В воскресенье, 10 апреля, в стартовом поединке 31-го тура французской Лиги «Анже» дома сразится с «Лиллем». Игра начнется в 16:00 по мск. «Анже» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анже»

У хозяев поля 14 позиция после 30 туров чемпионата. 20 марта команда одержала первую за 7 матчей победу, одолев дома «Брест» (1:0).

Турами ранее «Анже» проиграл «Ренну» (0:2) и «Реймсу» (0:1). А еще раньше он уступил «Лансу» (1:2) и «Ницце» (0:1).

Коэффициенты матча Анже — Лилль 1 3.30 X 3.15 2 2.35 Ставка

В 5 из 7 матчей турнира с участием команды забивал только один коллектив. Да и в целом большая часть игр «Анже» во втором половине сезона заканчивается при одном-двух забитых голах.

Все прогнозы на Лигу 1

Тот самый поединок с «Брестом» (1:0) — единственный победный в девяти последних матчах, которые пришлись на Лигу 1.

«Лилль»

«Лилль» находится на седьмой строчке чемпионата Франции, опережая «Нант» на два очка.

Недавно «Лилль» проиграл на своем поле «Челси» (1:2) в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Несмотря на результат, это была далеко не самая худшая игра для команды Жослена Гурвеннека.

Между тем, в чемпионате беспроигрышная серия «Лилля» составляет уже семь матчей. И за это время «Доги» не пропустили ни одного мяча.

Между тем, в последних четырех поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу — в позапрошлом туре над «Нантом» (1:0).

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.

Успех хозяев поля оценивается в 3,25, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,05.