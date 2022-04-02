«Сент-Этьен» и «Марсель» сыграют в матче 30 тура чемпионата Франции на поле стадиона «Жоффруа Гишар». Игра запланирована на 2 апреля 22:00 мск. «Сент-Этьен» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» занимает 18-е место в таблице Лиги 1 после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрал 27 очков.

«Стефануа» в семи предыдущих матчах потерпели всего лишь одно поражение, что свидетельствует о том, что команда смогла прийти в себя после очень сложного периола, когда казалось, что шансов на спасение почти не осталось.

В конце февраля «Сент-Этьен» уступил на выезде «Пари Сен-Жермен» (1:3), но после этого были победа над «Метцем» (1:0) и гостевая ничья с «Лиллем» (0:0).

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В последнем туре французского первенства коллектив разошелся миром с «Труа» с результатом 1:1 на своем поле.

«Марсель»

За титул «Марсель» вряд ли сможет побороться, но вот за место в Лиге чемпионов бороться стоит. Клуб имеет 53 очка и находится на 2-й строчке, при этом «Ренн» и «Ниццу» очень близко, чтобы помещать планам гостей.

«Небесно-голубые» одержали 4 победы подряд. Со счетом 2:1 они дважды обыграли Базель в 1/8 Лиги конференций и с результатом 4:1 команда Хорхе Сампаоли разбила «Брест».

Вторая победа над «Базелем» позволила «Марселю» прервать неудачную домашнюю серию после встреч с «Монако» и «Клермоном».

В четвертый раз коллектив обыграл на своем поле конкурента «Ниццу» 2:1 и тем самым одержал важную победу.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.

Успех хозяев поля оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,40.

Наш прогноз и ставка — «Марсель» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,70.