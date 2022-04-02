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    «Арминия» не отдаст 3 очка

    «Арминия» — «Штутгарт». Прогноз, ставка (к. 3.05) на футбол, чемпионат Германии 2 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Арминия» — «Штутгарт»
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    Амос Пипер
    «Арминия» на своём поле сыграет против «Штутгарта» в рамках 28-го тура Бундеслиги. Матч состоится 2 апреля, начало — 17:30 (мск). «Арминия» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 02 Апреля 2022 года
    Арминия
  • Билефельд
    •  Арминия 16:30 Штутгарт Штутгарт
  • Штутгарт
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    «Арминия»

    «Бело-голубые» находятся в зоне вылета занимая 17-е место в турнирной таблице чемпионата Германии и набрав 25 очков за 27 матчей.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Арминия» 3 раза сыграла вничью, 2 раза одержала победы и 5 раз проиграла своим соперникам.

    Коэффициенты матча Арминия — Штутгарт

  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.30
  • Ставка
    •

    В чемпионате Германии «Арминия» последний раз одерживала победу 4 тура назад в матче против «Униона» на домашней арене, поединок закончился со счётом 1:0.

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    После этого «бело-голубые» проиграли «Байеру» (3:0), «Аугсбургу» (0:1), дортмундской «Боруссии» (1:0) и «Майнцу» (4:0).

    «Штутгарт»

    «Автозаводцы» расположились на 3 строчки выше от нынешнего соперника занимая 14-е место, но в своём активе имеют всего на 1 балл больше — 26 очков.

    За последние 10 игр во всех турнирах «Штутгарт» 3 раза радовал своих болельщиков победами, 2 раза сыграл вничью и 5 раз потерпел поражения.

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    • Беспроигрышная серия в Бундеслиге у «автозаводцев» длится уже как 3 матча. Команда в результативных поединках смогла обыграть «Боруссию М» и «Аугсбург» с одинаковым счётом 3:2. А так же не определила сильнейшего в матче против «Униона» — 1:1.

    В перерыве «Штутгарт» провел один товарищеский поединок на своём поле против «Зандхаузена» в котором потерпел поражение со счётом 2:3.

    Прогноз и ставка

    На победу «Арминии» в этом матче можно поставить за 3.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.52, а победу «Штутгарта» — за 2.41.

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    Прогноз — в этом матче встречаются две команды, которые до сих пор борются за то, что бы оторваться подальше от зоны вылета. Это будет поединок за 6 очков. «Арминия» на своём поле играет очень хорошо и уже давно не побеждала своих соперников, а вот в этом поединке как раз команда и сможет прервать свою без выигрышную серию.

    Ставка — Победа «Арминии» за 3.05.

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    «Арминия» — «Штутгарт»: прогноз, ставка (3.05), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на футбол. «Арминия» не отдаст 3 очка
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