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    «Лилль» останется на седьмом месте?

    «Анже» — «Лилль». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Чемпионат Франции, 10 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Анже» — «Лилль»
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    «Лилль» идет на седьмой строчке
    В воскресенье, 10 апреля, в стартовом поединке 31-го тура французской Лиги «Анже» дома сразится с «Лиллем». Игра начнется в 16:00 по мск. «Анже» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 10 Апреля 2022 года
    Анже
  • Франция. Лига 1
    •  Анже 16:00 Лилль Лилль
  • Лига чемпионов. 1/8 финала
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    «Анже»

    У хозяев поля 14 позиция после 30 туров чемпионата. 20 марта команда одержала первую за 7 матчей победу, одолев дома «Брест» (1:0).

    Турами ранее «Анже» проиграл «Ренну» (0:2) и «Реймсу» (0:1). А еще раньше он уступил «Лансу» (1:2) и «Ницце» (0:1).

    Коэффициенты матча Анже — Лилль

  • 1
  • 3.30
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.35
  • Ставка
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    В 5 из 7 матчей турнира с участием команды забивал только один коллектив. Да и в целом большая часть игр «Анже» во втором половине сезона заканчивается при одном-двух забитых голах.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Тот самый поединок с «Брестом» (1:0) — единственный победный в девяти последних матчах, которые пришлись на Лигу 1.

    «Лилль»

    «Лилль» находится на седьмой строчке чемпионата Франции, опережая «Нант» на два очка.

    Недавно «Лилль» проиграл на своем поле «Челси» (1:2) в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Несмотря на результат, это была далеко не самая худшая игра для команды Жослена Гурвеннека.

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    • Между тем, в чемпионате беспроигрышная серия «Лилля» составляет уже семь матчей. И за это время «Доги» не пропустили ни одного мяча.

    Между тем, в последних четырех поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу — в позапрошлом туре над «Нантом» (1:0).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,25, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,05.

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    «Анже» — «Лилль»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на футбол. «Лилль» останется на седьмом месте?
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