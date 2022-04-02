«Арминия»
«Бело-голубые» находятся в зоне вылета занимая 17-е место в турнирной таблице чемпионата Германии и набрав 25 очков за 27 матчей.
За последние 10 матчей во всех турнирах «Арминия» 3 раза сыграла вничью, 2 раза одержала победы и 5 раз проиграла своим соперникам.
Коэффициенты матча Арминия — Штутгарт
В чемпионате Германии «Арминия» последний раз одерживала победу 4 тура назад в матче против «Униона» на домашней арене, поединок закончился со счётом 1:0.
После этого «бело-голубые» проиграли «Байеру» (3:0), «Аугсбургу» (0:1), дортмундской «Боруссии» (1:0) и «Майнцу» (4:0).
«Штутгарт»
«Автозаводцы» расположились на 3 строчки выше от нынешнего соперника занимая 14-е место, но в своём активе имеют всего на 1 балл больше — 26 очков.
За последние 10 игр во всех турнирах «Штутгарт» 3 раза радовал своих болельщиков победами, 2 раза сыграл вничью и 5 раз потерпел поражения.
Беспроигрышная серия в Бундеслиге у «автозаводцев» длится уже как 3 матча. Команда в результативных поединках смогла обыграть «Боруссию М» и «Аугсбург» с одинаковым счётом 3:2. А так же не определила сильнейшего в матче против «Униона» — 1:1.
В перерыве «Штутгарт» провел один товарищеский поединок на своём поле против «Зандхаузена» в котором потерпел поражение со счётом 2:3.
Прогноз и ставка
На победу «Арминии» в этом матче можно поставить за 3.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.52, а победу «Штутгарта» — за 2.41.
Прогноз — в этом матче встречаются две команды, которые до сих пор борются за то, что бы оторваться подальше от зоны вылета. Это будет поединок за 6 очков. «Арминия» на своём поле играет очень хорошо и уже давно не побеждала своих соперников, а вот в этом поединке как раз команда и сможет прервать свою без выигрышную серию.
Ставка — Победа «Арминии» за 3.05.