и в целом большая часть игр «Анже» во втором половине сезона заканчивается при одном-двух забитых голах.
Тот самый поединок с «Брестом» (1:0) — единственный победный в девяти последних матчах, которые пришлись на Лигу 1.
«Лилль»
«Лилль» находится на седьмой строчке чемпионата Франции, опережая «Нант» на два очка.
Недавно «Лилль» проиграл на своем поле «Челси» (1:2) в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Несмотря на результат, это была далеко не самая худшая игра для команды Жослена Гурвеннека.
Между тем, в чемпионате беспроигрышная серия «Лилля» составляет уже семь матчей. И за это время «Доги» не пропустили ни одного мяча.
Между тем, в последних четырех поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу — в позапрошлом туре над «Нантом» (1:0).
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.
Успех хозяев поля оценивается в 3,25, тогда как ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,05.