«Арминия» на своём поле сыграет против «Штутгарта» в рамках 28-го тура Бундеслиги. Матч состоится 2 апреля, начало — 17:30 (мск). «Арминия» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арминия»

«Бело-голубые» находятся в зоне вылета занимая 17-е место в турнирной таблице чемпионата Германии и набрав 25 очков за 27 матчей.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Арминия» 3 раза сыграла вничью, 2 раза одержала победы и 5 раз проиграла своим соперникам.

Коэффициенты матча Арминия — Штутгарт 1 3.10 X 3.35 2 2.30 Ставка

В чемпионате Германии «Арминия» последний раз одерживала победу 4 тура назад в матче против «Униона» на домашней арене, поединок закончился со счётом 1:0.

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После этого «бело-голубые» проиграли «Байеру» (3:0), «Аугсбургу» (0:1), дортмундской «Боруссии» (1:0) и «Майнцу» (4:0).

«Штутгарт»

«Автозаводцы» расположились на 3 строчки выше от нынешнего соперника занимая 14-е место, но в своём активе имеют всего на 1 балл больше — 26 очков.

За последние 10 игр во всех турнирах «Штутгарт» 3 раза радовал своих болельщиков победами, 2 раза сыграл вничью и 5 раз потерпел поражения.

Беспроигрышная серия в Бундеслиге у «автозаводцев» длится уже как 3 матча. Команда в результативных поединках смогла обыграть «Боруссию М» и «Аугсбург» с одинаковым счётом 3:2. А так же не определила сильнейшего в матче против «Униона» — 1:1.

В перерыве «Штутгарт» провел один товарищеский поединок на своём поле против «Зандхаузена» в котором потерпел поражение со счётом 2:3.

Прогноз и ставка

На победу «Арминии» в этом матче можно поставить за 3.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.52, а победу «Штутгарта» — за 2.41.

Прогноз — в этом матче встречаются две команды, которые до сих пор борются за то, что бы оторваться подальше от зоны вылета. Это будет поединок за 6 очков. «Арминия» на своём поле играет очень хорошо и уже давно не побеждала своих соперников, а вот в этом поединке как раз команда и сможет прервать свою без выигрышную серию.

Ставка — Победа «Арминии» за 3.05.